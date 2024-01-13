«Кадис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.01.2024)

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вчера, 20:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Валенсия», который состоится 14 января 2024 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании занимает восемнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Кадиса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «летучими мышами» из Валенсии. В рамках матча 17-го тура Ла Лиги «Кадис» на выезде раскатал ничью с «Лас-Пальмасом» (1:1). Нулевую ничью раскатали «жёлто-синие» с командой «Реал Сосьедад».

3 января со счётом 0:2 «Кадис» проиграл в гостях «Гранаде».

«Валенсия»

«Оранжевые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры находятся на десятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Валенсии» за последнее время. С минимальным счётом «летучие мыши» взяли верх над «пчёлами» из Мадрида в рамках матча 18-го тура Ла Лиги. С разницей в пару мячей «оранжевые» обыграли на своём поле команду «Вильярреал» в игре следующего тура (3:1).

На прошлых выходных после дополнительного времени «летучие мыши» выиграли у «Картахены» в 1/16 Кубка Испании (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 2.90

Ничья – 3.10

Победит «Валенсия» – 2.70

Победит «Валенсия» с форой -1.5 гола – 5.70

Тотал голов больше 2.5 – 2.51

Тотал голов меньше 2.5 – 1.51

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Два поражения потерпели «жёлто-синие» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «летучие мыши» уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.51 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности больше двух голов команды не забьют на двоих в будущей встрече.