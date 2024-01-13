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«Кадис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.01.2024)

вчера, 20:20
«Кадис» – «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (14.01.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Валенсия», который состоится 14 января 2024 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании занимает восемнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Кадиса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «летучими мышами» из Валенсии. В рамках матча 17-го тура Ла Лиги «Кадис» на выезде раскатал ничью с «Лас-Пальмасом» (1:1). Нулевую ничью раскатали «жёлто-синие» с командой «Реал Сосьедад».

3 января со счётом 0:2 «Кадис» проиграл в гостях «Гранаде».

«Валенсия»

«Оранжевые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры находятся на десятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Валенсии» за последнее время. С минимальным счётом «летучие мыши» взяли верх над «пчёлами» из Мадрида в рамках матча 18-го тура Ла Лиги. С разницей в пару мячей «оранжевые» обыграли на своём поле команду «Вильярреал» в игре следующего тура (3:1).

На прошлых выходных после дополнительного времени «летучие мыши» выиграли у «Картахены» в 1/16 Кубка Испании (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кадис» – 2.90
  • Ничья – 3.10
  • Победит «Валенсия» – 2.70
  • Победит «Валенсия» с форой -1.5 гола – 5.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.51
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.51

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • Два поражения потерпели «жёлто-синие» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «летучие мыши» уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.51 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. С большой долей вероятности больше двух голов команды не забьют на двоих в будущей встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк валенсия
Все комментарии
74tw73h3u32u
74tw73h3u32u
вчера в 20:38
В текущем сезоне Валенсия смотрится заметно лучше Кадиса, который уже и забыл, что такое побеждать даже в родных стенах. Есть основания полагать, что "жёлтая подлодка" опять не досчитается в ближайшем туре как минимум двух очков, а то и трёх. В позапрошлом туре "летучие мыши" наконец-то прервали свою серию из поражений в гостях и взяли верх над Райо Вальекано, который на сегодняшний момент как соперник - более опасный, чем Кадис. Беру ставку Х2. Ну а в комбинации с ней заиграю ТБ 1,5, который за 19 туров был пробит в 12 поединках с участием Валенсии и в 14 - с участием Кадиса. Очень хороший вкусный коэффициент получается за данную комбинированную ставку Х2+ТБ 1,5 - выше двойки.
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