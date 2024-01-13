Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

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вчера, 21:47

Две предыдущие статьи об игроках сборной Парагвая на ЧМ -30 были посвящены вратарям.

Модесто Денис пропустил первый хет-трик в истории чемпионатов мира, но на фотографиях его имя приписывали совсем другому футболисту. Как он выглядел на самом деле — в первой статье.

Педро Бенитес — единственный парагвайский голкипер, у которого нет ни одного пропущенного мяча на конкретном турнире Кубка мира, да и вообще в карьере, так как он сыграл только на ЧМ -30. О нём было рассказано во второй статье.

Ещё раз об источнике невероятных ошибок с распознаванием игроков сборной Парагвая на старых фото.

В 1994 вышло издание IFFHS , посвящённое первому чемпионату мира. Все подписи к общекомандным и другим фото делал уругвайский специалист Атилио Гарридо. Позже для русскоязычного издания все имена футболистов на этих подписях просто перевели на русский язык. Авторитет уругвайского автора сработал.

Не знаю уж в каком году известное фотоагентство GettyImages сделало свои подписи к фото сборной Парагвая перед матчем со сборной США 17 июля 1930 года. Фото, как и всегда, отличного качества. Но вот подписи агентство позаимствовало из весьма авторитетного издания IFFHS . А это значит — …

Да, все эти годы и в интернете, и в печатных изданиях, теперь и во всяческих смонтированных видеосюжетах о том матче — везде имена игроков НЕ СООТВЕТСТВУЮТ действительности.

Конкретно по фото парагвайцев перед игрой с США на ЧМ -30: сразу 8 футболистов до сих пор блуждают по просторам интернета не со своими лицами.

Во-первых, давайте вспомним само это фото, но без всяких подписей:

Как оказалось, парагвайцы весьма своеобразно расположились для съёмки. Ведь в те времена почти все команды играли по схеме 2-3-5. И при фотографировании в нижнем ряду всегда было 5 нападающих. А среди 6 стоящих игроков, конечно, был и вратарь.

Так вот парагвайцы и перед матчем против США , и в матче с Бельгией регулярно «путали карты».

На представленном фото футболист в берете — не нападающий, это правый полузащитник Эчеверри. А недостающий нападающий стоит в самом центре со сложенными руками — это Диохенес Домингес.

А на фото перед матчем с Бельгией в нижнем ряду было сразу 6 человек. Да плюс все они были в одинаковых тёплых кофтах с орнаментом в национальных цветах, поэтому вратарь вообще не бросался в глаза. Поэтому и нелепые подписи получились.

Исправляем.

Итак, схема была 2-3-5. Матч Парагвай — США .

В воротах стоял Модесто Денис, 29 лет, клуб Насьональ. Все футболисты играли тогда в парагвайских клубах, поэтому нет надобности уточнять страну для клубов.

М.Денис играл за сборную почти 10 лет, матч против США стал его последним за Парагвай.

Оба защитника были из того же клуба, что и вратарь Денис. То есть защита была сыгранная.

Справа играл Китерио Ольмедо, 22 года. В сборной он дебютировал в ноябре 1929 на Чемпионате Южной Америки в Аргентине (Парагвай занял тогда 2-е место). На ЧМ -30 сыграл в обоих матчах. Играл за сборную и в 1931, и в 1937 годах.

Несколько фото Китерио Ольмеда были во второй статье.

Слева в защите играл более возрастной футболист, 26-летний Хосе Леон Луис Миракка. Он дебютировал в сборной в 1924. Но всего провёл от силы 4 матча за Парагвай за карьеру. Его фото очень трудно найти в клубной форме, поэтому он был идентифицирован в последнюю очередь, когда все остальные игроки «обрели своё лицо» наконец. В его полном имени фигурирует и Леон, и Луис, иногда что-то одно. На сайте клуба Насьональ пишут Хосе Леон Миракка.

В середине поля играли Ромильдо Эчеверри, 23 года, Эусебио Диас, 29 лет, и Франсиско Агирре (22 года). В центре играл Диас, он был из клуба Гуарани. А на флангах играли футболисты из клуба Олимпия.

Эти трое премного «натерпелись» от уругвайца Гарридо, какие только имена эти троим не приписывали, и ни разу ведь не попали в точку.

Знакомьтесь.

Ромильдо Эчеверри (Romildo Etcheverry), частенько играл в берете (как и его брат Рохелио, в клубе Олимпия). Олимпия три сезона подряд становилась чемпионом Парагвая. Ромильдо был в клубе с сезона 1929 года. Потом он перебрался в Аргентину. В 1932 более полутора десятка парагвайских футболистов искали клубы в Аргентине. Большинство осели в Атланте. Но Ромильдо перешёл в Бока Хуниорс, где и отыграл пару сезонов.

В сборной Ромильдо Эчеверри сыграл всего в 3 матчах, в ноябре 1929 в двух, и против США на ЧМ -30.

На поле во время матча против США в берете могли играть несколько футболистов Парагвая из-за холода. Но на фото в берете был только он:

Эусебио Диас в сборной с 1923 года. Его фото в 1924 было среди прочих игроков Парагвая опубликовано в чилийском журнале Los Sports. Но упорно его фото в интернете указывают в связи с именем Китерио Ольмеда. Упорно! Опровергаем.

Вот фрагмент фото 1924 года из презентации команды Парагвая перед Чемпионатом Южной Америки:

А вот его лицо перед матчем с США 17 июля 1930 года в Монтевидео:

Лицо Франсиско Агирре долго не удавалось идентифицировать. Историки клуба Олимпия в один голос показывали фото Хосе Леона Миракка в ответ. То есть сами они плавают в этом вопросе. Короче, ни парагвайцы, ни аргентинцы не помогли в поисках. Зато есть Дмитрий Трифонов, а у него есть уникальная книга 1986 г. выпуска. Это двухтомник Альбом фотографий футбола Парагвая. Почему-то сами парагвайцы такой книгой не обладают.

Так вот в этой книге есть презентация игроков Парагвая к Чемпионату Южной Америки 1929. И среди 12 персональных фото было и это:

Это многое поставило на свои места. А вернее завершило все поиски и позволило идентифицировать всех 11 игроков на фото перед матчем с США .

Франсиско Агирре 17 июля 1930 г. перед матчем против США :

Теперь нашлось даже на всю отфотошопленное его фото:

В найденной в фейсбуке от ноября 2022 г. коллекции разукрашенных фото игроков Парагвая опять ошибки с определением имён.

Надеюсь, мой вариант с подписями прямо на фото без всяких виньеток и вензелей будет намного ближе к истине.

Вся средняя линия в матче против США на ЧМ -30 играла и против Аргентины на ЧЮА 1929, и на фото стояли рядышком:

Только в этом фото есть подвох: в берете тогда был не Ромильдо Эчеверри, а Франсиско Агирре.

В нападении у Парагвая играли футболисты из трёх клубов — из Олимпии, Либертада и Спортиво Лукеньо, все столичные клубы.

В атаке у Парагвая играл самый молодой форвард в истории команды на мундиалях. Это Дельфин Бенитес Касерес или в оригинале Delfín Benítez Cáceres, чтобы вы уловили в каждом из трёх слов где ставить ударение, не совсем привычное. КАсерес — это верно. ДельфИн — будет правильно, по-испански эль всегда мягкое.

Этому футболисту не было и 20 лет. Хотя на фото он может выглядеть и брутальней. Играл он за клуб Либертад. В 1932 перебрался в Аргентину и стал легендой Бока Хуниорс. Забил за клуб более 100 голов в почти 170 матчах. Однажды даже сыграл за сборную Аргентины.

Но Дельфин был настолько известным игроком, что его перепутать с кем-то другим было трудно. Ему в подписи уругваец Гарридо ничего не подпортил, всё на месте.

Вообще лицо Дельфина Бенитеса Касереса настолько запоминающееся, что он узнаваем на любых фото в любом возрасте. Тем более у него очень своеобразная линия корней волос на лбу, не ошибёшься.

Таким его зафиксировали для истории на плёнке 17 июля 1930 года:

А вот его одноклубнику по Либертад повезло меньше. Имя Лино Несси «присватали» к соседнему игроку на фото, тому, что в берете. Но мы-то знаем, теперь знаем, что это совсем не Лино Несси и даже не форвард.

Фото настоящего Лино Несси было мне известно по публикации за ноябрь 1929 в чилийском журнале Los Sports. Плюс в твиттере было его фото и посвященный ему пост от главного специалиста по ЧМ -30. Правда, по другим спорным игрокам тот спец тоже не делал никаких персональных постов. Это понятно. Легко попасть впросак.

Вот как Лино Несси выглядел в презентации к ЧЮА 1929 из фотоальбома парагвайского футбола:

Лино (24 года) сыграл в обоих матчах на мундиале 1930. В матче с США он был таким:

В сборной Лино Несси с 1925, сыграл в 13 матчах, матч против Бельгии на ЧМ -30 стал его последним за Парагвай.

Из клуба Спортиво Лукеньо на ЧМ -30 сыграл только один футболист. Справа атаковал Диохенес Домингес, 28 лет. В сборной тоже с 1925 года, матч с США стал его последним за национальную команду.

На ЧЮА 1929 он был в основе, перед матчами фотографировался в привычном для нападающего месте, в нижнем ряду. Вот он перед матчем с Аргентиной:

Но на фото от 17 июля 1930 перед матчем с США Домингес оказался не среди нападающих, но зато в самом центре композиции.

Diógenes Domínguez, в имени ударение на О, и вопреки просящемуся на язык Диогену, имя его всё-таки произносится через Х, а не через Г. Непривычно.

Два форварда из Олимпии завершают наше знакомство с игроками сборной Парагвая на ЧМ -30 в матче против США .

«Эль Гран Капитан» Аурелио Гонсалес был весьма известным игроком. Его ни с кем не путали. В сборной он с 1928 года. На ЧМ -30 не он был капитаном команды, несмотря на прозвище. Великим капитаном он был в клубе Олимпия. Вообще это легенда парагвайского футбола. А начинал, кстати, он в клубе Спортиво Лукеньо, потому что он родился в Луке, пригороде Асунсьона. Потом всю жизнь играл только за Олимпию. И был в составе той знаменитой команды, что три сезона подряд выигрывала чемпионат страны в 1927—29 годах.

Аурелио Гонсалес стал первым игроком национальной команды на Кубке мира, который впоследствии стал тренером сборной на мундиалях. В 1958 на турнире в Швеции он руководил сборной Парагвая, которая весьма достойно провела турнир.

Вот как выглядел Аурелио Гонсалес на ЧМ -58 в качестве тренера:

Капитаном сборной Парагвая на ЧМ -30 в обоих матчах был форвард Луис Варгас Пенья, 25 лет.

Он вошёл в историю Кубка мира не только как первый капитан сборной Парагвая, но и как автор первого гола (и единственного на турнире). Но это будет во втором матче, против Бельгии.

Луис Варгас Пенья не играл за Парагвай ни на ЧЮА в 1927, ни в 1929. Он сыграл в двух матчах этого турнира в 1926. Вот и все его матчи за Альбироха, всего 4.

Его также распознали с первого раза и в подписи к общему фото его имя на своём месте.

Представим Варгаса Пенья персонально:

Три форварда оказались единственными, которых именовали на подписи к фото перед матчем с США правильно в издании IFFHS :

Нет, ещё одного человека на фото тогда именовали правильно — это тренер Хосе Дуранд Лагуна. Если бы и его перепутали — было бы не до смеха.