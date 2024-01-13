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Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

вчера, 21:47
Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Две предыдущие статьи об игроках сборной Парагвая на ЧМ-30 были посвящены вратарям.

Модесто Денис пропустил первый хет-трик в истории чемпионатов мира, но на фотографиях его имя приписывали совсем другому футболисту. Как он выглядел на самом деле — в первой статье.

Педро Бенитес — единственный парагвайский голкипер, у которого нет ни одного пропущенного мяча на конкретном турнире Кубка мира, да и вообще в карьере, так как он сыграл только на ЧМ-30. О нём было рассказано во второй статье.

Ещё раз об источнике невероятных ошибок с распознаванием игроков сборной Парагвая на старых фото.

В 1994 вышло издание IFFHS, посвящённое первому чемпионату мира. Все подписи к общекомандным и другим фото делал уругвайский специалист Атилио Гарридо. Позже для русскоязычного издания все имена футболистов на этих подписях просто перевели на русский язык. Авторитет уругвайского автора сработал.

Не знаю уж в каком году известное фотоагентство GettyImages сделало свои подписи к фото сборной Парагвая перед матчем со сборной США 17 июля 1930 года. Фото, как и всегда, отличного качества. Но вот подписи агентство позаимствовало из весьма авторитетного издания IFFHS. А это значит — …

Да, все эти годы и в интернете, и в печатных изданиях, теперь и во всяческих смонтированных видеосюжетах о том матче — везде имена игроков НЕ СООТВЕТСТВУЮТ действительности.

Конкретно по фото парагвайцев перед игрой с США на ЧМ-30: сразу 8 футболистов до сих пор блуждают по просторам интернета не со своими лицами.

Во-первых, давайте вспомним само это фото, но без всяких подписей:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Как оказалось, парагвайцы весьма своеобразно расположились для съёмки. Ведь в те времена почти все команды играли по схеме 2-3-5. И при фотографировании в нижнем ряду всегда было 5 нападающих. А среди 6 стоящих игроков, конечно, был и вратарь.

Так вот парагвайцы и перед матчем против США, и в матче с Бельгией регулярно «путали карты».

На представленном фото футболист в берете — не нападающий, это правый полузащитник Эчеверри. А недостающий нападающий стоит в самом центре со сложенными руками — это Диохенес Домингес.

А на фото перед матчем с Бельгией в нижнем ряду было сразу 6 человек. Да плюс все они были в одинаковых тёплых кофтах с орнаментом в национальных цветах, поэтому вратарь вообще не бросался в глаза. Поэтому и нелепые подписи получились.

Исправляем.

Итак, схема была 2-3-5. Матч Парагвай — США.

В воротах стоял Модесто Денис, 29 лет, клуб Насьональ. Все футболисты играли тогда в парагвайских клубах, поэтому нет надобности уточнять страну для клубов.

М.Денис играл за сборную почти 10 лет, матч против США стал его последним за Парагвай.

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Оба защитника были из того же клуба, что и вратарь Денис. То есть защита была сыгранная.

Справа играл Китерио Ольмедо, 22 года. В сборной он дебютировал в ноябре 1929 на Чемпионате Южной Америки в Аргентине (Парагвай занял тогда 2-е место). На ЧМ-30 сыграл в обоих матчах. Играл за сборную и в 1931, и в 1937 годах.

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Несколько фото Китерио Ольмеда были во второй статье.

Слева в защите играл более возрастной футболист, 26-летний Хосе Леон Луис Миракка. Он дебютировал в сборной в 1924. Но всего провёл от силы 4 матча за Парагвай за карьеру. Его фото очень трудно найти в клубной форме, поэтому он был идентифицирован в последнюю очередь, когда все остальные игроки «обрели своё лицо» наконец. В его полном имени фигурирует и Леон, и Луис, иногда что-то одно. На сайте клуба Насьональ пишут Хосе Леон Миракка.

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

В середине поля играли Ромильдо Эчеверри, 23 года, Эусебио Диас, 29 лет, и Франсиско Агирре (22 года). В центре играл Диас, он был из клуба Гуарани. А на флангах играли футболисты из клуба Олимпия.

Эти трое премного «натерпелись» от уругвайца Гарридо, какие только имена эти троим не приписывали, и ни разу ведь не попали в точку.

Знакомьтесь.

Ромильдо Эчеверри (Romildo Etcheverry), частенько играл в берете (как и его брат Рохелио, в клубе Олимпия). Олимпия три сезона подряд становилась чемпионом Парагвая. Ромильдо был в клубе с сезона 1929 года. Потом он перебрался в Аргентину. В 1932 более полутора десятка парагвайских футболистов искали клубы в Аргентине. Большинство осели в Атланте. Но Ромильдо перешёл в Бока Хуниорс, где и отыграл пару сезонов.

В сборной Ромильдо Эчеверри сыграл всего в 3 матчах, в ноябре 1929 в двух, и против США на ЧМ-30.

На поле во время матча против США в берете могли играть несколько футболистов Парагвая из-за холода. Но на фото в берете был только он:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Эусебио Диас в сборной с 1923 года. Его фото в 1924 было среди прочих игроков Парагвая опубликовано в чилийском журнале Los Sports. Но упорно его фото в интернете указывают в связи с именем Китерио Ольмеда. Упорно! Опровергаем.

Вот фрагмент фото 1924 года из презентации команды Парагвая перед Чемпионатом Южной Америки:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

А вот его лицо перед матчем с США 17 июля 1930 года в Монтевидео:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Лицо Франсиско Агирре долго не удавалось идентифицировать. Историки клуба Олимпия в один голос показывали фото Хосе Леона Миракка в ответ. То есть сами они плавают в этом вопросе. Короче, ни парагвайцы, ни аргентинцы не помогли в поисках. Зато есть Дмитрий Трифонов, а у него есть уникальная книга 1986 г. выпуска. Это двухтомник Альбом фотографий футбола Парагвая. Почему-то сами парагвайцы такой книгой не обладают.

Так вот в этой книге есть презентация игроков Парагвая к Чемпионату Южной Америки 1929. И среди 12 персональных фото было и это:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Это многое поставило на свои места. А вернее завершило все поиски и позволило идентифицировать всех 11 игроков на фото перед матчем с США.

Франсиско Агирре 17 июля 1930 г. перед матчем против США:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Теперь нашлось даже на всю отфотошопленное его фото:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

В найденной в фейсбуке от ноября 2022 г. коллекции разукрашенных фото игроков Парагвая опять ошибки с определением имён.

Надеюсь, мой вариант с подписями прямо на фото без всяких виньеток и вензелей будет намного ближе к истине.

Вся средняя линия в матче против США на ЧМ-30 играла и против Аргентины на ЧЮА 1929, и на фото стояли рядышком:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Только в этом фото есть подвох: в берете тогда был не Ромильдо Эчеверри, а Франсиско Агирре.

В нападении у Парагвая играли футболисты из трёх клубов — из Олимпии, Либертада и Спортиво Лукеньо, все столичные клубы.

В атаке у Парагвая играл самый молодой форвард в истории команды на мундиалях. Это Дельфин Бенитес Касерес или в оригинале Delfín Benítez Cáceres, чтобы вы уловили в каждом из трёх слов где ставить ударение, не совсем привычное. КАсерес — это верно. ДельфИн — будет правильно, по-испански эль всегда мягкое.

Этому футболисту не было и 20 лет. Хотя на фото он может выглядеть и брутальней. Играл он за клуб Либертад. В 1932 перебрался в Аргентину и стал легендой Бока Хуниорс. Забил за клуб более 100 голов в почти 170 матчах. Однажды даже сыграл за сборную Аргентины.

Но Дельфин был настолько известным игроком, что его перепутать с кем-то другим было трудно. Ему в подписи уругваец Гарридо ничего не подпортил, всё на месте.

Вообще лицо Дельфина Бенитеса Касереса настолько запоминающееся, что он узнаваем на любых фото в любом возрасте. Тем более у него очень своеобразная линия корней волос на лбу, не ошибёшься.

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Таким его зафиксировали для истории на плёнке 17 июля 1930 года:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

А вот его одноклубнику по Либертад повезло меньше. Имя Лино Несси «присватали» к соседнему игроку на фото, тому, что в берете. Но мы-то знаем, теперь знаем, что это совсем не Лино Несси и даже не форвард.

Фото настоящего Лино Несси было мне известно по публикации за ноябрь 1929 в чилийском журнале Los Sports. Плюс в твиттере было его фото и посвященный ему пост от главного специалиста по ЧМ-30. Правда, по другим спорным игрокам тот спец тоже не делал никаких персональных постов. Это понятно. Легко попасть впросак.

Вот как Лино Несси выглядел в презентации к ЧЮА 1929 из фотоальбома парагвайского футбола:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Лино (24 года) сыграл в обоих матчах на мундиале 1930. В матче с США он был таким:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

В сборной Лино Несси с 1925, сыграл в 13 матчах, матч против Бельгии на ЧМ-30 стал его последним за Парагвай.

Из клуба Спортиво Лукеньо на ЧМ-30 сыграл только один футболист. Справа атаковал Диохенес Домингес, 28 лет. В сборной тоже с 1925 года, матч с США стал его последним за национальную команду.

На ЧЮА 1929 он был в основе, перед матчами фотографировался в привычном для нападающего месте, в нижнем ряду. Вот он перед матчем с Аргентиной:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Но на фото от 17 июля 1930 перед матчем с США Домингес оказался не среди нападающих, но зато в самом центре композиции.

Diógenes Domínguez, в имени ударение на О, и вопреки просящемуся на язык Диогену, имя его всё-таки произносится через Х, а не через Г. Непривычно.

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Два форварда из Олимпии завершают наше знакомство с игроками сборной Парагвая на ЧМ-30 в матче против США.

«Эль Гран Капитан» Аурелио Гонсалес был весьма известным игроком. Его ни с кем не путали. В сборной он с 1928 года. На ЧМ-30 не он был капитаном команды, несмотря на прозвище. Великим капитаном он был в клубе Олимпия. Вообще это легенда парагвайского футбола. А начинал, кстати, он в клубе Спортиво Лукеньо, потому что он родился в Луке, пригороде Асунсьона. Потом всю жизнь играл только за Олимпию. И был в составе той знаменитой команды, что три сезона подряд выигрывала чемпионат страны в 1927—29 годах.

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Аурелио Гонсалес стал первым игроком национальной команды на Кубке мира, который впоследствии стал тренером сборной на мундиалях. В 1958 на турнире в Швеции он руководил сборной Парагвая, которая весьма достойно провела турнир.

Вот как выглядел Аурелио Гонсалес на ЧМ-58 в качестве тренера:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Капитаном сборной Парагвая на ЧМ-30 в обоих матчах был форвард Луис Варгас Пенья, 25 лет.

Он вошёл в историю Кубка мира не только как первый капитан сборной Парагвая, но и как автор первого гола (и единственного на турнире). Но это будет во втором матче, против Бельгии.

Луис Варгас Пенья не играл за Парагвай ни на ЧЮА в 1927, ни в 1929. Он сыграл в двух матчах этого турнира в 1926. Вот и все его матчи за Альбироха, всего 4.

Его также распознали с первого раза и в подписи к общему фото его имя на своём месте.

Представим Варгаса Пенья персонально:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Три форварда оказались единственными, которых именовали на подписи к фото перед матчем с США правильно в издании IFFHS:

Сборная Парагвая на ЧМ-30: теперь мы всех знаем в лицо

Нет, ещё одного человека на фото тогда именовали правильно — это тренер Хосе Дуранд Лагуна. Если бы и его перепутали — было бы не до смеха.

В следующий раз познакомимся с остальными пятью игроками сборной Парагвая, которые сыграли в своём единственном матче на ЧМ-30, против Бельгии.

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