«Бирмингем» – «Халл Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч-переигровку 1/32 Кубка Англии «Бирмингем» – «Халл Сити», который состоится 16 января 2024 года

«Бирмингем»

На данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги «синие» занимают двадцатую строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «Бирмингема», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «тиграми». В сухую, пропустив три гола, «синие» потерпели поражение от «павлинов» из Лидса в рамках матча 26-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась первая игра 1/32 Кубка Англии с «чёрно-янтарными» их Халла (1:1).

13 января в рамках матча 27-го тура Чемпионшипа со счётом 2:2 вничью «Бирмингем» сыграл с командой «Суонси».

«Халл Сити»

«Тигры» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Халла» за последнее время. На своём поле «Халл» со счётом 3:2 одержал победу над «Блэкберном». С разницей в пару голов «чёрно-янтарные» проиграли в гостях «совам» из Шеффилда в рамках матча 26-го тура Чемпионшипа (1:3).

12 января в матче прошлого тура Чемпион Лиги со счётом 1:2 «тигры» уступили «канарейкам» из Норвича.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бирмингем» – 2.42

Ничья – 3.70

Победит «Халл Сити» – 2.75

Победит «Бирмингем» с форой -1.5 гола – 4.20

Тотал голов больше 2.5 – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 – 2.23

Статистика

В шести крайних очных матчах исход был следующий: тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «Бирмингем» проиграл своим соперникам

За аналогичный период «Халл Сити» уступил в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече с коэффициентом 2.23 на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Статистика очных встреч команд подсказывает нам, что данный исход встречи наиболее вероятный.