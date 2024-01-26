«Лидс» – «Плимут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1706295063

вчера, 21:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Англии «Лидс» – «Плимут», который состоится 27 января 2024 года

«Лидс»

Четвёртое место занимают на данный момент «павлины» в турнирной таблице Чемпион Лиги. Рассмотрим недавние матчи с участием «Лидса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Плимутом». В пяти матчах к ряду «белые» обыграли своих оппонентов. Забив три гола, в сухую «Лидс» взял верх над «Кардиффом» в рамках матча 27-го тура Чемпионшипа. С разницей в один мяч «павлины» выиграли у «Престона» (2:1).

24 января с минимальным счётом «белые» одержали победу над «канарейками» из Норвича.

«Плимут»

«Зелёная армия» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата находится на пятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Плимута» за последнее время. С разницей в пару мячей «пилигримы» обыграли команду «Саттон Юнайтед» в 1/32 Кубка Англии (3:1). Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Хаддерсфилдом» (1:1).

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Зелёная армия» взяла верх над «Кардиффом» в 28-ом туре Чемпион Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 1.39

Ничья – 5.40

Победит «Плимут» – 7.00

Победит «Лидс» с форой -1.5 гола за игру – 1.98

Тотал голов больше 3.5 – 2.10

Тотал голов меньше 3.5 – 1.71

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «павлины» в десяти последних встречах

За аналогичный период «пилигримы» уступили своим соперникам в двух футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.98 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Лидса». Как минимум, с разницей в пару мячей «павлины» обыграют на своём поле «пилигримов». Выигрышная серия «белых» продлится.