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«Севилья» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:34
«Севилья» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Осасуна», который состоится 28 января 2024 года

«Севилья»

«Севильцы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на семнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «красными» из Памплоны. С разницей в пару мячей в гостях «Севилья» выиграла у «Хетафе» в рамках матча 1/8 Кубка Испании. В прошлом туре Ла Лиги «нервионцы» потерпели поражение от «Жироны» с разгромным счётом.

25 января с минимальным счётом «Севилья» уступила «матрасникам» в четвертьфинале Кубка Испании.

«Осасуна»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице Примеры занимают двенадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Осасуны» за последнее время. Со счётом 0:2 «красные» потерпели поражение от «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании. С таким же счётом в 1/8 Кубка Испании «Осасуна» проиграла команде «Реал Сосьедад».

На прошлых выходных со счётом 3:2 «красные» взяли верх над «Хетафе».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Севилья» – 2.12
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Осасуна» – 3.70
  • Победит «Севилья» с форой -1.5 гола за игру – 3.90
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.19
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.68

Статистика

  • Больше двух лет «Севилья» не выигрывает у «Осасуны»
  • Две победы одержали «севильцы» в пяти последних матчах
  • За такой же период «красные» из Памплоны выиграли в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 3.70 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Осасуны». Не настолько сильна «Осасуна» на данном этапе, насколько слаба «Севилья». И времени на восстановление у «севильцев» было меньше, чем у «красных».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Осасуна
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:17
На данный момент команды примерно равны по силе - попробую ничью - Х.
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