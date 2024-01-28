«Севилья» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Осасуна», который состоится 28 января 2024 года
«Севилья»
«Севильцы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на семнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «красными» из Памплоны. С разницей в пару мячей в гостях «Севилья» выиграла у «Хетафе» в рамках матча 1/8 Кубка Испании. В прошлом туре Ла Лиги «нервионцы» потерпели поражение от «Жироны» с разгромным счётом.
25 января с минимальным счётом «Севилья» уступила «матрасникам» в четвертьфинале Кубка Испании.
«Осасуна»
«Красные» на данный момент в турнирной таблице Примеры занимают двенадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Осасуны» за последнее время. Со счётом 0:2 «красные» потерпели поражение от «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании. С таким же счётом в 1/8 Кубка Испании «Осасуна» проиграла команде «Реал Сосьедад».
На прошлых выходных со счётом 3:2 «красные» взяли верх над «Хетафе».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 2.12
- Ничья – 3.35
- Победит «Осасуна» – 3.70
- Победит «Севилья» с форой -1.5 гола за игру – 3.90
- Тотал голов больше 2.5 – 2.19
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.68
Статистика
- Больше двух лет «Севилья» не выигрывает у «Осасуны»
- Две победы одержали «севильцы» в пяти последних матчах
- За такой же период «красные» из Памплоны выиграли в трёх встречах.
Прогноз
С коэффициентом 3.70 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Осасуны». Не настолько сильна «Осасуна» на данном этапе, насколько слаба «Севилья». И времени на восстановление у «севильцев» было меньше, чем у «красных».