«Севилья» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Осасуна», который состоится 28 января 2024 года

«Севилья»

«Севильцы» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Испании находятся на семнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «красно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «красными» из Памплоны. С разницей в пару мячей в гостях «Севилья» выиграла у «Хетафе» в рамках матча 1/8 Кубка Испании. В прошлом туре Ла Лиги «нервионцы» потерпели поражение от «Жироны» с разгромным счётом.

25 января с минимальным счётом «Севилья» уступила «матрасникам» в четвертьфинале Кубка Испании.

«Осасуна»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице Примеры занимают двенадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Осасуны» за последнее время. Со счётом 0:2 «красные» потерпели поражение от «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании. С таким же счётом в 1/8 Кубка Испании «Осасуна» проиграла команде «Реал Сосьедад».

На прошлых выходных со счётом 3:2 «красные» взяли верх над «Хетафе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.12

Ничья – 3.35

Победит «Осасуна» – 3.70

Победит «Севилья» с форой -1.5 гола за игру – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 – 1.68

Статистика

Больше двух лет «Севилья» не выигрывает у «Осасуны»

Две победы одержали «севильцы» в пяти последних матчах

За такой же период «красные» из Памплоны выиграли в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 3.70 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Осасуны». Не настолько сильна «Осасуна» на данном этапе, насколько слаба «Севилья». И времени на восстановление у «севильцев» было меньше, чем у «красных».