«Санкт-Галлен» – «Серветт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Суперлиги чемпионата Швейцарии «Санкт-Галлен» – «Серветт», который состоится 31 января 2024 года

«Санкт-Галлен»

«Зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице Суперлиги занимают второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Санкт-Галлена», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Серветтом». В товарищеской встрече «зелёно-белые» потерпели поражение от «Юниона» (0:4). С минимальным счётом «Санкт-Галлен» взял верх над «Лозанной» в матче 19-го тура Суперлиги.

В 20-ом туре Суперлиги «зелёно-белые» проиграли дома команде «Лугано» со счётом 1:4.

«Серветт»

В тройку самых сильных команд чемпионата Швейцарии входят «гранатовые». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Серветта» за последнее время. В товарищеской встрече со счётом 5:1 «Серветт» выиграл у шотландской команды «Хиберниан». На выезде ничейным исходом завершилась игра 19-го тура Суперлиги с «Винтертуром» (3:3).

С минимальным счётом на своём поле «Серветт» одержал победу над «Ивердоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Санкт-Галлен» – 2.11

Ничья – 3.85

Победит «Серветт» – 3.15

Победит «Санкт-Галлен» с форой -1.5 гола за игру – 3.50

Тотал голов больше 2.5 – 1.52

Тотал голов меньше 2.5 – 2.48

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «зелёно-белые» в пяти последних матчах

За такой период «гранатовые» обыграли своих соперников в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей игры. Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 2.48.