«Санкт-Галлен» – «Серветт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Суперлиги чемпионата Швейцарии «Санкт-Галлен» – «Серветт», который состоится 31 января 2024 года
«Санкт-Галлен»
«Зелёно-белые» на данный момент в турнирной таблице Суперлиги занимают второе место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Санкт-Галлена», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Серветтом». В товарищеской встрече «зелёно-белые» потерпели поражение от «Юниона» (0:4). С минимальным счётом «Санкт-Галлен» взял верх над «Лозанной» в матче 19-го тура Суперлиги.
В 20-ом туре Суперлиги «зелёно-белые» проиграли дома команде «Лугано» со счётом 1:4.
«Серветт»
В тройку самых сильных команд чемпионата Швейцарии входят «гранатовые». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Серветта» за последнее время. В товарищеской встрече со счётом 5:1 «Серветт» выиграл у шотландской команды «Хиберниан». На выезде ничейным исходом завершилась игра 19-го тура Суперлиги с «Винтертуром» (3:3).
С минимальным счётом на своём поле «Серветт» одержал победу над «Ивердоном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Санкт-Галлен» – 2.11
- Ничья – 3.85
- Победит «Серветт» – 3.15
- Победит «Санкт-Галлен» с форой -1.5 гола за игру – 3.50
- Тотал голов больше 2.5 – 1.52
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.48
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Две победы одержали «зелёно-белые» в пяти последних матчах
- За такой период «гранатовые» обыграли своих соперников в трёх футбольных поединках.
Прогноз
Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей игры. Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 2.48.