«Сошо» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Франции «Сошо» – «Ренн», который состоится 6 февраля 2024 года

«Сошо»

В турнирной таблице Насьоналя «Сошо» занимает четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «жёлто-синих», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «красно-чёрными» из Ренна. С минимальным счётом на своём поле «Сошо» выиграло у «Нима» в рамках матча 17-го тура чемпионата. После серии пенальти «жёлто-синие» на своём поле одержали победу над «Реймсом» в 1/16 Кубка Франции (3:2).

2 февраля со счётом 2:2 «Сошо» дома сыграло вничью с командой «Ред Стар 93».

«Ренн»

Девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции занимают «красно-чёрные» на данный момент. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Ренна» за последнее время. В 1/16 Кубка Франции «красно-чёрные» на своём поле после серии пенальти выиграли у «Марселя» (2:1). С разницей в один мяч в рамках матча следующего тура Лиги 1 «Ренн» взял верх над «Лионом» (3:2).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «красно-чёрные» одержали победу над «Монпелье» в матче 20-го тура чемпионата Франции.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сошо» – 5.60

Ничья – 3.95

Победит «Ренн» – 1.62

Победит «Ренн» с форой -1.5 гола – 2.62

Тотал голов больше 2.5 – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 – 1.85

Статистика

В трёх крайних очных встречах исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру

Только в одном матче из десяти последних «Сошо» проиграло

За такой же период «Ренн» уступил своим соперникам в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.58 на победу «Ренна». «Красно-чёрные» просто обязаны выигрывать команду из третьего футбольного дивизиона.