Какие сериалы смотрят футболисты. Карпин плакал из-за «Слова пацана», а Дзюба готов к «Золотому дну»

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вчера, 12:38

Любимое времяпровождение миллиардов людей.

Пусть создатели лучших шоу говорят, что «золотой век»сериалов позади и жалуются на продюсеров, которые просят кормить людей жвачкой, упрощая сюжеты, неуважение к зрителям не отменяет популярность сериалов. Создатель «Настоящего детектива» Пиццолатто, шоуранер «Клана Сопрано» Чейз и вдохновитель «Во все Тяжкие» Гиллиган дождутся последователей, которые придумают невероятные сюжеты. Понятно, что слава проходящая, но даже корейский сериал «Игра в кальмара» сумел стать культурным феноменоми событием. Российские шоу не настолько продуманные. Но среди них тоже встречаются локальные хиты, причем не все однозначные. В этом сезоне речь о «Слове пацана», о котором часто говорят футболисты и тренеры РПЛ . Но смотрят не только этот сериал.

«Тед Лассо»

Слово «верь» — «believe», написанное на желтой бумажке, можно было увидеть в раздевалках «Зенита» и «Ливерпуля», не говоря о раздевалках спортивных клубов из США . Это отсылка к «Теду Лассо». Было бы глупо не начать с лучшего сериала с футболом внутри. Спортивные драмы ограничены счетом соревнования, победа или поражение. Но комедийный актер Судейкис, который не смыслил в футболе, оказался в центре тонкой истории, тронувшей зрителей. «Тед Лассо» один из самых милых и добрых сериалов нового века. Сезоны разные по силе, но история про тренера из американского футбола, которого судьба забросила в футбольный клуб АПЛ ,нашла фанатов. Актеры хорошие, шутки прикольные, персонажи яркие, вроде пародии на Роя Кина – Роя Кента в исполнении актера Голдштейна. А британка Джуно Темпл доигралась в «Теде Лассо» до главной роли в новом сезоне «Фарго». Сериал об усатом тренере – совсем не Черчесове,увидели сотни футболистов РПЛ и других лиг, можно его смело рекомендовать. В сериале снялся даже победитель Лиги чемпионов.

«Слово пацана»

Переходим к причине множества споров. Поскольку есть последствия, как в случае с «Бригадой» – старым сериалом о бандитах, то «Слово пацана» уже повлияло на страну. И не только тем, что ввело в широкий оборот определение «чушпан» или вернуло песню «Белые розы». Молодые люди играют в криминальные банды, хотя понятия не имеют, как те выглядели в 80-х или 90-х годах. Режиссером и создателем шоу является Жора Крыжовников, он же Андрей Першин. Академичный режиссер планировал рассказать школьникам, как плохо сколачивать уличные банды и убивать людей. Вряд ли получилось, судя по обратной реакции. «Слово пацана» хрестоматийная слезная история о несчастных людях, где использовали все характерные для жанра «крючки». Карпин вот так оценил сериал:

Нормально. Не прям вау, но смотреть можно. У меня немного другое восприятие, я это всё застал – хоть в Эстонии это было не в таком масштабе, как в Казани.

Тренер «Ростова» и сборной заявил, что плакал в одном из самых трагичных моментов сериала. Спойлерить не будем, но Карпин как отец футбольной команды дочек не сдержался в моменте, связанном с главной героиней. Смотреть или не смотреть? Не шедевр, хотя и бездарной работу режиссера и большинства актеров (кроме жены создателя шоу) назвать нельзя. Бывший вратарь Нигматуллин узнал детство. Говорит, что это были ужасные годы. Из Казани подтверждают, на кладбищах ряды могил неудачливых уличных бандитов.

«Йеллоустон»

Универсал Сутормин вошел в футбольный фольклор, когда перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей. Когда общественность возмутилась, сумма резко выросла до 3 млн евро. А вот что не растет так это шансы увидеть Сутормина в основе «Зенита». Поэтому у него есть время на любимое хобби – кино. Смотрел «Наполеона» с Фениксом, но предпочитает сериалы. Оценивает ответвление «Бумажного дома», испанского шоу об ограблении банка, под названием «Берлин». Также Сутормин смотрит «Йеллоустон», и это сильный сериал с Кевином Костнером в главной роли. Сюжет о крутом фермере, который одновременно является серым кардиналом своей округи. Хорошо играет Келли Райлли – актриса исполняет роль дочери героя Костнера. Шоу качественное и успешное, подтверждаем рекомендацию Сутормина. Вот только актер Костнер поссорился с шоуранером Шериданом, поэтому пятый сезон стал последним.

«Золотое дно»

Куда ж без оценок Дзюбы? Поскольку нападающий «Локомотива» подумывает об актерской карьере, то ему полезно смотреть фильмы. Фанаты сериала шоу «Золотое дно» увидели сходство между актером, сыгравшим главную роль – Павлом Поповым, и Дзюбой, и заставили Артёма посмотреть кино. Вот его оценка:

Ладно, посмотрел я это ваше «Золотое дно», в целом зашло! Павел Попов классно сыграл, но не похож на меня ни разу. Сериал про большие бабки и большую корпорацию, снято качественно, красивая картинка и сюжет интересный. Чем-то напомнило «Миллиарды».

«Миллиарды» хорошее шоу, а вот «Золотое дно» смотрите на ваш страх и риск. Дзюба уже напросился во второй сезон этого сериала. Но пока Артём не исчерпал до дна казну «Локомотива», у него вряд ли будет много времени для съемок. Зато продолжит смотреть сериалы, как и все футболисты. Во время перелетов и переездов у них понятныйвыбор – карты, социальные сети и кино. Некоторые игроки читают книги, но фанатов сериалов намного больше.

Судя по количеству свежих оценок, россияне массово любят мультсериал «Рик и Морти», британскую комедию «Голяк», а также жесткое шоу о плохих супергероях «Пацаны». Выбор богатый, хотя почти все вопросы к футболистам о кино в последнее время были связаны только со «Словом пацана». А если говорим о зарубежных сериалах, обласканных внимание зрителей и критиков, то речь о несколько других рекомендациях.

Есть крепкий «Медведь» о работе ресторана. Фантастическая история на основании одноименной игры – «Одни из нас». Также можно отметить драму о случайном конфликте безумцев «Грызня» и финальный сезон шекспировской драмы «Наследники». Последний пример самый сильный по актерской игре и режиссерской работе. Впрочем, сериалыстали аналогом перекуса, должны попасть под сиюминутный запрос зрителя. А какие шоу сейчас смотрите вы?