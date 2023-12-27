В Китае заинтересованы в приобретении прав на показ РПЛ .

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал об интересе к покупке телеправ на показ матчей турнира.
Сейчас все чуть оживились, движение пошло. Да, цифры, которые предлагают дружественные страны, не сильно радуют. Но год назад был просто ноль, никакого интереса. От дна мы оттолкнулись, какие-то сделки возможны. Это и страны, откуда в РПЛ много игроков приезжает, и богатые страны с Востока. Кто-то предлагает за сезон от 50 тысяч евро до 100 тысяч. Это лучше, чем ноль, плюс присутствие на какой-то территории. Но есть вещи важнее суммы контракта: позиционирование, хайлайты, какие это платформы, если, например, говорить про Китай.
Наше позиционирование? Есть желание, чтобы нас показывали везде. Те же китайцы очень любят футбол, они смотрят всё, а не только Английскую Премьер-Лигу. Думаю, что китайские футболисты могут появиться в РПЛ. Предложение по покупке прав есть, мы его пока не принимаем, потому что это должно быть долгосрочное сотрудничество. Сейчас китайцы нас уговаривают. Мы им говорим, что, во-первых, денег мало. А, во-вторых, нам важно, как они будут нас дистрибутировать. Сейчас РПЛ показывают только на ближайших к нам территориях, однако постепенно интерес из недружественных стран снова появляется. Для понимания мы же делаем сейчас статистику с «Яндексом» и Росстатом, а недавно на нас вышли итальянцы, хотят тоже предложить что-то со статистикой. Или, например, мячи — у нас есть варианты Nike или Demix, но недавно проявил интерес к сотрудничеству один европейский производитель.
Договорились по братски !) ✊️😉
Договорились по братски !) ✊️😉