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В Китае заинтересованы в приобретении прав на показ РПЛ

вчера, 19:42

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал об интересе к покупке телеправ на показ матчей турнира.

Сейчас все чуть оживились, движение пошло. Да, цифры, которые предлагают дружественные страны, не сильно радуют. Но год назад был просто ноль, никакого интереса. От дна мы оттолкнулись, какие-то сделки возможны. Это и страны, откуда в РПЛ много игроков приезжает, и богатые страны с Востока. Кто-то предлагает за сезон от 50 тысяч евро до 100 тысяч. Это лучше, чем ноль, плюс присутствие на какой-то территории. Но есть вещи важнее суммы контракта: позиционирование, хайлайты, какие это платформы, если, например, говорить про Китай.

Наше позиционирование? Есть желание, чтобы нас показывали везде. Те же китайцы очень любят футбол, они смотрят всё, а не только Английскую Премьер-Лигу. Думаю, что китайские футболисты могут появиться в РПЛ. Предложение по покупке прав есть, мы его пока не принимаем, потому что это должно быть долгосрочное сотрудничество. Сейчас китайцы нас уговаривают. Мы им говорим, что, во-первых, денег мало. А, во-вторых, нам важно, как они будут нас дистрибутировать. Сейчас РПЛ показывают только на ближайших к нам территориях, однако постепенно интерес из недружественных стран снова появляется. Для понимания мы же делаем сейчас статистику с «Яндексом» и Росстатом, а недавно на нас вышли итальянцы, хотят тоже предложить что-то со статистикой. Или, например, мячи — у нас есть варианты Nike или Demix, но недавно проявил интерес к сотрудничеству один европейский производитель.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:22
Почему то не сомневаюсь, что китайцы начнут смотреть наш футбол.
Baggio R.
Baggio R. ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:39
В КХЛ у них Куньлунь Ред Стар играет всё-таки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:05
В Китае заинтересованы в приобретении прав на показ РПЛ .
Договорились по братски !) ✊️😉
sova147
sova147
вчера в 20:46
Надо больше пропагандировать наш футбол, тогда игроки будут валить к нам валом
112910415
112910415
вчера в 20:17
это счастье практически
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:03
У нас у самих то прав посмотреть РПЛ, скажем прямо, не хватает.
7sfmhz2jnf37
7sfmhz2jnf37
вчера в 19:59
«уйти от зависимости запада» к «зависимости от китая», легендарная многоходовочка.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:48
Нашу КХЛ в Китае транслируют, почему бы и РПЛ не запустить?
shlomo
shlomo
вчера в 19:45
Если они прикупят, то может быть нам будут бесплатно показывать все матчи РПЛ.....
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