В Китае заинтересованы в приобретении прав на показ РПЛ .

Президент РПЛ рассказал об интересе к покупке телеправ на показ матчей турнира.

Сейчас все чуть оживились, движение пошло. Да, цифры, которые предлагают дружественные страны, не сильно радуют. Но год назад был просто ноль, никакого интереса. От дна мы оттолкнулись, какие-то сделки возможны. Это и страны, откуда в РПЛ много игроков приезжает, и богатые страны с Востока. Кто-то предлагает за сезон от 50 тысяч евро до 100 тысяч. Это лучше, чем ноль, плюс присутствие на какой-то территории. Но есть вещи важнее суммы контракта: позиционирование, хайлайты, какие это платформы, если, например, говорить про Китай.