Все матчи Льва Яшина, в которых ему били пенальти

1707650873

сегодня, 14:27

В прошлой статье о Льве Яшине я выразил сожаление о том, что у нас нет ни одного ресурса в сети, где были бы собраны сведения о всех — буквально всех — матчах великого нашего вратаря на футбольном поле.

Все матчи Льва Яшина я не перепроверял. Но вот на тех, в которых ему пробивали пенальти, я сосредоточил всё своё внимание.

В прошлый раз я в который раз повторил чьи-то подсчёты и указал, что Льву Яшину пробивали 49 пенальти, 15 из которых не были забиты.

Захотелось конкретно убедиться, из чего складываются эти числа.

Пришлось самому сопоставить несколько отечественных (и не только) сайтов, чтобы определиться, наконец, с количеством отраженных Львом Яшиным пенальти за его карьеру.

Спешу вас уведомить, что количество не забитых Льву Яшину пенальти осталось незыблемым — 15 с 1950 по 1970 годы.

Но в это количество входят только матчи за Динамо (Москва) и сборную СССР . А Лев Иванович, кстати, играл и за другие сборные.

Например, в 1956 г. он дважды защищал ворота сборной Москвы во вполне официальных матчах на футбольном турнире Спартакиады народов СССР . Но почему-то эти два матча в большинстве случаев не входят в его общую статистику. Имеются в виду матч четвертьфинала турнира между сборными Москвы и Белорусской СССР 9 августа и полуфинал Москва — Ленинград 13 августа. Если на стадионе Динамо 9 августа было порядка 15 тыс. зрителей, то в полуфинале 13 числа в Лужниках был аншлаг, 100 тысяч болельщиков. Ведь сборная Москвы представляла собой практически сборную СССР .

В тех двух матчах Лев Яшин пропустил 3 гола, но его партнёры выиграли оба матча, забив в общей сложности 8 мячей (5 белорусам). В финальном матче Яшин не играл, но его команда завоевала трофей, выиграв у сборной Грузинской ССР. В тех 2 матчах, где играл Яшин, пенальти не назначались.

Возвращаясь к теме пенальти.

Один раз в матче за сборную Москвы в ворота Льва Яшина пробивался пенальти. В августе 1954 в Москве гостила сборная Болгарии, которая сыграла два матча с советскими футболистами.

В те времена в сборную СССР частенько входили только игроки московских клубов. Поэтому не особо делали акцент в какой сборной играли. Зачастую, потом, задним числом, матчи переквалифицировали из одной категории в другую: был матч сборной Союза, потом для статистиков это стала сборная Москвы.

Вот во втором матче против сборной Болгарии 24 августа 1954 г. на стадионе Динамо был забит всего один гол. И забил его с пенальти капитан сборной Болгарии Стефан Божков в ворота Льва Яшина из сборной Москвы.

Играл Лев Яшин и за другие сборные, кроме СССР или Москвы. Имею в виду различные сборные сильнейших футболистов мира или Европы. В прошлый раз мы вспоминали о матче в Турции, к котором Лев Яшин в качестве капитана сыграл в сборной, составленных из игроков турецких клубов (кроме Галатасарая) и двух румын.

Сколько было подобных матчей у Льва Яшина пока не подсчитывал. Но вот список матчей сборных ФИФА или Европы, в которых принимал участие Лев Яшин:

Матч века в Лондоне, 23 октября 1963, сборная мира — Англия. Яшин стоял в воротах в первом тайме и не пропустил ни одного гола, покорив английскую публику. 20 мая 1964 в Копенгагене, Дания, сборная Скандинавии — сборная Европы. Лев Яшин из-за полученной травмы был заменён во втором тайме. Весь матч отыграл Валерий Воронин. Разумеется, они входили в состав сборной Европы. Белград, Югославия, 23 сентября 1964, Югославия — сборная Европы. Лев Яшин и Валерий Воронин сыграли весь матч и были весьма заметными фигурами. Воронин практически стал соавтором одного из 7 голов сборной Европы, его мощный удар в один угол ворот изворотливый Уве Зеелер смог переправить в другой. А Лев Яшин парировал удар с 11-метровой отметки после удара Костича. Этот матч мы берём в наш список. 28 апреля 1965 состоялся прощальный матч Стэнли Мэтьюза. Сборные английской лиги и Европы сыграли в весьма результативном матче (10 голов). В воротах сборной Европы был Лев Яшин. Именно на плечах у Льва Яшина и Ференца Пушкаша покидал стадион по окончанию матча 50-летний Стэнли Мэтьюз. Только вот знаменитому комментатору Льву Озерову категорически было запрещено произносить в эфире имя или фамилию венгерского футболиста. Поэтому Пушкаш у Озерова был просто «игрок №10 сборной Европы». В Рио-де-Жанейро 6 ноября 1968 г. в честь 10-летия победы сборной Бразилии на чемпионате мира состоялся матч Бразилия — сборная мира ( ФИФА ). В первом тайме в воротах сборной мира стоял Лев Яшин. Во втором в ворота по договорённости встал уругваец Ладислао Мазуркевич. Весь матч отыграл Альберт Шестернёв, а во втором тайме вышел и Михаил Месхи. Были времена, когда троих вызывали в сборную ФИФА ! Играл в том матче и Пеле, старался забить свой 900-й гол, но не преуспел.

Возможно, Лев Яшин принимал участие и в каких-то других прощальных или выставочных матчах. Список его матчей, как говорится, открыт. Если у кого-то есть дополнительные сведения на сей счёт, внесите свою лепту, пополните данные статистики.

Итак, видим, что в двух неофициальных матчах НЕ за Динамо или сборную СССР Льву Яшину пробивали пенальти, один забит, другой парирован.

А ведь в сезонах 1950-52 Лев Яшин играл в дубле Динамо, всего в 63 матчах. Благодаря помощи Геннадия Аверина, у которого нашлась книга со всеми матчами динамовского дубля, мы теперь точно знаем, что всего один пенальти был пробит в ворота Яшина в играх за дубль.

13 мая 1951 дубль Динамо минимально победил дубль Крыльев Советов (Куйбышев). Игрок волжан Новиков не смог забить Яшину, за которого «постаралась» штанга. Этот матч мы берём в свой список, но он конечно в официальную статистику не войдёт.

Кстати, за дубль Динамо Яшин играл и после 1952 года, ещё плюс 12 матчей.

С учётом всех перечисленных вариантов команд, за которые играл Лев Яшин, в его ворота было назначено более 50 пенальти, точнее — ПОЧТИ 60 (с учётом игры за дубль, за сборные Москвы и Европы). Тогда и незабитых пенальти у Льва Яшина за карьеру будет не 15, а 17! Но это неофициально.

В официальную статистику зачастую не входят не только матчи сборной с клубами, но и просто товарищеские матчи двух сборных класса «А».

Специально для официальной статистики приведём подытоженные данные:

Пробито 33 пенальти;

Незабито 9 пенальти (27,3%).

Если же принять во внимание матчи сборных класса «А» в товарищеских матчах, то итоги будут выглядеть так:

Пробито 39 пенальти;

Незабито 12 (30,8%).

В чемпионате СССР в 25 матчах Яшину было пробито 26 пенальти, из которых 6 не были реализованы (дважды спасла перекладина, дважды били мимо и дважды вратарь парировал удары).

В Кубке СССР всего дважды в ворота Льва Яшина назначались пенальти. Оба были реализованы.

В матчах ЧМ и ЧЕ (включая отборочные) Льву Яшину пробили 5 пенальти, из которых более половины не были забиты — один раз промахнулся чех Войта, а два удара Яшин взял намертво (от австрийца Буцека на ЧМ -58 и от Сандро Маццолы в 1/8 Кубка Европы 1964).

В дружеских матчах с другими сборными у Яшина 50%-ный результат по пеналям: из 6 ему не забили 3, причём вновь дважды парировал вратарь.

Раз нет в интернете до сих пор ресурса, где были бы все матчи Яшина, то внесу и свою лепту.

Предлагаю хронологический список всех найденных на сегодня матчей Льва Яшина за различные команды, когда в его ворота пробивались пенальти. Кстати, всего в одном матче ему дважды пробивали пенальти — итог «фифти-фифти». Все подробности смотрите в предлагаемой таблице. Причём по ссылкам можно посмотреть и протоколы всех указанных матчей или описание в газете.