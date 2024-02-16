«Дармштадт 98» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Дармштадт 98» – «Штутгарт», который состоится 17 февраля 2024 года

«Дармштадт 98»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на данный момент «лилии». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «сине-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «швабами». С минимальным счётом на выезде «Дармштадт 98» уступил «железным» из Берлина в рамках матча 19-го тура чемпионата. В сухую, пропустив пару мячей, «лилии» проиграли дома «фармацевтам» из Леверкузена в игре следующего тура.

На прошлых выходных со счётом 0:0 вничью сыграли «сине-белые» с «жеребятами» из Мёнхенгладбаха.

«Штутгарт»

В тройку самых сильных команд Бундеслиги входят «швабы» на сегодняшний день. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Штутгарта» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата с разницей в пару мячей «швабы» на выезде взяли верх над «Фрайбургом» (3:1). Со счётом 3:2 в четвертьфинале «Байер» одержал победу над «Штутгартом» в четвертьфинале Кубка Германии.

11 февраля со счётом 3:1 «швабы» выиграли у «Майнца» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дармштадт 98» – 6.80

Ничья – 4.80

Победит «Штутгарт» – 1.46

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 гола – 2.19

Тотал голов больше 2.5 – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 – 2.25

Статистика

Пять крайних очных матчей с участием команды завершились исходом: обе забьют – да

Три поражения потерпели «лилии» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «швабы» уступили своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче с коэффициентом 1.46 на победу «Штутгарта». «Швабы» в отличной форме и вполне могут увезти три очка из Дармштадта в будущей встрече.