«Аугсбург» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 23-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» – «Фрайбург», который состоится 25 февраля 2024 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают пятнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Аугсбурга», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «бразильцами из Брайсгау». На выезде со счётом 1:1 вничью сыграли «фуггеры» с «несгибаемыми» из Бохума в рамках матча 20-го тура Бундеслиги. На своём поле «Аугсбург» раскатал ничью с «красными быками» из Лейпцига в следующем туре чемпионата (2:2).

На прошлых выходных с минимальным счётом «фуггеры» уступили в гостях «Майнцу».

«Фрайбург»

Восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают на сегодняшний день «бразильцы из Брайсгау». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Фрайбурга» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «бразильцы» с «Лансом» в рамках первой игры 1/16 плей-офф Лиги Европы. Вничью со счётом 3:3 сыграл «Фрайбург» с «орлами» из Франкфурта-на-Майне в матче 22-го тура чемпионата.

В ответной встрече на своём поле «бразильцы из Брайсгау» сыграли дома вничью с «Лансом» в основное время (2:2). В дополнительное время «Фрайбург» оказался сильнее.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 2.25

Ничья – 3.75

Победит «Фрайбург» – 3.28

Победит «Аугсбург» с форой -1.5 гола – 3.82

Тотал голов больше 2.5 – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 – 2.12

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «фуггеры» в десяти крайних матчах

За такой же период «Фрайбург» выиграл в трёх встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.83 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем футбольном поединке на тотал больше 2.5 голов за игру. С большой долей вероятности в будущей встрече команды забьют не меньше трёх голов на двоих.