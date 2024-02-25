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«Манчестер Юнайтед» проваливает очередной сезон. Тен Хага стоит уволить, но нет замены

вчера, 13:26
Эрик тен Хаг

Вылетели из еврокубков, проиграли «Фулхэму».

Команда деградировала с тен Хагом

Великие клубы не празднуют четвертое место, а МЮ о нём мечтает, ведь нет правильного тренера. Выкупили у «Ньюкасла» Эшуорта, спортивного директора. Хотят набрать отличную команду аналитиков, скаутов и директоров, но ключевые люди – тренер и футболисты. И они не справляются. Проблемы с игровой философией и тактикой были в момент назначения тен Хага и остаются после поражения от «Фулхэма».

У «дьяволов» плохой высокий прессинг, его легко проскочить. А при потере мяча на своей половине защитники начинают паниковать. Низкая линия обороны позволяет соперникам наносить аномально много ударов по воротам МЮ, 100 штук за пять последних туров АПЛ. Тен Хаг любит вертикальную игру, выключая из работы собственных хавбеков. Пока другие ставят на комбинации – «Байер» и «Манчестер Сити» как пример, «красные дьяволы» ждут индивидуальных подвигов.

Чтобы Гарначо забил через себя, Фернандеш создал двадцать моментов ради одного ассиста, Магуайр рассердился после неудач и отобрал все мячи, а Онана отразил опасные удары в створ ворот. Вот только не всегда находятся персональные герои вроде датчанина Хёйлунда. А поскольку нет поставленной игры и шаблонов, на которые можно положиться в плохой день, как делает обычно «Реал», то видите матчи с ужасным качеством моментов и разрывами в центре.

МЮ как Гарначо, много высокомерия и пафоса, но нет стабильности и трофеев. Тен Хаг утомляет своих футболистов, пытаясь заставить играть в стиле лидеров. И хотя мяч не всегда держится – по среднему владению в АПЛ команда соседствует с «Фулхэмом», и хотя по допущенным ударам в чемпионате хуже только два аутсайдера и «Вест Хэм», Эрик после десятого поражения в чемпионате Англии сделал дикое заявление:

Фанатам нужно смотреть шире, и широкая картина выглядит очень хорошо. Мы должны подняться на много позиций, поставить на ноги травмированных игроков, чтобы найти баланс в игре. Также нам нужно укрепить состав в летнее трансферное окно. Мы определенно движемся в правильном направлении.

Всё это слышали от каждого наставника после Фергюсона. МЮ 11 лет без чемпионства и финала Лиги чемпионов. Если это «очень хорошо» и «движение в правильном направлении», тогда нет вопросов. Раз всё замечательно, то тен Хага надо оставить у руля команды, невзирая на десятки причин уволить.

В МЮ вечно ищут себе оправдания

Не нравится, что тен Хаг часто делает политические заявления, что завтра точно станет лучше. У Эрика всегда всё «под контролем». Но тренер не знал, что творится в личной жизни Гринвуда, хотя Фергюсон следил за такими моментами. Эрик не сумел вселить в игроков МЮ страх перед большим начальником, поэтому бесполезный Антони тоже мерзко вел себя с женщинами, не боясь последствий для себя и клуба.

История Санчо, на которого тренер обиделся и исключил из состава, пока тот не извинится – а вингер не считал, что виноват, тоже показывает слабость голландца как психолога и лидера коллектива. МЮ занял последнее место в группе Лиги чемпионов с «Галатасараем» и «Копенгагеном». О каком «правильном пути» говорит менеджер? Антонио Валенсия – бывший футболист МЮ, написал у себя на странице, послушав интервью тренера:

Раньше в этой футболке не искали оправдания.

Идеальное замечание. Фергюсон вроде бы вечно жаловался – на арбитров, на соперников, на трансферные расходы конкурентов, на цвет травы на стадионе. Но сэр Алекс не искал чисто футбольных оправданий. Всегда брал реванши, делал команду сильнее, искал новичков, у него росли талантливые ребята. У тен Хага есть успехи у Гарначо, Хёйлунда и Майну, но кто сказал, что у другого наставника эти ребята сыграли бы хуже?

В этом центральная проблема. Нет причин заявить, что без Эрика команда с такими расходами, бюджетом и составом обязательно станет хуже. Сульшер уже был странным выбором, если ставить задачу выиграть АПЛ и вернуться на вершину в Европе, но голландец не поднял команду на новый футбольный уровень.

Тен Хаг бездарно работает с обороной

Остаются объективные факторы ужасной нечемпионской игры МЮ. Команде пришлось задействовать 11 комбинаций в центре обороны. Использовали семь игроков, никто из центральных защитников не провел более 13 поединков в АПЛ. Отсутствие кадровой стабильности и травмы – объективные факторы, как и жесткие трансферные ошибки, ведь не привезли крутого центрального защитника, не заиграли Санчо и Антони.

Также деградировал нападающий Рэшфорд, который ушел в загул. Вот только вспомните, что сказал Антонио Валенсия. МЮ не клуб нытиков. С этим составом можно выступить лучше. При всём уважении к «Астон Вилле», клуб из Манчестера крупнее. Даже у «Ливерпуля» похожий список проблем – травмы, вынужденная ставка на молодых ребят, но Клопп провернул интересные трансферы и старается уйти красиво.

Юрген принял решение сам, а тен Хага могут уволить. Сезон сложный сам по себе – фавориты АПЛ круче, основа у МЮ нестабильная, в одной атаке было 13 разных комбинаций игроков. Вот только клуб такого калибра не имеет права допускать 17 ударов «Фулхэма» и «Ньюпорта» из низшей лиги, а ещё 22 удара от «Лутона». Команда ужасно играет в обороне, ведь атака высоко, защита низко, в середины поля дыра.

Не исключаем, что голландец просто средний тренер. Также нет харизмы. И коллектив не стоит за Эрика горой. Но Глейзерам не доверяют сильные тренеры, поэтому у МЮ низкие шансы заполучить наставника мечты. И даже если получится, то этому человеку предстоит поработать не со стабильной командой менеджеров, а с ребятами, которых Рэтклифф надергает из разных клубов вместе с новым директором Эшуортом.

Хотя в МЮ потратили 11 лет и миллиарды фунтов без Фергюсона, клуб снова в нулевой точке. Деньги по-прежнему есть, но сомнительный трансферный вкус. Достаточно неудачных подписаний, чтобы это подтвердить. Пять побед подряд не значили ровным счетом ничего. А если говорим о тен Хаге, то в «Аяксе» он был свежее, интереснее и понятнее, чем сейчас. Теперь он выживает, а это нечемпионский подход.

«Широкая картина» не в пользу Эрика тен Хага. МЮ точно можно возродить, ресурсов хватает. Но для решения задач нужен идеальный наставник, коим голландец определенно не является. Конечно, математика оставляет ему шансы провалить этот сезон и стать чемпионом через год. Но верите ли вы в такой исход?

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99b28w8zy5td
вчера в 20:31
Вымести всех к чёртовой бабушке!!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 20:31
Кого только не пробовали после ухода фергюсона и все не то!!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 20:06
Всегда будет просератель бабок, как мю, и такой оверперформер, как лестер!!! Этим и ценен футбол, если б все играли согласно бюджету, было б СКУЧНО И ПРЕДСКАЗУЕМО
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 17:18
Ого, они, оказывается, и кубок не выигрывали с 2016. Интересно, а чем они вообще занимаются уже семь лет? То есть они там вообще расслабились? Ни чемпионата, ни лч - это понятно. Пора реально вести расследование - куда уходит бабло?
112910415
112910415
вчера в 17:16
грустно видеть жалкое настоящее великого клуба !
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:43
Тен Хаг просто игнорирует критику и реальную ситуацию.
Очередной провал на трансферном рынке ему не простят, да и скорее всего его заменят. Но Тен Хаг игнорирует тот факт, что его могут заменить. Если Тен Хаг игнорирует многие вещи включая его увольнение, то где гарантия что он не игнорирует команду. Кажется осталось только эго, он просто не хочет смириться с тем, что он не тянет. С Ван Галем была похожая ситуация в МЮ, без ЛЧ его уволили, хотя он выиграл Кубок Англии, но в итоге до последнего думал что он останется в команде, после провала в ЛЧ и без ЛЧ на следующий сезон.
Футбол в Аяксе у Тен Хага был монолитным, поэтому проявлять гибкость в таких ситуациях Тен Хагу сложно. Игра от обороны включая забегания по флангам, данная шаблонность не позволяет исправить ситуацию. Если не будет игрока подходящего амплуа, то сам Тен Хаг не проявит гибкость к матчу. Тен Хаг без Хейлунда будет играть также, поэтому он заговорил о трансферах в следующее ТО. Но кто сказал, что в следующем сезоне Тен Хаг будет застрахован от травм и дисквалификаций, а без этого не достичь больших трофеев. Так как Тен Хаг полагается на скорость Хейлунда впереди, он не может играть по другому, он не может без Хейлунда разбавить игру на матч. Если команда летит, то летит к чертям как пролетел Аякс Тоттенхэму в ЛЧ. Реально кремень который принесёт трофеи МЮ.
Если в МЮ считают, что результаты будут с Тен Хагом, то они заслуживают то, что имеют.
Но пожелаю им хорошего тренера, иначе их место может занять любой другой клуб (Тоттенхэм, Астон Вилла), их никто ждать не будет, но за бортом останется один великих клубов Англии, что печально.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:35
Полностью согласен. Ферги мог в Бекса бутсой заехать. Мог с Босничем в автобусе подраться. Контроллил трансферы. А теперь - разве у МЮ есть, к примеру, система с экраном и квадрокоптером, как в командах Нагетса? Или топовая тренировочная база по последнему слову техники, где игроков контроллят до мелочей? Разве новые руководители клубов могли следить за игроками по ночным клубам, как это делали люди лысого шарлатана. Топовый игрок приезжает в эту шарашку и просто загребает бабло - а ИГРАЕТ в сборной или в последующих клубах - как например Погба и ДиМа.
Человек от природы ленив, им управляет страх и боль. А если руководство непрофессиональное, оно будет только платить непойми за что.
Куда МЮ такой состав? Эти результаты в среднем достигают команды, которые на 30-40% более бедные. А куда идет эта львиная часть бюджета? Вопрос без ответа. Ни отрицательной мотивации, ни положительной, в виде концепций Клоппа и Гварди, нет и не предвидится.
Тем временем, халявщиков футбольных пруд пруди. Поэтому желающих загубить свою восходящую карьеру задорого и пафосно (все же премьер-лига а не катар) - еще будет много! Ждем очередных погда, решфордов, очередных насильников баб - а чего еще делать, когда бабла много, а все силы оставлять на поле никто не заставляет? Ждем, кароч! Вот во что превратили наследие Ферги
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Cules2013 (раскрыть)
вчера в 15:04
Вполне хватит и первого - не то руководство
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:52, ред.
Не могу согласиться, так как Глейзеры кидают в ТО вагон денег для тренера.
Ошибка в том, что Глейзеры мягкие, не такие как Абрамович, который требовал результат в первый сезон, иначе это не тот тренер. Боэли поступает также, когда Почеттино тянет на увольнение, при Абрамовиче его уже давно заменили взяли к примеру на Флика и возможно уже были бы в топ-4.
Тен Хаг так и будет тянуть с результатами, если они вообще будут, потому что знает что его не уволят сразу.
Вы говорите о Фергюсоне, так это очевидный пример того, что от тренера зависит многое.
Перечисленные тренеры (Мойес, Ван Гал, Жозе, Сульшер, Рангник, Тен Хаг) не все тянули на уровень топ.
Только Жозе, но стилистически Жозе не подошёл МЮ. МЮ не играл при Фергюсоне от глухой обороны. Система взглядов и ожиданий отличались у Жозе и болельщиков МЮ.
Ван Гал выиграл ушастый с Аяксом при старом формате ЛЧ, где даже Марсель его мог выиграть, что сейчас невозможно это представить.
А дальше что? Мойес которого хотят уволить из ВХЮ, Сульшер без большого опыта, Рангник который больше менеджер, Тен Хаг у которого заслуг, кроме заслуг в голландском футболе, нет.
МЮ ошибался с назначением тренера после Фергюсона, вывод скорее всего такой.
Нужно было брать Анчелотти, Бенитеса, Флика и результат был бы. Или Гвардиолу, но он не пошёл бы в МЮ и он отказал. Можно попробовать Тухеля, но тут двоякое чувство.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 14:40
МЮ уже 10 лет просто собирает громкие имена и платит им.
Ни топовой инфраструктуры (о чем говорил Роналду), ни профессионального руководства, ни трофеев (давайте не будет говорить, что кубок УЕФА или кубок Англии для такого бюджета крутое достижение) нет.

Что вы пристали к МЮ? Их там очень неплохо кормят.

Благо, появился МС, который приносит трофеи. Не может быть много топ-клубов. Обязательно должна быть на футбольной карте черная дыра, куда уходят имена, деньги и великая история. Где-то наоброт, клуб типа Лестера показывает оверперфоманс. Все в мире уравновешено.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:08
Спасибо за статью.

Увольнение Тен Хага ничего не изменит. Проблемы МЮ не в тренерах....Хотя если команда не показывает результат, то крайним оказывается именно тренер.

Так что, лияно я не уверен, что замена тренера, что то поменяет, сколько уже этого было за 10 лет! В начале пришёл крепкий средняк Мойес, но там изначально это казалось аферой на уровне Поттера в Челси! Затем пришёл ЛВГ, а уж ЛВГ именитыц и заслуженный тренер, по т все его команды показывали приятную глазу атакующую игру, но что было в МЮ язык не повернётся назвать игрой, хотя там также деньга на трансферы не жалели, а итог все знают! Тоже самое произошло и с Моуриньо, первый сезон Моур взял несколько кубков,, включая ЛЕ, но затем все снова пошло по-прежнему низходящей, в итоге португальцу тоже на дверь указали! Сульшер и опять схожий сценарий, первые сезоны все налаживалось, а потом снов падение на дно! Так собственно, что поменяет замена тренера? У команды прогнила внутрянка, Глэйзерам вообще пофиг на команду, этих американских прохиндеев, когда они пришли спасло, что был Фергюссон, который был отнюдь не только тренером команды, а участвовал во многих процессах команды! Ферги ушёл и все, как говорится лавочка пикрылась, посмотрите на того же Боули, тот же самый фрукт, их не интересует команда, история, это просто инвесторы, кидаюшие деньги направо и налево, полагая, что это все решит! Пока в команду на руководящие должности не придут люди, которые неравнодушны к клубу, ничего у МЮ путного не будет, не один тренер там не приживется больше чем на 2-3 года....
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:55
Не было Хойлунда - и атаки потеряли остроту. Дошло до того, что Мага пошел спасать отечество. А так в целом равная игра была по ощущениям, соседи по таблице, чего уж говорить
Cules2013
Cules2013
вчера в 13:54, ред.
Говорят, что все счастливы одинаково, а горе у всех разное. Не знаю, не знаю... По-моему, рецепт кризиса футбольного клуба весьма универсален. Барса, Бавария, Севилья, МЮ. Будто один и тот же пейзаж, только разные художники рисуют.

Не то руководство, не тот тренер, не те трансферы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:38
Тут правильнее будет задать вопрос - а разве Тен Хаг ещё не уволен ? - странно!)))
Гость
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