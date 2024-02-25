«Манчестер Юнайтед» проваливает очередной сезон. Тен Хага стоит уволить, но нет замены

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вчера, 13:26

Вылетели из еврокубков, проиграли «Фулхэму».

Команда деградировала с тен Хагом

Великие клубы не празднуют четвертое место, а МЮ о нём мечтает, ведь нет правильного тренера. Выкупили у «Ньюкасла» Эшуорта, спортивного директора. Хотят набрать отличную команду аналитиков, скаутов и директоров, но ключевые люди – тренер и футболисты. И они не справляются. Проблемы с игровой философией и тактикой были в момент назначения тен Хага и остаются после поражения от «Фулхэма».

У «дьяволов» плохой высокий прессинг, его легко проскочить. А при потере мяча на своей половине защитники начинают паниковать. Низкая линия обороны позволяет соперникам наносить аномально много ударов по воротам МЮ , 100 штук за пять последних туров АПЛ . Тен Хаг любит вертикальную игру, выключая из работы собственных хавбеков. Пока другие ставят на комбинации – «Байер» и «Манчестер Сити» как пример, «красные дьяволы» ждут индивидуальных подвигов.

Чтобы Гарначо забил через себя, Фернандеш создал двадцать моментов ради одного ассиста, Магуайр рассердился после неудач и отобрал все мячи, а Онана отразил опасные удары в створ ворот. Вот только не всегда находятся персональные герои вроде датчанина Хёйлунда. А поскольку нет поставленной игры и шаблонов, на которые можно положиться в плохой день, как делает обычно «Реал», то видите матчи с ужасным качеством моментов и разрывами в центре.

МЮ как Гарначо, много высокомерия и пафоса, но нет стабильности и трофеев. Тен Хаг утомляет своих футболистов, пытаясь заставить играть в стиле лидеров. И хотя мяч не всегда держится – по среднему владению в АПЛ команда соседствует с «Фулхэмом», и хотя по допущенным ударам в чемпионате хуже только два аутсайдера и «Вест Хэм», Эрик после десятого поражения в чемпионате Англии сделал дикое заявление:

Фанатам нужно смотреть шире, и широкая картина выглядит очень хорошо. Мы должны подняться на много позиций, поставить на ноги травмированных игроков, чтобы найти баланс в игре. Также нам нужно укрепить состав в летнее трансферное окно. Мы определенно движемся в правильном направлении.

Всё это слышали от каждого наставника после Фергюсона. МЮ 11 лет без чемпионства и финала Лиги чемпионов. Если это «очень хорошо» и «движение в правильном направлении», тогда нет вопросов. Раз всё замечательно, то тен Хага надо оставить у руля команды, невзирая на десятки причин уволить.

В МЮ вечно ищут себе оправдания

Не нравится, что тен Хаг часто делает политические заявления, что завтра точно станет лучше. У Эрика всегда всё «под контролем». Но тренер не знал, что творится в личной жизни Гринвуда, хотя Фергюсон следил за такими моментами. Эрик не сумел вселить в игроков МЮ страх перед большим начальником, поэтому бесполезный Антони тоже мерзко вел себя с женщинами, не боясь последствий для себя и клуба.

История Санчо, на которого тренер обиделся и исключил из состава, пока тот не извинится – а вингер не считал, что виноват, тоже показывает слабость голландца как психолога и лидера коллектива. МЮ занял последнее место в группе Лиги чемпионов с «Галатасараем» и «Копенгагеном». О каком «правильном пути» говорит менеджер? Антонио Валенсия – бывший футболист МЮ , написал у себя на странице, послушав интервью тренера:

Раньше в этой футболке не искали оправдания.

Идеальное замечание. Фергюсон вроде бы вечно жаловался – на арбитров, на соперников, на трансферные расходы конкурентов, на цвет травы на стадионе. Но сэр Алекс не искал чисто футбольных оправданий. Всегда брал реванши, делал команду сильнее, искал новичков, у него росли талантливые ребята. У тен Хага есть успехи у Гарначо, Хёйлунда и Майну, но кто сказал, что у другого наставника эти ребята сыграли бы хуже?

В этом центральная проблема. Нет причин заявить, что без Эрика команда с такими расходами, бюджетом и составом обязательно станет хуже. Сульшер уже был странным выбором, если ставить задачу выиграть АПЛ и вернуться на вершину в Европе, но голландец не поднял команду на новый футбольный уровень.

Тен Хаг бездарно работает с обороной

Остаются объективные факторы ужасной нечемпионской игры МЮ . Команде пришлось задействовать 11 комбинаций в центре обороны. Использовали семь игроков, никто из центральных защитников не провел более 13 поединков в АПЛ . Отсутствие кадровой стабильности и травмы – объективные факторы, как и жесткие трансферные ошибки, ведь не привезли крутого центрального защитника, не заиграли Санчо и Антони.

Также деградировал нападающий Рэшфорд, который ушел в загул. Вот только вспомните, что сказал Антонио Валенсия. МЮ не клуб нытиков. С этим составом можно выступить лучше. При всём уважении к «Астон Вилле», клуб из Манчестера крупнее. Даже у «Ливерпуля» похожий список проблем – травмы, вынужденная ставка на молодых ребят, но Клопп провернул интересные трансферы и старается уйти красиво.

Юрген принял решение сам, а тен Хага могут уволить. Сезон сложный сам по себе – фавориты АПЛ круче, основа у МЮ нестабильная, в одной атаке было 13 разных комбинаций игроков. Вот только клуб такого калибра не имеет права допускать 17 ударов «Фулхэма» и «Ньюпорта» из низшей лиги, а ещё 22 удара от «Лутона». Команда ужасно играет в обороне, ведь атака высоко, защита низко, в середины поля дыра.

Не исключаем, что голландец просто средний тренер. Также нет харизмы. И коллектив не стоит за Эрика горой. Но Глейзерам не доверяют сильные тренеры, поэтому у МЮ низкие шансы заполучить наставника мечты. И даже если получится, то этому человеку предстоит поработать не со стабильной командой менеджеров, а с ребятами, которых Рэтклифф надергает из разных клубов вместе с новым директором Эшуортом.

Хотя в МЮ потратили 11 лет и миллиарды фунтов без Фергюсона, клуб снова в нулевой точке. Деньги по-прежнему есть, но сомнительный трансферный вкус. Достаточно неудачных подписаний, чтобы это подтвердить. Пять побед подряд не значили ровным счетом ничего. А если говорим о тен Хаге, то в «Аяксе» он был свежее, интереснее и понятнее, чем сейчас. Теперь он выживает, а это нечемпионский подход.