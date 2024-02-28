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«Антверпен» – «Остенде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:36
«Антверпен» – «Остенде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Кубка Бельгии «Антверпен» – «Остенде», который состоится 29 февраля 2024 года

«Антверпен»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Антверпена», чтобы спрогнозировать возможный исход ответной встречи с «красно-зелёными». В сухую, забив четыре гола, «красные» одержали победу над командой «RWDM». С минимальным счётом «Антверпен» уступил дома «Мехелену» в 26-ом туре Лиги Жюпиле.

На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграли «красные» с «Гентом».

«Остенде»

На данный момент «Остенде» находится в турнирной таблице Челленджер Про Лиги на тринадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-зелёных» за последнее время. Со счётом 2:0 «Остенде» выиграл в гостях у команды «Франкс Бора» в рамках матча 18-го тура Про Лиги. На выезде с минимальным счётом «красно-зелёные» одержали победу над клубом «Ломмель».

24 февраля со счётом 1:4 «Остенде» проиграл дома молодёжной команде «Брюгге U23».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Антверпен» – 1.22
  • Ничья – 6.60
  • Победит «Остенде» – 12.50
  • Победит «Антверпен» с форой -1.5 гола – 1.65
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.30
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.62

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Только в одной встрече из пяти крайних «Антверпен» уступил
  • За тот же период «Остенде» проиграл своим соперникам в двух матчах.

Прогноз

Первая игра соперников завершилась вничью со счётом 1:1. Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Антверпена» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.65. Как минимум, с разницей в пару мячей на своём поле «красные» обыграют своего оппонента.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:33
Хозяева судя по всему уверенно заберут победу - Ф1(-2).
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