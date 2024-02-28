«Антверпен» – «Остенде»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Кубка Бельгии «Антверпен» – «Остенде», который состоится 29 февраля 2024 года
«Антверпен»
«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Антверпена», чтобы спрогнозировать возможный исход ответной встречи с «красно-зелёными». В сухую, забив четыре гола, «красные» одержали победу над командой «RWDM». С минимальным счётом «Антверпен» уступил дома «Мехелену» в 26-ом туре Лиги Жюпиле.
На прошлых выходных со счётом 2:2 вничью сыграли «красные» с «Гентом».
«Остенде»
На данный момент «Остенде» находится в турнирной таблице Челленджер Про Лиги на тринадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «красно-зелёных» за последнее время. Со счётом 2:0 «Остенде» выиграл в гостях у команды «Франкс Бора» в рамках матча 18-го тура Про Лиги. На выезде с минимальным счётом «красно-зелёные» одержали победу над клубом «Ломмель».
24 февраля со счётом 1:4 «Остенде» проиграл дома молодёжной команде «Брюгге U23».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Антверпен» – 1.22
- Ничья – 6.60
- Победит «Остенде» – 12.50
- Победит «Антверпен» с форой -1.5 гола – 1.65
- Тотал голов больше 3.5 – 2.30
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.62
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Только в одной встрече из пяти крайних «Антверпен» уступил
- За тот же период «Остенде» проиграл своим соперникам в двух матчах.
Прогноз
Первая игра соперников завершилась вничью со счётом 1:1. Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Антверпена» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.65. Как минимум, с разницей в пару мячей на своём поле «красные» обыграют своего оппонента.