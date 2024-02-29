«Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Кристал Плас», который состоится 2 марта 2024 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии занимают пятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Тоттенхэма», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «стекольщиками». Со счётом 2:2 на выезде «шпоры» выиграли у «ирисок» из Ливерпуля в 23-ем туре Премьер-лиги. На своём поле с разницей в один мяч «Тоттенхэм» взял верх над «чайками» из Брайтона.

17 февраля дома со счётом 1:2 «шпоры» проиграли «Вулверхэмптону».

«Кристал Пэлас»

«Орлы» на данный момент в турнирной таблице АПЛ находятся на тринадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Кристал Пэласа» за последнее время. С разницей в пару мячей «стекольщики» дома проиграли «пенсионерам» из Лондона в рамках матча 24-го тура чемпионата Англии. Вничью сыграли «орлы» с «Эвертоном» в игре следующего тура Премьер-лиги.

На прошлых выходных со счётом 3:0 «Кристал Пэлас» взял верх над «бордовыми» из Бёрнли.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.54

Ничья – 4.88

Победит «Кристал Пэлас» – 6.21

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 гола – 2.35

Тотал голов больше 2.5 – 1.49

Тотал голов меньше 2.5 – 2.44

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Два поражения потерпели «шпоры» в пяти последних встречах

За такой же период «стекольщики» проиграли также в трёх футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.49 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на тотал больше 2.5 мячей за игру. На двоих три гола, как минимум, команды забьют в предстоящем футбольном поединке.