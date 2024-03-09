«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1709989027

сегодня, 15:57

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» до очной встречи с «Манчестер Сити» сумел сохранить лидерство, что важно для команды с психологической точки зрения. Команда набрала 63 балла и опережает «горожан» на один пункт, поэтому больше может позволить себе ничью, чем подопечные Гвардиолы. Тем не менее, победа довольно существенно улучшит положение клуба и даст ему право на одну ошибку. Тем не менее, не стоит забывать и про «Арсенал», который ждет ошибок двух конкурентов.

7 марта «Ливерпуль» разгромил на выезде «Спарту» из Праги на выезде (5:1), а второго числа минимально одолел «Ноттингем Форест» в чемпионате (1:0).

«Манчестер Сити»

«Горожане» идут без осечек в последних матчах и на этой неделе оформили выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда отстает от «Ливерпуля» на один балл и имеет отличную возможность в случае победы стать единоличным лидером, несмотря на другие результаты. В игре с подопечными Юргена Клоппа гостям придется очень аккуратно играть в обороне, ведь быстрая атакующая линия соперника может наказать за даже самую маленькую оплошность. Матч можно смело называть центральным в этом туре и однозначно рекомендован к просмотру.

6 марта «Манчестер Сити» без проблем обыграл «Копенгаген» (3:1), а третьего числа одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 3

Ничья – 2.8

Победит «Манчестер Сити» – 2.3

Тотал больше 3 мячей – 1.85

Тотал меньше 3 мячей – 1.95

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» одержал восемь побед из десяти последних на своем стадионе

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Букмекеры больше верят в гостей, но мы предполагаем, что в такой ответственный момент для «Ливерпуля» сработает «магия» стадионе Энфилд, которая поможет «красным» выиграть и набрать важные три балла.