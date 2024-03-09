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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 15:57
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» до очной встречи с «Манчестер Сити» сумел сохранить лидерство, что важно для команды с психологической точки зрения. Команда набрала 63 балла и опережает «горожан» на один пункт, поэтому больше может позволить себе ничью, чем подопечные Гвардиолы. Тем не менее, победа довольно существенно улучшит положение клуба и даст ему право на одну ошибку. Тем не менее, не стоит забывать и про «Арсенал», который ждет ошибок двух конкурентов.

7 марта «Ливерпуль» разгромил на выезде «Спарту» из Праги на выезде (5:1), а второго числа минимально одолел «Ноттингем Форест» в чемпионате (1:0).

«Манчестер Сити»

«Горожане» идут без осечек в последних матчах и на этой неделе оформили выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда отстает от «Ливерпуля» на один балл и имеет отличную возможность в случае победы стать единоличным лидером, несмотря на другие результаты. В игре с подопечными Юргена Клоппа гостям придется очень аккуратно играть в обороне, ведь быстрая атакующая линия соперника может наказать за даже самую маленькую оплошность. Матч можно смело называть центральным в этом туре и однозначно рекомендован к просмотру.

6 марта «Манчестер Сити» без проблем обыграл «Копенгаген» (3:1), а третьего числа одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 3
  • Ничья – 2.8
  • Победит «Манчестер Сити» – 2.3
  • Тотал больше 3 мячей – 1.85
  • Тотал меньше 3 мячей – 1.95

Статистика

  • «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ливерпуль» одержал восемь побед из десяти последних на своем стадионе
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах
  • Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Букмекеры больше верят в гостей, но мы предполагаем, что в такой ответственный момент для «Ливерпуля» сработает «магия» стадионе Энфилд, которая поможет «красным» выиграть и набрать важные три балла.

Все комментарии
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сегодня в 19:16
Матч обещает быть очень напряженным, так как обе команды находятся в хорошей форме и имеют мотивацию на победу. Ливерпуль, несмотря на то что находится на первом месте, не может позволить себе допустить ошибок, так как Манчестер Сити отстает всего на один очко. С другой стороны, Манчестер Сити имеет возможность стать лидером, если сможет победить, поэтому они будут играть очень агрессивно.
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сегодня в 17:44
Ливерпуль и Манчестер Сити уже сражались друг с дружкой под знаменем идущей АПЛ, в рамках первого круга, только на стадионе Этихад. И тогда публика собравшаяся на трибунах засвидетельствовала несколько сдержанную игру, завершившуюся в конечном итоге вничью 1:1. В связи с чем попробую предположить и здесь не голевое извержение, вместе со ставкой на тотал меньше 3.5, за хороший коэффициент.)
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