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«Арсенал» — «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:54
«Арсенал» — «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Арсенал»

«Канониры» сейчас находятся в самом разгаре борьбы за чемпионство в АПЛ и выигрывает там матч за матчем. После прошлого тура «Арсенал» вышел в лидеры с 64 пунктами и по дополнительным характеристикам обходит «Ливерпуль». Однако в Лиге чемпионов, лондонский клуб проиграл на последних минут матч в Португалии и уже на своем поле будет играть исходя из этого результата. «Арсенал» считается фаворитом, но отнестись к ответной встрече следует максимально серьезно и выглядеть более уверенно, чем в первой встрече.

9 марта «Арсенал» на своем поле обыграл «Брентфорд» (2:1), а четвертого числа на выезде разгромил «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

«Порту»

Португальский клуб показывает хорошие результаты за последние несколько недель, но слишком много упущено, для того чтобы бороться за чемпионство. «Порту» занимает третье место с 55 баллами и отстает на семь пунктов от лидера, при этом сыграв на одну игру больше. Команда выиграла первый поединок и постарается использовать свое преимущество в Лондоне, поймав соперника на контратаках и избежать ошибок «Лацио» с «Баварией» на прошлой неделе. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последних минут.

8 марта «Порту» на выезде обыграл «Портимоненсе» (3:0), а третьего числа на своем поле разгромил «Бенфику» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» – 1.23
  • Ничья – 8.4
  • Победит «Порту» – 14
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

  • «Порту» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Порту» выиграл три из пяти последних матчей с «Арсеналом» при двух поражениях
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Хозяева будут много атаковать, но вполне вероятно, что португальский клуб сможет выдержать как минимум в первом тайме и уйти на перерыв с преимуществом по сумме двух поединков.

Все комментарии
ntmmjeb7ug84
ntmmjeb7ug84
сегодня в 11:55
В том, что Арсенал - фаворит поединка, спору нет. Но не настолько же, чтобы за победу англичан давать коэффициент 1,22. Всё-таки это 1/8 ЛЧ, а не матч против коллектива из нижней части таблицы АПЛ. Не знаю, как по мне, тут с коэффициентами перебор. В том числе давать выше двойки за гол в ворота Арсенала. Да, скорее всего "канониры" нужного результата добьются и может быть даже не придётся играть дополнительное время для этого. Но не впечатляет оборона лондонцев в последнее время настолько, чтобы проигнорировать ставку на гол гостей за коэффициент 2,12. Даже если это большой риск, за такие цифры не грех и рискнуть. Лично я не вижу ничего сверх удивительного, если хозяева разок пропустят. В соперниках всё-таки Порту, а не условный Антверпен. В плане исхода жду прохода англичан и что-то типа 2-1, 3-1 в основное время. Но в гол "драконов" тоже верю. Мой прогноз - "Гости забьют: ДА".
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:27
Арсенал дома скорее всего уверенно победит соперника - ф1(-1).
Гость
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