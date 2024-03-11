«Арсенал» — «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:54

«Арсенал»

«Канониры» сейчас находятся в самом разгаре борьбы за чемпионство в АПЛ и выигрывает там матч за матчем. После прошлого тура «Арсенал» вышел в лидеры с 64 пунктами и по дополнительным характеристикам обходит «Ливерпуль». Однако в Лиге чемпионов, лондонский клуб проиграл на последних минут матч в Португалии и уже на своем поле будет играть исходя из этого результата. «Арсенал» считается фаворитом, но отнестись к ответной встрече следует максимально серьезно и выглядеть более уверенно, чем в первой встрече.

9 марта «Арсенал» на своем поле обыграл «Брентфорд» (2:1), а четвертого числа на выезде разгромил «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

«Порту»

Португальский клуб показывает хорошие результаты за последние несколько недель, но слишком много упущено, для того чтобы бороться за чемпионство. «Порту» занимает третье место с 55 баллами и отстает на семь пунктов от лидера, при этом сыграв на одну игру больше. Команда выиграла первый поединок и постарается использовать свое преимущество в Лондоне, поймав соперника на контратаках и избежать ошибок «Лацио» с «Баварией» на прошлой неделе. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последних минут.

8 марта «Порту» на выезде обыграл «Портимоненсе» (3:0), а третьего числа на своем поле разгромил «Бенфику» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.23

Ничья – 8.4

Победит «Порту» – 14

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Порту» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Порту» выиграл три из пяти последних матчей с «Арсеналом» при двух поражениях

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Хозяева будут много атаковать, но вполне вероятно, что португальский клуб сможет выдержать как минимум в первом тайме и уйти на перерыв с преимуществом по сумме двух поединков.