«Брайтон» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:04

«Брайтон»

Английский клуб провалил первый поединок и уступил в Риме со счетом (0:4), что не практически не отыгрывается в такой ситуации. Команда переживает не лучший период в сезоне и только в прошлом туре АПЛ добились успеха, которая прервала серию без побед из нескольких матчей. На своем поле «Брайтон» постарается еще раз не «упасть в грязь лицом» и постараться обыграть «Рому» хотя бы с любым счетом.

10 марта «Брайтон» минимально обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:0), а второго числа на выезде крупно проиграл «Фулхэму» (0:3).

«Рома»

Римский коллектив после увольнения Жозе Моуриньо с начала января проиграл только двум миланским клубом, а в остальных матчах оказывался сильнее соперников, изредка допуская ничьи. В первой игре с «Брайтоном», итальянский клуб практически решил все вопросы о победителе в этой паре, но сыграть второй матч также следует уверенно и ответственно, стараясь не допустить травм и прочих неприятных обстоятельств вроде ненужных желтых карточек или удалений.

10 марта «Рома» смогла забить на последних минутах в игре с «Фиорентиной» (2:2), а седьмого числа в Лиге Европы разгромила «Брайтон» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.8

Ничья – 4.2

Победит «Рома» – 4.15

Тотал больше 3.5 мячей – 2.45

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.55

Статистика

«Рома» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд

Пять из шести последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

«Брайтон» проигрывал последний раз на своем стадионе еще в сентябре 2023 года

Прогноз

Поставить на победу «Брайтона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Только самые отчаянные английские болельщики верят в то, что «Брайтон» вернет интригу в это противостояние, но победить в 1-2 мяча хозяевам по силам.