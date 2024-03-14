«Брайтон» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Брайтон»
Английский клуб провалил первый поединок и уступил в Риме со счетом (0:4), что не практически не отыгрывается в такой ситуации. Команда переживает не лучший период в сезоне и только в прошлом туре АПЛ добились успеха, которая прервала серию без побед из нескольких матчей. На своем поле «Брайтон» постарается еще раз не «упасть в грязь лицом» и постараться обыграть «Рому» хотя бы с любым счетом.
10 марта «Брайтон» минимально обыграл на своем поле «Ноттингем Форест» (1:0), а второго числа на выезде крупно проиграл «Фулхэму» (0:3).
«Рома»
Римский коллектив после увольнения Жозе Моуриньо с начала января проиграл только двум миланским клубом, а в остальных матчах оказывался сильнее соперников, изредка допуская ничьи. В первой игре с «Брайтоном», итальянский клуб практически решил все вопросы о победителе в этой паре, но сыграть второй матч также следует уверенно и ответственно, стараясь не допустить травм и прочих неприятных обстоятельств вроде ненужных желтых карточек или удалений.
10 марта «Рома» смогла забить на последних минутах в игре с «Фиорентиной» (2:2), а седьмого числа в Лиге Европы разгромила «Брайтон» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брайтон» – 1.8
- Ничья – 4.2
- Победит «Рома» – 4.15
- Тотал больше 3.5 мячей – 2.45
- Тотал меньше 3.5 мячей – 1.55
Статистика
- «Рома» не проигрывает на выезде уже шесть матчей подряд
- Пять из шести последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»
- «Брайтон» проигрывал последний раз на своем стадионе еще в сентябре 2023 года
Прогноз
Поставить на победу «Брайтона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Только самые отчаянные английские болельщики верят в то, что «Брайтон» вернет интригу в это противостояние, но победить в 1-2 мяча хозяевам по силам.