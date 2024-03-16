Лев Яшин, все матчи, в которых ему били пенальти: новое поступление

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вчера, 19:50

В предыдущую статью о всех матчах Льва Яшина, в которых ему били пенальти, требуется внести существенное дополнение.

В конце 1959 г. Лев Яшин играл в 3 матчах за клуб Торпедо (Москва), когда эта команда гастролировала в Англии.

Лев Яшин сыграл против Tottenham Hotspur 16 ноября в Лондоне на White Hart Lane. «Шпоры» победили 3:2. У автозаводцев голы забили капитан команды Валентин Иванов и Олег Сергеев. Первый гол в ворота Яшина влетел, скорее всего, от своего же защитника.

19 ноября Newcastle United принимал Торпедо на St.James Park, ничья 4:4. Сначала в первом тайме с интервалом в одну минуту голы забили торпедовцы — Метревели и Савушкин. К концу тайма Ньюкасл отыгрался, на перерыв команды ушли при равном счёте. На 49 мин в ворота Торпедо был назначен пенальти. А в воротах московского Торпедо, как уже и было сказано, стоял Лев Яшин. Удар реализовал 23-летний Джордж Истхэм (George Eastham). Да, этот футболист просидел впоследствии на скамейке запасных в сборной Англии аж на двух мундиалях, но звание чемпиона мира в 1966 получил наравне со всеми игравшими англичанами.

Счёт 3:3 в матче с Ньюкаслом стал после гола Валентина Иванова. Затем англичане вновь вышли вперёд, но в концовке Геннадий Гусаров установил окончательный ничейный счёт 4:4.

23 ноября на Hillsborough Stadium играли Sheffield Wednesday и Торпедо, в воротах которого опять был Лев Яшин. Хозяева победили 2:1. Счёт в матче открыл Метревели на 7-й минуте. Но к середине первого тайма англичане уже были впереди 2:1.

Пенальти в ворота Яшина в турне по Англии в составе московского Торпедо — это пока единственный обнаруженный пенальти, который был пробит Льву Яшину, когда он играл не за свой клуб Динамо (Москва) или за какую-либо сборную.

В итоге набралось 60 пенальти, пробитых в ворота Льва Яшина в матчах за клубы и различные сборные (включая матчи за резерв клуба Динамо Москва).

Предлагаю вам вновь ознакомиться с перечнем всех этих матчей в предыдущей статье.

Таблица там обновлена с учётом матча за Торпедо.

В файле даны ссылки для каждого футболиста, пробивавшего когда-либо пенальти против Льва Яшина. А также ссылки на протоколы всех тех матчей.

Знаете ли вы, что как минимум ещё в одном матче Лев Яшин играл в воротах не за клуб Динамо Москва, и не за какую-либо сборную.

14 мая 1961 в Баковке на базе Локомотива сборная клубов СССР провела двухсторонку с названным московским клубом. Полновесного протокола того матча найти не удалось. Есть лишь состав сборной. В воротах указан Владимир Маслаченко. Но есть некие странные данные о том, что 14 мая в Баковке были две встречи Локомотива со сборной клубов. В одном случае указано, что в воротах железнодорожников стоял Маслаченко. А во второй строке под той же датой и в том же месте в воротах Локо стоял уже Лев Яшин.

Сдаётся, что указанные вратари отстояли по тайму за каждую из команд. Но вот точных данных я пока не нашёл. Как и то, какому вратарю всё-таки был забит единственный гол в том матче, который на счёту Михаила Месхи из сборной клубов (гол на 5-й минуте).

Легендарная история о трёх подряд незабитых пенальти в ворота, защищаемые Львом Яшиным

В декабре 1957 клуб Динамо Москва провёл 3 матча в Южной Америке, по одному матчу в Бразилии, Уругвае и Чили.

4 декабря на стадионе Маракана Динамо Москва играло против Васко да Гама из Рио. Итог матча 1:1.

В русскоязычном интернете есть несколько статей, рассказывающих о том, что:

После матча против Васко Льва Яшина пригласили на местное телевидение. Прямо в студии были поставлены футбольные ворота, правда, чуть меньшие, чем настоящие.

В студии устроили конкурс — любой желающий мог попробовать забить гол с пенальти самому Льву Яшину.

Били трое человек, никто из них в ворота Яшина не забил. Тут же в студии советскому вратарю был вручен приз — внушительная пачка банкнот.

Лев Яшин, подержав эти тысячи крузейро в руках, передал весь приз на поддержку голодающих детей в фавелах. Студия сначала онемела, а потом взорвалась овациями в адрес великого вратаря Льва Яшина.

Трудно сказать, в каком году это было, может быть и не в 1957. В бразильских газетах я пока не нашёл подтверждения этому телевизионному шоу.

Если есть у кого-то документальные подтверждения того конкурса на бразильском телевидении — не сочтите за труд, дайте знать.

А к турне Динамо Москва в Южную Америку в 1957 мы вскорости вновь вернёмся.