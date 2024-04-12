Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Краснодар» – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

сегодня, 17:22
«Краснодар» – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Краснодар» – «Зенит», который состоится 13 апреля 2024 года

«Краснодар»

«Быки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на второй строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Краснодара», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Зенитчиками». В рамках матча 22-го тура Премьер-лиги «Быки» раскатали ничью в гостях с «Железнодорожниками» (1:1).

6 апреля с разницей в один мяч «Краснодар» выиграл в гостях у «Пари НН» (4:3).

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ занимают первую строчку. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Зенитчиков» за последнее время. В первом полуфинальном матче Кубка России «Зенит» выиграл у московских «Спартачей» (2:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Зенит» выиграл у «Балтийцев».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Краснодар» – 3.05
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Зенит» – 2.46
  • Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 3.85
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.06
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

  • Только в одном матче из пяти последних «Краснодар» одержал победу
  • За такой же период «Зенитчики» порадовали победами своих поклонников в трёх встречах
  • Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 3.05 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Краснодара». Вопреки мнению букмекеров, считаем, что «Быки» на своём поле вполне могут обыграть «Зенитчиков» из Санкт-Петербурга.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:42
С точки зрения турнирного положения матч безумно важен для обеих сторон, и естественно как Краснодар, так и гость из северной столицы будут работать на пределе своих возможностей. Да и к тому же в 2023 году коллективы пересекались в личных встречах 2 раза, и что характерно, обмен голами был актуален в 100% соотношение. И поэтому вполне нормально ожидать, что и в этот раз ОЗ не обойдет стороной данный матч.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 