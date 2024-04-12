«Краснодар» – «Зенит»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.04.2024)

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сегодня, 17:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Краснодар» – «Зенит», который состоится 13 апреля 2024 года

«Краснодар»

«Быки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на второй строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Краснодара», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Зенитчиками». В рамках матча 22-го тура Премьер-лиги «Быки» раскатали ничью в гостях с «Железнодорожниками» (1:1).

6 апреля с разницей в один мяч «Краснодар» выиграл в гостях у «Пари НН» (4:3).

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ занимают первую строчку. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Зенитчиков» за последнее время. В первом полуфинальном матче Кубка России «Зенит» выиграл у московских «Спартачей» (2:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Зенит» выиграл у «Балтийцев».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 3.05

Ничья – 3.35

Победит «Зенит» – 2.46

Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 3.85

Тотал голов больше 2.5 – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

Только в одном матче из пяти последних «Краснодар» одержал победу

За такой же период «Зенитчики» порадовали победами своих поклонников в трёх встречах

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 3.05 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Краснодара». Вопреки мнению букмекеров, считаем, что «Быки» на своём поле вполне могут обыграть «Зенитчиков» из Санкт-Петербурга.