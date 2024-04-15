«Аталанта» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.04.2024)

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сегодня, 01:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Верона», который состоится 15 апреля 2024 года

«Аталанта»

Шестое место занимает «Бергамо Кальчо» в турнирной таблице чемпионата Италии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Аталанты» за последнее время. На прошлых выходных в матче 31-го тура Серии A со счётом 1:2 «Королева провинциалов» проиграла в гостях «Островитянам» из Кальяри.

11 апреля в первой четвертьфинальной игре Лиги Европы «Аталанта» неожиданно выиграла с большим счётом у «Ливерпуля» в гостях (3:0).

«Верона»

«Мастифы» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на восемнадцатой строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Жёлто-синих». В матче позапрошлого тура чемпионата со счётом 1:1 ничью раскатали «Мастифы» с «Кальяри».

На прошлых выходных «Мастифы» дома уступили со счётом 1:2 «Грифонам» из Генуи.

Котировки БК Pinnacle

Победят «Аталанта» – 1.46

Ничья – 4.70

Победит «Верона» – 7.00

Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола – 2.20

Тотал голов больше 2.5 – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Три победы одержали «Чёрно-синие» в пяти крайних матчах

За такой же период «Мастифы» обыграли своих соперников в двух встречах

В пяти крайних очных встречах «Аталанта» одержала четыре победы над «Вероной».

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Аталанты» с коэффициентом 1.46. На кураже после победы над «Ливерпулем» команда из Бергамо в предстоящем матче обыграет гостей из Вероны.