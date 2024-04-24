Василис Хадзипанагис — автор рекордных 5 голов с угловых в чемпионате Греции

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сегодня, 21:52

Национальная лига греческого футбола ведёт свой отсчёт с 1959 года. Тогда эта лига называлась Альфа Этники (т.е. Первая национальная, нижние лиги назывались со следующей буквы в алфавите и т.д.).

Греческие коллеги поделились интересной таблицей, в которой аккумулированы все голы напрямую с угловых в истории греческой Альфа-Этники, сейчас называемой Суперлига 1.

Всего в списке 71 гол олимпико, с сезона 1961/62 по текущий сезон 2023/24. 25 ноября 2024 года болгарин Кирил Десподов из клуба ПАОК забил 71-й гол олимпико в истории чемпионата Греции.

Всего 60 футболистов из 28 клубов в этом списке. Наибольше количество голов олимпико за сезон — 4, и было это до того, как начал забивать свои голы с углового Василис Хадзипанагис.

Если смотреть по десятилетиям, то в 60-е и 80-е годы было забито по 20 таких голов в греческом чемпионате. В 70-е результат был поскромнее — 13 голов. А затем это явление постепенно завяло, ни разу ни за одно десятилетие после 80-х общий вал по голам с угла не превышал 8, а сегодня это вообще редкость.

Среди 60 футболистов ни один не смог забить подобные голы более 2 раз — и только Василис Хадзипанагис забил целых 5 таких голов с 1982 по 1988 годы.

Есть, например, подобная таблица для Аргентинского высшего дивизиона с 1924 по 8 апреля 2023 года, т.е. почти за 100 лет. Наибольший индивидуальный результат у двоих футболистов — по 4 гола олимпико. Оба играли в 70-х и 80-х годах, т.е. в одно время с Василисом Хадзипанагисом.

Интересно, но автор самого первого официально зарегистрированного гола олимпико аргентинец Сесарео Онсари в чемпионате Аргентины не забил подобных голов ни разу. А первый такой гол был забит им в матче между сборными Аргентины и Уругвая.

Клуб из Салоник Ираклис (Геракл по-гречески), благодаря 5 голам В.Хадзипанагиса, удерживает до сих пор первенство среди всех местных клубов по общему количеству олимпийских голов в чемпионате Греции. У игроков Ираклиса таких голов 7 за всю историю лиги. Поотстали на 1 гол АЕК и ПАОК , по 5 голов у клубов Панатинаикос и Арис.

Больше всего пострадали вратари клуба ОФИ — на их совести 8 подобных голов.

Надо сказать, что в иные годы в лиге для определения победителя в сезоне назначались матчи плей-офф при равенстве очков у соискателей на финише турнира. Так в июне 1963 между клубами АЕК и Панатинаикос матч плей-офф завершился вничью 3:3, а это значило, что титул в сезоне завоевал АЕК . Раз была ничья и в решающем матче, то обе команды ранжировали по результату деления забитых в чемпионате голов на пропущенные — у АЕКа этот показатель был 3,14 (число Пи), а у соперников только 2,68. Хотя можно было и просто по разности мячей и без матча плей-офф — у АЕКа 66 против 21 (+45), у Панатинаикоса +47 при 75 забитых и 28 пропущенных. У всех свои мудрёности!

Так вот у АЕКа третий мяч в том июньском матче забил Костас Несторидис напрямую с углового. Только эти матчи плей-офф в обозреваемую нами таблицу не включены (почему-то).

И до 1959 года проводились чемпионаты в стране, но всё, что до 1959 года не включается ни в какую официальную статистику. А уже названный Костас Несторидис — вообще чемпион по голам с угловых в Греции: у него по одним данным 17, по другим 13 таких голов. Но в официальную статистику по чемпионатам с 1959 года не попадает ни один его гол олимпико! Куда уж мудрей!

Итак, Василис Хадзипанагис — рекордсмен нынешней лиги греческого футбола по голам с угловых. У него 5 таких голов.

Свой первый матч в чемпионате Греции за клуб Ираклис Хадзипанагис сыграл 7 декабря 1975 года за клуб Ираклис.

Сезон 1975/76 сложился для Ираклиса (Салоники) вполне удачно. Матчи чемпионата там играются без перерыва с сентября по май, практически всегда по 4 игры в месяц проводят команды. Плюс успевают в промежутках сыграть на Кубок страны, финальный матч обычно проводится уже по завершению чемпионата. Плюс международные игры и клубов, и сборных.

В феврале и марте 1976 клуб Ираклис выиграл минимально у клубов послабее в сетке Кубка страны и вышел в четвертьфинал.

3 марта 1976 состоялся дебют Василиса Хадзипанагиса в сборной Греции. Но не в первой команде, а в молодёжной. Ведь ему шёл 22-й год, а с 25 по 30 июня в Салониках же должен был пройти международный турнир Балканский Кубок среди команд U-23. И недавно прибывший из Советского Союза футболист уже успел приглянуться своим дриблингом и выверенными ударами тренерам молодёжной сборной.

3 марта сборная Греции U-23 встретилась в товарищеском матче со сверстниками из Болгарии. Благодаря газете «Македония», выходившей в Салониках, можно узнать и подробности всех матчей молодёжных сборных. Хадзипанагис появился на поле на 57 минуте, выйдя на замену при счёте 2:0 в пользу греков. Но на 70 минуте болгары отыграли один мяч. На 77 мин Хадзипанагис в своём стиле собрал вокруг себя трёх защитников у лицевой и навесил. Ливатинос головой забил третий гол в ворота Болгарии. Чуть погодя болгары забили ещё один. Но счёт 3:2 остался в пользу хозяев. Хадзипанагис дважды попадал в штангу.

Многие источники утверждают, что Хадзипанагис сам забил один из трёх голов в том матче. Первые два гола греков были забиты к 36-й минуте — так что никак Василис не мог забить эти голы в первом тайме.

Дебют оказался успешным. Как видим, никаких помех для выступлений за молодёжную сборную Греции у Василиса не возникло.

21 апреля 1976 Ираклис в четвертьфинале Кубка страны разгромил малоизвестный клуб Панаитоликос со счётом 7:1, в гостях. Один из мячей забил Хадзипанагис.

6 мая 1976 в Грецию приехала первая сборная Польши для товарищеского матча. Василиса включили в состав главной сборной Греции.

Он и отыграл весь матч. Позже возникли проблемы, то ли по инициативе Польши, то ли позднее, после окончания футбольного турнира Олимпиады-76. Об этом было сказано ранее.

12 мая клуб Ираклис в полуфинале Кубка страны сенсационно обыграл Панатинаикос 3:2. Хадзипанагис голов в том матче не забивал.

9 июня 1976 по окончанию сезона был сыгран финал Кубка страны, встречались Ираклис из Салоник и Олимпиакос из Пирей.

Матч был захватывающим. Хадзипанагис открыл счёт на 25 минуте. Соперник ответил во втором тайме. Команда Геракла вновь вышла вперёд, но Олимпиакос вновь успел отыграться в основное время.

Хадзипанагил вновь забивает первым, но уже в овертайме. Партнёры укрепили успех. Но за последнюю пятиминутку овертайма Олимпиакос забил два гола и вновь ничья 4:4. Пришлось бить пенальти.

Хадзипанагис в этом деле сплоховал, не забил, промахнулся. Впрочем, игрок Панатинаикоса тоже ошибся, так что ничейный счёт в серии пенальти 4:4 остался. А потом ошибся игрок Олимпиакоса, а Гераклы дважды забили. Это был первый трофей Ираклиса в Кубке страны — и до сих пор не повторенный.

На фото игроки Ираклиса с Кубком:

Хадзипанагис сидит крайний справа.

На другом снимке Василис вновь рядом с вратарём, на футбольном поле:

С выигрышем Кубка Ираклис завоевал путёвку в розыгрыш Кубка кубков. Но в первом же раунде Ираклис не смог пройти кипрский АПОЭЛ , в обоих матчах Хадзипанагис не играл.

Его единственным матчем в еврокубках стал первый матч против испанской Валенсии в первом раунде Кубка УЕФА сезона 1990/91. Почему-то устойчив миф о том, что этот первый и одновременно последний матч Хадзипанагиса в еврокубках состоялся 26 октября, в день рождения Василиса, когда ему исполнилось 36 лет. Некоторые источники настаивают, что сей факт произошёл 26 октября 1991 года, в день 37-летия футболиста.

Неверны оба варианта! Матч Ираклис — Валенсия 0:0 состоялся 19 сентября 1990 года в Салониках. Почти 36-летний Хадзипанагис был заменён на 70-й минуте. В том сезоне он в чемпионате Греции уже не играл, как и в предыдущем. Матч против Валенсии стал действительно последним в футбольной карьере Василиса. Но его день рождения вообще ни при чём. 9 ноября 1990 г. Василис объявил о завершении карьеры.

Мы прервали рассказ о концовке сезона 1975/76, Кубок Греции был выигран.

Но сезон 1976 года ещё не был закончен — впереди Балканский Кубок для молодёжных команд.

Запланировано было 2 группы по 3 команды. Но Турция отказалась. Так в одной из групп оказались только Югославия и Албания. Для игрового тонуса решено было определить победителя этой группы в двух матчах. Команды сначала сыграли 1:1, потом Югославия победила 2:0 и вышла в финал. Обратите внимание: на сайте rsssf счёт первого матча указан как 0:0.

Во второй группе были Греция, Румыния и Болгария.

24 июня Греция и Болгария сыграли 0:0. Хадзипанагис играл в том матче.

26 июня состоялся решающий матч за выход в финал между Грецией и Румынией. Хозяева победили 2:1. Василис и в том матче голов не забивал.

Наконец, 30 июня молодёжь Греции сошлась в финале со сверстниками из Югославии. Югославы минимально победили.

А вот и фото Хадзипанагиса в форме сборной Греции, молодёжной, в матче против югославов:

Официальный турнир, никаких запретов для Хадзипанагиса не было. Пока не было. Потому как эти 4 матча за греческую молодёжку у него оказались единственными. Потом пошли запреты, а там и возраст вышел. Ни за молодёжную, ни за основную сборную так и не поиграл толком «греческий Марадона».

В предыдущей статье упоминался Антони Бжежанчик, польский тренер клуба Ираклис в конце 70-х годов, входивший в штаб сборной Польши. Так и главный тренер сборной Польши Казимеж Гурски тоже в то время работал в Греции, был тренером Панатинаикоса (потом и Олимпиакоса, и других греческих клубов).

Вот оба польских тренера в те годы:

Гурски слева.

Знаете ли вы, что из клуба Пахтакор в Греции оказался и ещё один грек, рождённый в Ташкенте?

Он на 5 лет был моложе Василиса Хадзипанагиса, играл в детской команде Пахтакора тогда, когда Василис уехал в Грецию в конце 1975 года.

Имя этого узбекского грека Илиас Майпас.

Майпас вспоминал, что он и другие пацаны из детской команды Пахтакора подавали мячи на стадионе в Ташкенте, когда там играли Хадзипанагис, Василий Фёдоров, Михаил Ан и другие футболисты. Всех он их знал и помнил, и очень сокрушался по поводу гибели команды в 1979. Ведь, если бы он не уехал в Грецию, то…

По словам самого Илиаса он был уже на пороге взрослого состава Пахтакора в 1976 году. Говорит, что даже сыграл за некую сборную Узбекистана, должно быть юношескую. Но в том же 1976 он уехал на ПМЖ в Грецию.

Илиас Маймас обосновался в городе Янина и играл в местном клубе долгое время. В начале 80-х годов он вызывался в основную сборную Греции, провёл несколько сборов. Но ни одного официального матча за Грецию у него так и не случилось.

Вот два «узбека» на греческих полях, спокойно могли поговорить и на русском языке:

Вернёмся к голам с угловых. Во всех интервью Василис Хадзипанагис утверждал, что в Греции он забил 6 голов с углового. Некоторые источники говорят и о 7 таких его голах.

Однако греческие статистики категоричны — только 5 и больше нет. И все эти 5 голов с угловых были забиты Хадзипанагисом в чемпионате Греции, из 61 гола за 13 сезонов в высшем дивизионе Греции. Сезон 1980/81 Ираклис провёл в дивизионе Бета, Василис ни одного матча не играл в том дивизионе.

В матчах на Кубок Греции Хадзипанагис забил 13 голов — но ни разу не было у него голов с угловых в тех матчах.

В прошлой статье было несколько ссылок на подборку видеофрагментов с голами, обводками, пасами и, конечно, с голами от углового флага от Хадзипанагиса. Первую ссылку я забраковал, дал вторую.

И всё-таки и вторая ссылка не совсем то, что требовалось. Второй на видео фрагмент — это не его прямой гол, а мяч, забитый головой 28 февраля 1988 года после его подкрутки с угла. Это матч Ираклиса в гостях с клубом Этникос. И значит не все 5 голов есть в той видеоподборке, и даны они не в хронологическом порядке.

Пришлось пересобрать заново видео с 5 его голами и с достаточно подробным текстом перед каждым голом. Фрагменты довольно скоротечны, один и вовсе не совсем в хорошем качестве. Но зато все 5 зафиксированы на плёнку.

Итак, в хронологии голы олимпико от Хадзипанагиса:

26 сентября 1982, матч Ираклис — Олимпиакос 2:1 (1:0), 2-й тур, Ираклис шёл на 5-м месте, Олимпиакос на 14-м. Гол с угла на 8-й минуте — 1:0, забит в ближний угол. Это его первый гол из 5 в с сезоне 1982/83. 4 сентября 1983, матч Ираклис — ОФИ с Крита 3:0 (3:0), 1-й тур. Гол с угла на 20-й минуте — 1:0. На 30-й мин Хадзипанагис оформил дубль, забив гол с игры — 2:0. Это его первые 2 гола из 12 в сезоне 1983/84. 15 января 1984, матч ОФИ — Ираклис 0:4 (0:0), 16-й тур, начало второго круга, Ираклис на 2-м месте, ОФИ на 8-м. Гол с угла на 57 мин — 0:1. Это его 8-й гол в сезоне 1983/84. Видео чёрно-белое, качество низкое. 11 ноября 1984, матч Ираклис — Докса Драмас 3:1 (2:1), 6-й тур, Ираклис на 7-м месте, Докса Драмас на 15-м. Гол с угла на 44-й минуте — 2:1. На 54-й мин Хадзипанагис оформил дубль, забив гол с игры. Это его 3-й и 4-й голы из 10 в сезоне 1984/85. 13 ноября 1988, матч Ираклис — Этникос из Пирей 3:0 (0:0), 8-й тур, Ираклис на 3-м месте, Этникос на 12-м. Гол с угла на 59 мин — 1:0. На 83-й мин Хадзипанагис оформил дубль, забив с игры. Это его 4-й и 5-й голы из 6 в сезоне 1988/89.

Ссылка на видео c 5 голами с угла от Василиса Хадзипанагиса вот: https://www.youtube.com/watch?v=N6q1J5e1cA4

Наверное, следует напомнить, что автоголом НЕ СЧИТАЕТСЯ гол, когда мяч и так летел в створ ворот, но коснулся кого-то из защищающейся команды (защитника, вратаря, всё равно кого).