Два «сухих листа» за матч: где вымысел, а где реальность?

1712515382

вчера, 21:43

12 марта 2024 года в сербской Суперлиге произошло событие планетарного масштаба. В матче между клубами Чукарички (Čukarički) и Спартак из Суботицы один футболист дважды поразил ворота соперника прямыми ударами при выполнении угловых.

Это 25-летний игрок клуба Чукарички (Белград) Лука Аджич (Luka Adžić). Матч завершился вничью 2:2.

Хозяева поля, белградцы, отрыли счёт на 29 мин — Лука Аджич №11 с левого фланга атаки своей правой ногой закрутил сильным ударом мяч в ближний угол ворот. Мяч каким-то чудом не коснулся никого из игроков обеих команд. Никто из обороняющихся даже не выпрыгнул вверх, мяч попросту до них не долетел, даже вратарь не пытался прыгнуть за мячом. Только один игрок в белой форме (клуб Чукарички) пытался в прыжке подправить мяч головой в ворота, но не сумел коснуться мяча, а мяч без посторонней помощи влетел в ближний угол.

Через 6 минут после перерыва вновь от левого углового флага (но это была уже другая половина поля) Лука Аджич послал мяч посильнее, повыше и чуть дальше — и тот залетел в ворота за вратарём, попав в дальнюю стойку и потом в ворота. Счёт стал 2:0. Но гости сумели отыграться, причём первый гол они также забили после подачи углового, но после нескольких касаний.

Это довольно редкий случай в футболе в высших дивизионах по всему миру.

16 марта сайт IFFHS оперативно отреагировал на это событие. В разделе History Statistics была опубликована подборка известных случаев сразу двух «голов олимпико» от одного игрока в одном матче.

Статья на сайте IFFHS , как водится, написана на английском. Хотя мне известен автор этой подборки — и это наш соотечественник, член IFFHS Игорь Гольдес.

Вот ссылка на материал от IFFHS : https://iffhs.com/posts/3481

Позволю лишь продублировать таблицу с 4 фамилиями — да, всего четверо игроков на высшем уровне смогли исполнить «сухой лист» дважды в одном матче:

В 2021 году уже была моя статья про «голы олимпико», но не про дубли. Там также было много имён мастеров хитроумных ударов.

«Сухим листом» до определённого времени у нас в стране называли именно голы, забитые непосредственно от углового флага.

Термин этот folha seca (фолья сэка, что в переводе и есть сухой лист) возник гораздо позже, чем сам удар. В нашем языке такие удары назывались резанные, потом в обиход вошло слово «кручёные».

Как считается, первым забил гол непосредственно с углового бразилец Рубенс Саллес (Rubens de Moraes Salles). И произошло это 110 лет назад.

Свой первый (признанный конфедерацией футбола) матч сборная Бразилии (комбинация игроков Паулисты и Кариоки) проводила 21 июля 1914 г. в Рио против английского клуба Exeter City. В той сборной первого созыва капитаном как раз был центральный полузащитник Рубенс Саллес. А в центре нападения был Артур Фриденрайх.

Так вот в матче против англичан Саллес в первом тайме подал угловой, мяч был подкручен и, не задев никого, от дальней стойки ворот влетел в сетку.

Конечно, этот гол не был засчитан! Ведь с 1875 года по правилам футбола такие голы были вне закона. И только летом 1924 года в эти правила были внесены изменения и голы напрямую с угловых ударов стали легитимными.

Рубенс Саллес в сентябре того же 1914 года стал автором и самого первого гола сборной Бразилии в международных матчах с другой сборной. Соперником была Аргентина, гол центр-хава бразильцев не только стал победным в матче (и единственным), но и принёс Бразилии первый трофей в её истории — Кубок Рока. Саллес в 1912 г. (и Фриденрайх тоже) играли за объединённую команду Бразилии, оба забили по голу в ворота тех же аргентинцев. Но те матчи считаются неофициальными. Рубенс Саллес, кстати, был тренером в том матче той сборной в 1912 году.

Позже термин «сухой лист» стали отождествлять с бразильцем Диди. Он забил классный гол подобным ударом в полуфинале чемпионата мира 1958 против Франции. Но удар был не от углового флага, и даже не со стандарта, бил левой ногой.

Поэтому термин «сухой лист» в каждой футбольной культуре мог относится к разным ударам.

В Южной Америке говорят о голе непосредственно с углового удара как о «голе олимпико». Потому что самый первый засчитанный согласно новым правилам был гол аргентинца Сесарио Онсари в ворота олимпийских чемпионов сборной Уругвая. Было это 2 октября 1924 года. Новоиспечённые олимпийские чемпионы к тому же и проиграли матч.

Это обложка журнала El Grafico №354, 1926 год:

В истории очень много олимпийских голов в разных странах, где подобные голы так и не называют. Но вот дубль из «голов олимпико» — действительно редкость.

Итак, кто же в упомянутой выше таблице от IFFHS ?

Ари Мантовани из клуба Палмейрас в матче 5 октября 1946 против Португезы оформил вообще-то хет-трик, два гола из которого он забил прямо от углового флага. Первый гол он забил с углового на 10 минуте. Через 8 минут он забил с игры свой второй мяч. А второй угловой он реализовал на 74-75-й минуте. Окончательный счёт матча 6:2 в пользу Палмейраса. Это был матч в лиге Паулиста. Мантовани было 22 года.

Свидетелями первого в мире олимпийского дубля от одного игрока в одном матче были около 25 тысяч зрителей на стадионе Палестра Италиа, который в те времена вмещал не более 30 тысяч. Точных данных по количеству зрителей нет, ведь в Бразилии в газетных отчётах писали лишь о сумме выручки, так вот она составила 46201 крузейро. В мае того же года на матче против Сантоса выручка на Палестре составила 56380 крузейро.

Закончил с футболом Мантовани через 2 года, так как его отцу нужен был помощник в семейном бизнесе, отец отстроил в городе крупнейший отель. Да и пришёл в серьёзный футбол Ари также с разрешения родителей, подписав первый контракт в 20-летнем возрасте. Но прожил А.Мантовани долгую жизнь, умер в 2018 в возрасте 94 лет.

А таким он был в 1945:

Ernesto Juan 'Cococho' Álvarez — такое полное имя аргентинца, который остался легендой колумбийского чемпионата. Прозвище 'Cococho' не редкость в Южной Америке среди футболистов, поэтому не перепутайте этого игрока с уругвайцем с похожим именем и прозвищем.

Эрнесто Альварес (ударение на первое А) был большим специалистом по «голам олимпико». Только за клуб Deportivo Cali он забил 8 голов от флага. Плюс 1 гол у него был за клуб Emelec (Эквадор) и ещё 1 за аргентинский клуб Colón, но не в первом дивизионе (1972—1976), а во втором (1984). Это — со слов самого игрока. Серьёзные статистики говорят только о 8 олимпийских голах за клуб Deportivo Cali. Но сам Альварес настаивал на цифре 9.

Вы видите, что в таблице стоит знак вопроса — два ли гола забил Альварес в матче 29 августа 1976 против клуба Cúcuta. Кстати, Альварес успел позже немного поиграть и за этот клуб (5 игр в 1983).

Сам игрок считал, что в том матче 29 августа он оформил «олимпийский» дубль. Но статистики говорят, что из 3 голов только один был на счету 27-летнего Альвареса.

Явный левша Эрнесто Альварес (второе прозвище у него было Cachirulo, но оно менее известно) подавал угловые всегда с правого фланга атаки в колумбийском клубе. А с левого фланга не менее искусным ударом от флажка обладал колумбиец Angel María Torres. В одном из матчей на Кубок Либертадорес 20 марта 1979 оба этих футболиста забили по «голу олимпико» в ворота клуба Quilmes (Аргентина). Вот где было зрелище для 40 тысяч зрителей!

Колумбийский клуб на своём поле дважды отыгрывался. В дебюте Торрес с углового сравнял счёт довольно быстро, через минуту после пропущенного на 4-й минуте гола. Во втором тайме вновь хозяевам пришлось отыгрываться, на 75 мин счёт стал 2:2. А через 4 минуты Альварес с углового сильно и точно послал мяч над вратарём в дальний угол. Победа 3:2. Колумбийскую команду называли «сахарной» (azucarero), а у соперника спонсор был «пивной» (cervecero). Такие вот «пищевые» баталии.

Точно два «гола олимпико» в матче, но от разных игроков одной команды, на разных половинах поля. Это уж точно редчайший случай.

Вот оба героя того «пищевого» матча на фото, Торрес слева, Альварес справа:

Пол Оуэнс (29 лет) из клуба Колрейн забил оба «гола олимпико» во втором тайме, на 46 и 64 минутах. После первого тайма Колрейн проигрывал 0:1. Дубль от углового флага лицезрели целых 789 зрителей! Вот какой параметр стоило бы занести в книгу рекордов!

И фото, и другие материалы по тому матчу легко найти в интернете.

Матч в Белграде в марте 2024 года также не привлёк зрителей на стадион. Да и вместимость этого стадиона клуба Чукарички всего 4070 зрителей. Вряд ли стадион был забит под завязку.

Вот вам и 21 век, никакой пандемии. И это высший дивизион. Критерий-то, прямо скажем, слабоватый и формальный.

Знаете, сколько зрителей было в Ташкенте на матче Пахтакора против Кривбасса (Кривой Рог) 3 октября 1977 года? Согласно протоколу было 10 тысяч зрителей.

К чему я привёл эти данные вы поймёте сами. Но попозже.

Повторю, в СССР в 50-х — 60-х годах чаще всего под термином «сухой лист» подразумевались голы, забитые напрямую с углового удара. Потому что тогда такими ударами будоражил публику Валерий Лобановский.

Но и он не был изобретателем таких ударов. Как говорил сам Лобановский, он подсмотрел такой удар у своего партнёра по киевскому Динамо Георгия Грамматикопуло.

Но и кроме В.Лобановского в советском футболе были исполнители угловых ударов, после удара которых мяч сразу оказывался в сетке ворот соперников.

Знаете ли вы такого игрока — Василий Лотков, в газетах того времени он был Латков. А ведь он рекордсмен, пожалуй, по «сухим листам» в одном сезоне в высшей лиге советского футбола. Правда, в 1949 г. такого названия лиги не было, был класс «А». Да и термина «сухой лист» тоже ещё не было. Это не меняет сути.

Василий Михайлович Лотков в том сезоне трижды забивал прямо от углового флага. Играл он в команде Динамо (Ленинград).

14 мая ленинградцы принимали рижскую Даугаву. Уже в первой же атаке ленинградцы заработали угловой. Далее смотрим отчёт в Советском спорте:

2 августа 1949 встретились в чемпионате две ленинградские команды, Зенит «принимал» Динамо на стадионе Динамо. В отчёте никаких охов и ахов по поводу необычного гола от Василия Лоткова не было и в помине — гол и есть гол. Смотрим отчёт:

25 сентября Динамо Ленинград принимали московское Торпедо и обыграли их по всем статьям. Просто «гол с угла» — других слов об очередном «сухом листе» от Василия Лоткова в газетном отчёте и не было.

Где-то пишут, что Григорий Федотов умел выполнять «кручёные» удары, он, мол и зачинатель этого дела в СССР . Кто-то с пеной у рта доказывает, что Валерий Лобановский сам придумал этот хитрый удар под названием «сухой лист». Придумывать ничего не надо было, надо было просто пробовать.

И многие пробовали.

Ещё до Великой отечественной войны прямой гол с углового забивал Пётр Теренков из московского Локомотива. И никакой шумихи из этого не делали. Вот как буднично сказано про тот гол Теренкова в матче против харьковского Спартака в отчёте о матче ¼ финала на Кубок СССР :

Москвичи забили четвёртый гол с корнера — просто и ясно, на 64-й минуте. Третий гол был также на счету П. Теренкова. Харьковский Спартак, правда, была команда из класса «В», т.е. второй лиги.

Геннадий Красницкий не только «сухим листом» исполнял угловые, но и штрафные удары. Однажды даже после его такого удара мяч пролетел сквозь сетку. Было это в 1963 во время турне сборной клубов Динамо по Южной Америке (по существу, это была провалившая отбор на Олимпиаду олимпийская сборная). Кстати, сетку Красницкий порвал как раз на воротах команды Спортинг Кристалл из Перу, которую тренировал Диди. А в той сборной клубов играл и Валерий Лобановский.

В союзном чемпионате Геннадий Красницкий забил несколько раз напрямую с углового удара, играл тогда он за «Пахтакор». Он позже и тренировал Пахтакор.

Кроме Лобановского и Красницкого «олимпийские голы» на своём счету имели Саркис Овивян из ереванского Спартака (2 таких гола); Илья Датунашвили из тбилисского Динамо (4 «олимпико», один из них на стадионе в Ташкенте при 70 тыс. зрителей). Пробовали себя с непростым ударом торпедовец Олег Сергеев и пахтакорец Берадор Абдураимов. У игрока Пахтакора иногда получалось. Да получалось так, что сам Валерий Лобановский встал с тренерской скамейки и поаплодировал узбекскому игроку.

Дело было 12 августа 1973 года в Ташкенте при 24 тысячах зрителей. Пахтакор принимал днепропетровский Днепр, тренером которого и был Валерий Васильевич. Абдураимов сделал счёт матча 2:1. А через 6 минут мог и повторить свой успех, но Василис Хадзипанагис смог чуть подправить мяч головой в ворота украинской команды после углового от Абдураимова.

Сколько забил сам Валерий Лобановский с угловых непосредственно? Ведь сам он в известном интервью еженедельнику Футбол-Хоккей в 1962 г. использовал фразу «голы после угловых», не деля эти голы на прямые после его удара или подправленные партнёрами. И, как всегда, в воспоминаниях есть неточности. Лобановский говорит, что в обоих матчах против ЦСКА в 1961 году (оба закончились со счётом 1:1) киевляне забили оба своих гола после углового. На самом деле — только 1, Базилевич головой с подачи Лобановского от углового флага. Воспоминания вещь ненадёжная. Да и когда «голов после углового» в сезоне у киевлян было 11, легко и запамятовать.

Интересный факт обнародовали владимирские историки футбола. Защитник клуба Трактор из города Владимир Борис Новиков в одно время на тренировке оказался без своих бутс. Пришлось надеть чьи-то бутсы на 2 размера больше. И что же вы думаете — игрок сразу почувствовал, что после удара мяч летел по замысловатой траектории. И он несколько раз бил, и всегда был некий эффект своеобразной траектории полёта мяча. И Борис Новиков стал штатным исполнителем угловых и штрафных ударов. И большинство его голов за Трактор были со стандартов. 26 августа 1964 в матче пермской Звезды и владимирского Трактора среди команд класса «Б» капитан команды Б.Новиков на последней минуте матча при счёте 0:0 забил чистейший гол от углового флага. Вратарь был в шоке. Как и пермские зрители.

Наверное, вы уже заметили, что частенько уже встречалось название клуба Пахтакор.

И это мы ещё ни разу не упомянули имя Михаила Ана. Именно с его именем в 70-х годах вспоминают болельщики самые памятные угловые и голы напрямую.

Не будем выяснять сколько именно голов забил Михаил Ан напрямую с углового удара — умел, исполнял.

Но вот в интернете очень часто попадаются сведения, что Михаил Ан даже не в одном матче сделал «олимпийский» дубль, а в двух. Это уже мировой рекорд?

Первым упоминается матч Пахтакор — Кайрат 8 октября 1974 года в высшей лиге нашего футбола. Пахтакор выиграл 4:1. Михаил Ан оформил хет-трик. Но — никаких голов с угловых в том матче не было. Вновь подводит память вспоминающих.

Вот отчёт о том матче в газете Советский спорт:

Хет-трик на месте, но угловые не упоминаются.

Вот отчёт в ташкентской газете «Правда Востока»:

Разногласий в центральной и республиканской прессе нет. Ну, разве что есть разница — удар с 40 или с 30 метров.

Кстати говоря, полтора года назад эти же клубы играли также в Ташкенте, и счёт также был 4:1 в пользу Пахтакора. Но Михаил Ан в том матче 1973 года забил только один гол, с игры, вновь красивым сильным ударом издали. Иногда говорят, что два гола с угла Ан забил Кайрату в 1973 году.

Иногда за первый матч с «олимпийским» дублем Ана выдают и матч Пахтакора на своём стадионе против Динамо Киев 17 октября 1975. Пахтакор измотал киевлян, забив 5 безответных голов. Дважды отличился Михаил Ан: первый гол он реализовал со штрафного, обведя стенку; второй гол он забил с пенальти.

Киевляне только что 6 октября в тяжелейшем матче в Киеве забили два безответных гол в ворота мюнхенской Баварии (Зепп Майер, чемпион мира), победив по сумме двух матчей 3:0 и завоевав Суперкубок Европы. Им бы отдохнуть и после матчей, и после торжеств — а тут Ташкент. Сил не было. В узбекской прессе без особых восхвалений своей команды писали об этом матче — если вообще писали, старались, как мне показалось, даже счёт 5:0 не публиковать. Скромно, отдавая дань уважения киевлянам за такой важный трофей для всего советского футбола.

В общем, не было никакого первого матча с «олимпийским» дублем Михаила Ана. У него в активе вообще матчей, где он забил более 1 гола всего ничего — мы их почти перечислили. Была игра ещё в 1978 г. с донецким Шахтёром — Ан реализовал 2 пенальти.

Вот, наконец, мы и добрались до даты 3 октября 1977 года. Матч в Ташкенте между Пахтакором и украинским Кривбассом. Матч за промежуточное первое место в первой лиге в заочном споре с московским Спартаком.

Итог матча известен — Пахтакор победил 2:0 и вышел на верхнюю строчку в таблице.

В центральной прессе (Советский спорт и Футбол-Хоккей) отчёта о матче не было, только сухой протокол:

А вот ташкентской газеты на русском языке с отчётом за матч так и не удалось отыскать. Номер «Правды Востока» за 4 октября есть, но без рассказа о футболе вообще. За 5 октября в архиве номера не оказалось, хотя газета выходила в тот день.

Пришлось обратиться в пресс-службу клуба Пахтакор. Не сразу, но они всё-таки прислали скан страницы из книги известного статистика узбекского футбола Владимира Сафарова. Вот что прислали из Пахтакора:

В сети также есть отчёт в газете «Советская Каракалпакия» (а это часть Узбекистана) на русском языке, отчёт вот в таком виде:

Как видите всё досконально расписано. Удивляет одно — ни даты матча, ни названия команды соперника. Что называется, по косвенным надо выяснять о каком матче идёт речь.

Чуть позже нашлась статья в узбекской газете на узбекском же языке от «пропущенной» даты 5 октября:

Перевод необработанный, от Google, наверное:

У кого-то нашёлся фрагмент отчёта о матче в русскоязычной газете «Вечерний Ташкент», но всю статью держатель скана так и не выложил, дата выхода газеты неясна:

Ну, и протокол с небольшими воспоминаниями:

Ссылка, указанная в этом скане, уже не рабочая.

Ясно одно — «олимпийский» дубль был в советском футболе. Автор уникального события 24-летний Михаил Ан. Заметьте, что все перечисленные в таблице от IFFHS игроки не были единственными авторами голов в указанных матчах. Михаил Ан сумел обмануть вратаря ударами от одного и того же углового флага, оба гола забив в первом тайме. И Михаил Ан — единственный в этой номинации, у кого один из двух голов после корнера оказался победным.

Но событие это прошло мимо международных статистиков, потому что это был матч всего-то Первой лиги. И не важно, что тот дубль оформил чемпион Европы 1976 г. (среди молодёжных команд), практически игрок основной сборной СССР .

Светлая память всем погибшим игрокам Пахтакора! Светлая память Михаилу Ану!

В качестве обложки статьи фото тройки нападения Пахтакора 1970-х годов:

Василий Фёдоров, Михаил Ан и Василис Хадзипанагис.

А это все погибшие игроки Пахтакора в 1979 году: