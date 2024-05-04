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«Рома» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (05.05.2024)

сегодня, 15:47
«Рома» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (05.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 35-го тура Серии A чемпионата Италии «Рома» – «Ювентус», который состоится 5 мая 2024 года

«Рома»

«Волчица» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находится на пятом месте. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ромы», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Юве». На прошлых выходных «Жёлто-красные» разошлись миром с «Лазурно-белыми» из Неаполя (2:2).

В первой полуфинальной игре Лиги Европы «Рома» проиграла дома «Байеру» со счётом 0:2.

«Ювентус»

«Старая синьора» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A входит в тройку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Ювентуса» за последнее время. С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «Юве» выиграл у «Лацио» в 1/2 Кубка Италии.

27 апреля «нулёвку» раскатали «Чёрно-белые» дома с миланскими «Дьяволами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 2.90
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Ювентус» – 2.70
  • Победит «Ювентус» с форой -1.5 гола – 5.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.40
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.57

Статистика

  • Две победы одержали «Жёлто-красные» в пяти крайних матчах
  • Только в одном матче за аналогичный период «Ювентус» выиграл
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей .

Прогноз

С коэффициентом компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк юве
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:24
Уже создается впечатление, что футболисты “Ювентуса” сразу выходят на поле с мыслью о возможном ничейном исходе. Прямо сейчас “Старая Синьора” идет на серии из 3 ничьих подряд, а всего в 7 последних турах итальянского чемпионата было зафиксировано 5 таких исходов с участием “Ювентуса”. “Рома” на том же отрезке в 7 туров поделила очки с соперником в 3 случаях. Заметно, что для обеих сторон в данный момент совершенно другие турниры находятся в приоритете (для “Юве” - Кубок Италии, а для римлян - Лига Европы), поэтому не стоит удивляться очередному мирному исходу в противостоянии с участием этих команд
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