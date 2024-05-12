Василис Хадзипанагис забил гол с углового в день памяти своих бывших партнёров по «Пахтакору»

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12 мая 2024, 21:51

Ранее было рассказано о 5 голах напрямую с углового, которые Василис Хадзипанагис забил в официальных матчах чемпионата Греции с сентября 1982 по ноябрь 1988.

Но во всех интервью Василис говорил, что он забил 6 таких голов. Одним из возможных вариантов был гол в ворота клуба Лариса в феврале 1985. Но там был явный автогол защитника.

Греческие пользователи фейсбука предположили, что ещё один гол с угла Василис забил в товарищеской игре против немецкого Штутгарта, предположительно в 1988 или 1989 году. Дата матча была не ясна.

И вот мой греческий коллега Василис Алексис нашёл в спортивной газете Греции отчёт о том матче клуба Ираклис и Штутгарта. Игра проходила в Салониках в августе 1988 года.

К тому времени уже стартовал очередной сезон в Бундеслиге, команды сыграли по 2 матча. Штутгарт, кстати, выиграл оба матча и единолично возглавлял таблицу. Но почему-то матч третьего тура с Баварией по расписанию Штутгарт играть не стал, а поехал в Грецию на матч против Ираклиса. Вероятно, и у Баварии были причины перенести матч 3-го тура.

Итак, 11 августа 1988 в Салониках в товарищеском матче встретились местный Ираклис и VfB Stuttgart, лидер Бундеслиги.

Очередной сезон в греческой лиге Альфа Этники начинался как правило в сентябре. Не стал исключением и тот сезон. Так что Ираклис был ещё на предсезонке.

В составе Штутгарта в запасе остался Юрген Клинсманн. Но он вышел на замену уже через полчаса игры на 34-й мин. Счёт уже был 1:0 в пользу гостей. А вскорости Сречко Катанец сильным ударом головы удвоил результат.

Во втором тайме греки воспряли духом. На 49 или 50 минуте Ираклис заработал право на угловой удар. И тот угловой мастерски исполнил Василис Хадзипанагис.

В воротах Штутгарта стоял второй вратарь 21-летний Траутнер. Ни он, ни защитники (а среди них был Гвидо Бухвальд, сыгравший в 2 матчах на только что закончившемся Евро-88) — так вот, никто из игроков Штутгарта не смог помешать мячу влететь в их ворота после углового удара от Василиса Хадзипанагиса.

Греки вскорости и сравняли счёт, но пропустили 3-й гол. Матч выиграл Штутгарт 3:2. Кстати, пропущенный матч 3-го тура против Баварии Штутгарт сыграл в ноябре.

Видео товарищеского матча в Салониках возможно и существует. Историк Музея футбола Ираклиса обещал найти запись и посмотреть. Найдёт — постараемся и вам продемонстрировать.

Отчёт о матче Ираклис — Штутгарт в греческой спортивной газете «Эхо спорта» от 12 августа 1988 прислал В.Алексис, вот он:

11 августа — особый день для Василиса Хадзипанагиса.

Ведь именно в субботу 11 августа 1979 года примерно в 13 часов 40 минут по Москве над украинским городом Днепродзержинском столкнулись два пассажирских самолёта. Погибли все 178 человек с двух рейсов. Это была одна из крупнейших авиакатастроф на то время.

На борту самолёта из Челябинска было 88 пассажиров и 6 членов экипажа. На борту самолёта из Ташкента было 77 пассажиров и 7 членов экипажа.

Команда Пахтакор — 14 игроков, второй тренер, администратор и врач — летели из Ташкента в Минск на очередной матч чемпионата СССР в высшей лиге.

В центральных советских газетах в первые дни о катастрофе не было ни слова. Сообщение было только в узбекских газетах. Воскресный выпуск от 12 августа главной газеты Узбекской ССР «Правда Востока» (№184 (19063)) не сообщил ничего о трагедии. Следующий номер вышел во вторник 14 августа, внизу на первой полосе было сообщение:

На 4-й полосе выпуска от 14 августа было ещё одно сообщение:

Судя по опубликованной программе телевидения для Узбекской ССР и Ташкента, например, на среду 15 августа — никаких изменений в программу внесено не было.

18 августа во всех газетах было сообщение о похоронах погибших пахтакоровцев. В Советском спорте сообщение вышло по заголовком «Прощание с товарищами». В Правде Востока текст сообщения был идентичен, только имена погибших были даны полностью:

В субботу 11 августа 1979 г. в Москве в Лужниках в 17-00 начался финальный матч Кубка СССР . Разумеется, никаких сообщений о катастрофе не было, никаких траурных повязок и минуты молчания.

Вторая суббота августа в СССР — это День физкультурника. До 1981 г. финал Кубка страны чаще всего игрался в августе. Это было неудобно для УЕФА : жеребьёвка очередного еврокубкового сезона проводилась в июле, а в СССР ещё не был известен обладатель Кубка. Поэтому наши победители Кубка страны никогда не играли в Кубке кубков в том же сезоне. Впрочем, как и чемпионы и призёры чемпионата страны — они стартовали только на следующую осень в еврокубках.

Финал Кубка СССР 1979 г. выдался особенным. В истории Кубка СССР так и остался этот финал единственным, в котором футболистам так и не удалось забить ни одного гола за 120 минут и не была назначена переигровка. В 1965 и 1972 гг. первые матчи финала также завершались нулевой ничьей за 120 минут игры. Но в те годы игрались вторые матчи, они были с голами.

В 1979 г. переигровка уже не была предусмотрена. После овертайма динамовцы Москвы и Тбилиси пробивали послематчевые пенальти.

И та серия пенальти осталась в истории Кубка СССР уникальной. Во-первых, было пробито рекордное количество ударов обеими командами — 14. Во-вторых, Отари Габелия, голкипер тбилисцев, парировал рекордные 3 удара (брал удары как в правый от себя угол, так и в левый). Именно парировал, никто мимо не пробивал. Да и Николай Гонтарь, вратарь москвичей, парировал два удара. Это единственная серия пенальти в финалах Кубка СССР , когда футболисты не пробили ни разу мимо или выше ворот.

Вообще 11 августа финал Кубка СССР играли до этого только однажды — в 1962 донецкий Шахтёр при полном аншлаге в Лужниках (104 тыс. зрителей) обыграл команду класса «Б» из Орехово-Зуево. Такой зрительской аудитории на финалах Кубка СССР в 70-х годах уже не наблюдалось, даже на матче топовых команд. Потом Лужники к Олимпиаде реконструировали и 104 тысячи мест стали просто физически невозможны. А в 1979 г. на финале было всего 60 тысяч человек на трибунах.

Между прочим, в субботний день 11 августа 1962 г. до начала финального матча на Кубок СССР произошло значимое событие. В 11-30 по Москве в космос полетел третий космонавт в мире Андриян Николаев. И уже в 13-00 о новой блестящей победе советской науки и техники стало известно всей стране. Как писали газеты на следующий день: эта радостная весть придавала всем спортивным мероприятиям в День физкультурника особый характер — радостный и светлый.

Василис Хадзипанагис в Пахтакоре сыграл с 1972 по 1975. В первой лиге он провёл 19 матчей и забил 4 гола, это было в сезоне 1972 года. В октябре 1972 он забивал по голу в трёх матчах подряд, дважды он выходил на замену в этих матчах. Тогда ему не было и 18 лет.

В высшей лиге Василис сыграл за Пахтакор 77 матчей, забив 18 голов в чемпионате страны. Плюс 9 игр и 2 гола в них на Кубок СССР с 1973 по 1975 годы.

Интернациональный состав Пахтакора начала 70-х годов прекрасно отражает следующее фото:

Два грека — Василис Хадзипанагис (стоит крайний слева) и Михалис Клициникос. Кореец Михаил Ан. И узбек Шамиль Яфаров. Если я скажу вам, что Клициникос был вратарём — вы найдёте его на фото? Наверняка ошибётесь — Михаил Ан стоит как раз между двумя греками. В 73-74 годах у Хадзипанагиса на многих фото чёткий пробор. Шамиль Яфаров стоит крайний справа.

Осенью 1973 команда Пахтакор съездила в Северную Корею ( КНДР ). Тогда в команде была легендарная тройка нападения, окрепшая как раз в 1974 году: Василий Фёдоров, Михаил Ан и Василис Хадзипанагис. Вероятно, Пахтакор посетил КНДР и в 1974 году.

На многих фото тройка нападения рядышком. Вот фото из КНДР , у памятника с профилем Ким Ир Сена:

Кроме уже знакомых по предыдущему фото Яфарова, Ана и Хадзипанагиса здесь также русский Василий Фёдоров и узбек Алым Аширов. Только двое из этих пятерых не оказались 11 августа 1979 на борту ТУ-134 на рейсе 7880 …

Следующее фото всей делегации Пахтакора в КНДР очень знаковое:

Тройка нападения ФАХ (Фёдоров — Ан — Хадзипанагис) оказались вновь рядом: Василий Фёдоров сидит в полосатой футболке с короткими рукавами, а Василис и Михаил стоят над ним.

Но ценен этот кадр другим. На этом фото сразу три футболиста, которые в разные десятилетия забивали напрямую голы с угловых ударов!

В тренерском штабе Пахтакора был тогда Геннадий Красницкий, он в чёрных очках, исполин ростом 1,85 м. Свои угловые и мощнейшие удары со штрафных он исполнял в 60-х годах и за Пахтакор, и за различные сборные СССР . Красницкий — легенда Пахтакора, первый футболист этой команды, вошедший в символический Клуб Григория Федотова, забив 112 мячей за карьеру. Геннадий Красницкий — единственный игрок Пахтакора, забивший более 100 голов в официальных матчах только за этот клуб: 102 в высшей лиге и 10 в матчах на Кубок СССР . На международной арене он дважды мощными ударами забивал голы, прорывая сетку ворот.

В 70-х годах звание мастера угловых ударов по праву принадлежало Михаилу Ану. Про его два сухих листа с угла в одном матче рассказывали ранее.

А вот в 80-х годах подобные удары уже исполнял Василис Хадзипанагис, но в чемпионате Греции за клуб Ираклис (и не только в чемпионате).

Не хватает на этом фото ещё одного специалиста узбекской команды по исполнению угловых ударов. Берадор Абдураимов также забивал напрямую голы от углового флага. Забивал и в ворота киевского Динамо — тренер киевлян Валерий Лобановский после такого мастерского удара даже встал с тренерской скамейки и аплодировал исполнителю. Это ли не признание!

Редко в каком клубе найдутся несколько мастеров по исполнению сухого листа с углового удара. А в Пахтакоре их было сразу четверо, в разное время

В отечественном футболе день 11 августа (согласно некоторым данным) считается датой выхода в свет самого первого чисто футбольного издания — «Ежегодника Всероссийского футбольного союза» за 1912 год. Сам союз был образован в январе того же 1912 года. В первом издании рассказывалось об истории зарождения футбола в России. Так что дату 11 августа 1912 г. можно считать датой начала футбольной истории и статистики в стране.

Смущает только одно — на титуле этого первого ежегодника стоит год издания всё-таки 1913. Как-то не совсем сходятся даты.

В 2024 году исполняется 45 лет со дня гибели футболистов и работников клуба «Пахтакор» в авиакатастрофе. Многое уже рассказано об этом, всё в открытом доступе. Но душевные раны родных всё равно саднят, люди помнят.

Наконец-то нашёлся 6-й гол Василиса Хадзипанагиса с углового удара в Греции. Но тема не закрывается насовсем. Вполне могут быть и новые находки. Ещё раз убеждаемся, что многое в событиях даже прошлого связано и перекликается. Главное — помнить!