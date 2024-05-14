«Пакш» – «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.05.2024)

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сегодня, 00:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч Кубка Венгрии «Пакш» – «Ференцварош», который состоится 15 мая 2024 года

«Пакш»

Второе место занимают «Зелёно-белые» в турнирной таблице Высшей лиги за тур до окончания чемпионата. Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием «Пакша», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Зелёными орлами». Нулевую ничью в позапрошлом туре чемпионата Венгрии раскатали «Зелёно-белые» с командой «Кечкемет».

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью сыграл «Пакш» с клубом «Залаэгерсег».

«Ференцварош»

«Фроди» на данный момент занимает первое место в чемпионате Венгрии. Конкуренты уже не смогут догнать «Ференцварош». Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Зелёных орлов» за последнее время. В матче 31-го тура Высшей лиги «Фроди» выиграл у команды «Дебрецен» (5:1).

11-го числа текущего месяца «Ференцварош» уступил в гостях команде Диошдьёри ВТК со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пакш» – 3.85

Ничья – 4.10

Победит «Ференцварош» – 1.68

Победит «Ференцварош» с форой 0 – 1.33

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.03

Статистика

«Пакш» выиграл в двух встречах из пяти крайних

За такой же период «Зелёные орлы» взял верх над своими соперниками в трёх матчах

Исходом тотал больше 3.5 мячей за игру завершились четыре очные встречи команд из пяти последних.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Ференцварош» с коэффициентом 1.68. Победителем в финале Кубка Венгрии в двадцать пятый раз станут «Зелёные орлы».