«Ницца» – «Пари Сен-Жермен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (15.05.2024)

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вчера, 16:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ницца» – ПСЖ , который состоится 15 мая 2024 года

«Ницца»

«Орлята» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на пятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ниццы», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Парижанами». В рамках матча 29-го тура Лиги 1 «Ницца» разошлась миром с «Провансальцами» из Марселя (2:2). С разницей в пару мячей «Гимнасты» на выезде взяли верх над «Страсбургом» в игре следующего тура (3:1).

10 мая с минимальным счётом «Орлята» взяли верх над «Гавром».

ПСЖ

«Красно-синие» в турнирной таблице Лиги 1 занимают первое место. «Парижане» досрочно оформили чемпионство в текущем сезоне. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Пари Сен-Жермена» за последнее время. С общим счётом 0:2 по сумме двух встреч «Красно-синие» проиграли дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Тулуза» выиграла в гостях у «Парижан».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ниццы» – 2.31

Ничья – 3.70

Победит ПСЖ – 2.95

– 2.95 Победит ПСЖ с форой -1.5 гола – 4.80

с форой -1.5 гола – 4.80 Тотал голов больше 2.5 – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 – 2.32

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

«Орлята» одержали три победы в пяти последних матчах

За такой же период «Парижане» выиграли только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке предлагает сделать ставку на победу «Ниццы» с коэффициентом 2.17. «Парижане» уже оформили чемпионство, а «Гимнасты» ещё могут улучшить своё турнирное положение.