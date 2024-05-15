«Викинг» – «Лиллестрём»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (16.05.2024)

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вчера, 21:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Викинг» – «Лиллестрём», который состоится 16 мая 2024 года

«Викинг»

«Тёмно-синие» на данный момент в турнирной таблице Элитсерии входят в пятёрку самых сильных команд. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Викингов» за последнее время. После дополнительного времени «Викинг» потерпел поражение от «Левангера» в 1/8 Кубка Норвегии.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Тёмно-синие» в гостях выиграли у «Стрёмсгодсета».

«Лиллестрём»

«Канарейки» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Норвегии занимают четырнадцатое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Тёмно-синими», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Жёлто-чёрных». В 1/8 Кубка Норвегии «Канарейки» после дополнительного времени выиграли у «Стрёмсгодсета» (4:3).

12 мая со счётом 0:2 «Лиллестрём» потерпел поражение от «Бранна» в прошлом туре Элитсерии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Викинг» – 1.77

Ничья – 4.00

Победит «Лиллестрём» – 4.20

Победит «Викинг» с форой -1.5 гола – 2.75

Тотал голов больше 3.5 – 2.35

Тотал голов меньше 3.5 – 1.55

Статистика

Три победы одержали «Викинги» в пяти крайних матчах

За такой же период «Лиллестрём» выиграл в двух встречах

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В двух крайних очных встречах «Викинги» обыграли «Канареек». С большой долей вероятности в предстоящем матче «Тёмно-синие» повторят свой успех. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Викинга» с коэффициентом 1.77.