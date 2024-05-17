«Дандолк» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.05.2024)

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сегодня, 01:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Шемрок Роверс», который состоится 17 мая 2024 года

«Дандолк»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Ирландии занимают «Лилово-белые» на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Дандолка» за последнее время. В рамках матча 14-го тура Премьер-дивизиона «Лилово-белые» с разницей в один мяч уступили на выезде «Дроэде» (1:2).

10 мая со счётом 4:1 «Уотерфорд Юнайтед» выиграл на своём поле у «Дандолка».

«Шемрок Роверс»

«Обручи» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона входят в тройку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Зелёно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Дандолком». В матче позапрошлого тура чемпионата Ирландии «Роверс» дома проиграл команде «Уотерфорду Юнайтед» (1:4).

10-го числа текущего месяца «Шемрок Роверс» дома раскатал ничью с клубом «Сент-Патрикс Атлетик» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 5.40

Ничья – 4.00

Победит «Шемрок Роверс» – 1.61

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 гола – 2.57

Тотал голов больше 2.5 – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 – 1.94

Статистика

Два поражения потерпел «Дандолк» в пяти крайних матчах

За такой же период «Зелёно-белые» проиграли в одной встрече

Пять крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.61 на победу «Шемрока». Свои три очка «Зелёно-белые» увезут из Дандолка в предстоящем матче.