В «Баварии» издеваются над Кейном и фанатами. Зовут тренера, вылетевшего из АПЛ

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вчера, 14:04

Старые немцы потеряли хватку.

«Серые кардиналы» явно топят «Баварию»

Компани неплохой упрямый молодой тренер, который поставил свои эксперименты выше, чем задачу сохранить «Бернли» в АПЛ . Но подходит ли он «Баварии»? Положение хорошо описывает шутка, выдуманная фанатами «Баварии». Приписали почетному 72-летнему почетному президенту клуба Ули Хенессу такую реакцию на вопрос о назначении тренером Компани:

Венсан Компани? Вы, журналисты, каждый день вытягиваете новое имя. Нет, спасибо, мы очень довольны де Лигтом и Дайером в защите.

Конечно, это пародийный диалог. Но самое страшное для «Баварии», что фраза могла оказаться правдивой. Хенесс и Румменигге настолько старые волки, что могут упустить переход Компани от игры в футбол за «Манчестер Сити» к работе тренером в «Бернли». Насколько хорошо «серые кардиналы» ориентируются в тенденциях мирового футбола?

Судя по массовому отказу от работы в «Баварии», к адекватности руководства возникли вопросы именно в профессиональной среде. Это больше не шутки. Отказались Алонсо, Зидан, Тухель, Флик, Де Дзерби, Рангник, Флик, Нагельсманн и многие, многие другие специалисты. У «Баварии» решения принимает 69-летний президент Герберт Хайнер.

Вице-президентам клуба 68 и 76 лет. Даже пресс-служба в руках у двух пенсионеров. Неплохо, когда старики не сидят дома и не полагаются на нищенскую пенсию. Пусть бы себе занимались проектами «Баварии» за хорошие деньги. Но если в современном клубе вся власть у стариков – геронтократия, то результаты будут соответствовать их упрямству.

Не бывает случайного десятка отказов тренеров. Если причина. Подобное редко встречали раньше, поскольку обычно с большими клубами быстро находят общий язык. Но МЮ , «Челси», ПСЖ и «Бавария» стали токсичными, невзирая на миллиарды на счетах. В результате наставников они не уважают, а тренеры не уважают работодателей в ответ.

Не каждый сможет побеждать в Мюнхене

Тухель упустил два шанса выйти в финал Лиги чемпионов. Томас проиграл по работе Терзичу и Алонсо, хотя только тренер «Байера» забрал у немца «салатницу». Но «Боруссия» Д со здоровым Беллингемом тоже могла прервать чемпионскую серию «Баварии». Клуб из Мюнхена по-прежнему сильный, но с ним теперь сложно обыграть даже «Лейпциг», не говоря о «Реале».

Поражение в финале Лиги Европы раззадорило Хаби. Будет злым в новом сезоне Бундеслиги. «Байер» откатится по темпу набора очков, но «Баварии» никто не гарантирует легкое возвращение на первое место. Нет вечных чемпионов, даже если по деньгам преимущество невероятно большое, как у ПСЖ и «Зенита» в родных дивизионах.

«Бавария» должна всегда побеждать в Бундеслиге и чаще играть в финалах Лиги чемпионов. Но если директора клуба из Мюнхена послушали сейчас Гвардиолу, выбирая Компани, то это совет в стиле троянского коня. Не все помощники Хосепа станут новым Артетой. Да и Микель пока ничего внятного с «Арсеналом» не выиграл, а Мареска не работает с «Реалом».

Приглашение Компани, который в «Бернли» работал в стиле старшего брата и матерящегося капитана, является спорным решением в мире, где «Баварии» были доступны наставники другого порядка. Вот только Хенесс и Румменигге не хотят приглашать специалиста с большим авторитетом, старикам хочется быть главнее всех. При этом тренеров защищать не умеют.

Салихамиджич и Кан – два уволенных директора, выжили из «Баварии» Нагельсманна. Юлиана упрашивали вернуться, но не получилось договориться, остался в сборной Германии. Сейчас переключились на странный вариант с Компани, и это подчеркивает уровень бардака в клубе. Наперед советуем Юргену Клоппу не связываться через год с нынешней «Баварией».

Команду ждёт масштабная перестройка

Киммих хочет уйти. Нойер и Мюллер покинут футбол, дело времени. Есть неудачные сделки, а также капризные футболисты. Гнабри и Сане не всем довольны, а в ответ Компани может быть недоволен ими, хотя с Лероем играл за «Манчестер Сити». Мусиала, если немец удачно сыграет на домашнем Евро-2024, найдет себе зарубежный клуб. Добавляйте потенциальные уходы де Лигта и Кима – получаете перестройку.

Бедняга Кейн думал, что попал в благополучный клуб с конвейером для трофеев. Но заняли третье место в Бундеслиге, и это издевательство от Тухеля на прощание. Томас не настроил на победы в концовке, чтобы «Бавария» получила шанс сыграть в Суперкубке Германии, если «Байер» выиграет финал Кубка страны у «Кайзерслаутерна». Сразу минус один трофей, а для Кейна это может быть первый кубок в жизни.

Игроки хорошие, а порядка нет. Компани в «Бернли» не работал ужасно, прошлый сезон в Чемпионшипе ему удался. Но маниакальное желание увидеть в каждом бывшем футболисте Гвардиолу и Зидана часто оборачивается катастрофой. Например, из Джеррарда не получился крутой тренер. Сульшер ничего не изменил в МЮ системно и глобально. А Нагельсманн прямо сейчас намного сильнее, чем Компани.

Бельгиец не дорос до сборной Бельгии, где сейчас работает бывший тренер «Спартака» Тедеско. Доменико и то лучше подходит для «Баварии», чем Компани. Конечно, всегда есть риск просчитаться в скептицизме. Вдруг Венсан это не новый Лэмпард, а новый Зидан. Но у Зинедина был не только статус легенды, но также «Реал» в расцвете сил. А когда пришлось перестраивать состав, то Зидан не справился.

Компани ни в одном из измерений не является наставником уровня Клоппа, Гвардиолы и Анчелотти. Судя по манере общения в раздевалке – есть видео как грязно ругается, у бельгийца высокие шансы поссориться с капризными звездами «Баварии». В Мюнхене назначили тренера, который легко находит конфликты, как делали Нагельсманн и Тухель? Тогда «серые кардиналы» снова промахнулись.