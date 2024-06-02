«Банфилд» – «Ньюэллс Олд Бойс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (5.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Лиги Професиональ чемпионата Аргентины «Банфилд» – «Ньюэллс Олд Бойс», который состоится 5 июня 2024 года
«Банфилд»
Двадцать шестое место занимает «Банфилд» в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Зелёных» за последнее время. На своём поле «Банфилд» сыграл вничью с командой «Атлетико Хуракан» (1:1). В сухую, пропустив три гола, «Зелёные» потерпели поражение от команды «Химнасия и Эсгрима».
30 мая в 1/16 Кубка Аргентины «Банфилд» выиграл у команды «Индепендьенте Ривадавия».
«Ньюэллс Олд Бойс»
«Прокажённые» на данный момент в турнирной таблице Лиги Професиональ находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ньюэллса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Банфилдом». В 1/16 Кубка Аргентины «Красно-чёрные» с минимальным счётом выиграли у команды «Депортиво Риестра». Со счётом 0:1 «Ньюэллс» проиграл команде «Велес Сарсфилд».
На прошлых выходных «Ньюэллс Олд Бойс» одержал победу над командой «Дефенса и Хустисия» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Банфилд» – 2.43
- Ничья – 3.00
- Победит «Ньюэллс Олд Бойс» – 3.00
- Победит «Банфилд» с форой -1.5 гола – 4.85
- Тотал голов больше 1.5 – 1.55
- Тотал голов меньше 1.5 – 2.24
Статистика
- Две победы одержали «Зелёные» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Прокажённые» выиграли в трёх встречах
- В трёх последних матчах «Ньюэллс» взял верх над своими соперниками.
Прогноз
Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. С коэффициентом 3.00 в предстоящем матче компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Ньюэллс Олд Бойс».