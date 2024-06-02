«Банфилд» – «Ньюэллс Олд Бойс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (5.06.2024)

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сегодня, 01:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Лиги Професиональ чемпионата Аргентины «Банфилд» – «Ньюэллс Олд Бойс», который состоится 5 июня 2024 года

«Банфилд»

Двадцать шестое место занимает «Банфилд» в турнирной таблице чемпионата Аргентины. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Зелёных» за последнее время. На своём поле «Банфилд» сыграл вничью с командой «Атлетико Хуракан» (1:1). В сухую, пропустив три гола, «Зелёные» потерпели поражение от команды «Химнасия и Эсгрима».

30 мая в 1/16 Кубка Аргентины «Банфилд» выиграл у команды «Индепендьенте Ривадавия».

«Ньюэллс Олд Бойс»

«Прокажённые» на данный момент в турнирной таблице Лиги Професиональ находятся на девятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Ньюэллса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Банфилдом». В 1/16 Кубка Аргентины «Красно-чёрные» с минимальным счётом выиграли у команды «Депортиво Риестра». Со счётом 0:1 «Ньюэллс» проиграл команде «Велес Сарсфилд».

На прошлых выходных «Ньюэллс Олд Бойс» одержал победу над командой «Дефенса и Хустисия» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Банфилд» – 2.43

Ничья – 3.00

Победит «Ньюэллс Олд Бойс» – 3.00

Победит «Банфилд» с форой -1.5 гола – 4.85

Тотал голов больше 1.5 – 1.55

Тотал голов меньше 1.5 – 2.24

Статистика

Две победы одержали «Зелёные» в пяти крайних матчах

За такой же период «Прокажённые» выиграли в трёх встречах

В трёх последних матчах «Ньюэллс» взял верх над своими соперниками.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи. С коэффициентом 3.00 в предстоящем матче компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Ньюэллс Олд Бойс».