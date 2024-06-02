«Куяба» – «Витория»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (6.06.2024)

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вчера, 15:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Куяба» – «Витория», который состоится 6 июня 2024 года

«Куяба»

«Золотые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии находятся на последней строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Куябы» за последнее время. С общим счётом 1:2 по сумме двух встреч «Золотые» проиграли «Гоясу» в 1/16 Кубка Бразилии. На выезде с минимальным счётом «Золотые» взяли верх над «Ланусом» в матче 6-го тура группового этапа Южноамериканского кубка.

1 июня со счётом 1:0 «Интернасьональ» в гостях выиграл у «Куябы».

«Витория»

«Львы Барра» на сегодняшний день в турнирной таблице бразильской Серии A занимают девятнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «Витории», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. В 6-ом туре чемпионата Бразилии «Красно-чёрные» уступили с разницей в один мяч «Васко да Гаме». С общим счётом 1:3 по сумме двух встреч «Витория» проиграло «Ботафого» в 1/16 Кубка Бразилии.

В рамках матча 7-го тура Серии A «Атлетико Гойаненсе» в гостях выиграло у «Витории» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Куяба» – 2.12

Ничья – 3.30

Победит «Витория» – 3.40

Победит «Куяба» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 – 1.73

Статистика

Четыре поражения потерпели «Золотые» в десяти крайних матчах

За такой же период «Витория» проиграла в семи футбольных поединках

Крайний и единственный раз «Куяба» выигрывала у «Витории» в 2019 году.

Прогноз

С коэффициентом 2.12 в будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Куяба». Данный исход кажется наиболее вероятный в предстоящем футбольном поединке, если обратить внимание на очные встречи команд.