Португалия – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Португалия – Ирландия, который состоится 11 июня 2024 года
Португалия
«Команда избранных» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на шестом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием португальцев, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Зелёной армией» из Ирландии. В товарищеской встрече сборная Португалии с разницей в пару мячей выиграла у национальной команды Финляндии (4:2).
8 июня со счётом 1:2 португальская сборная уступила национальной команде Хорватии.
Ирландия
Ирландцы на данный момент в рейтинге ФИФА занимают 60-ое место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Парней в зелёном» за последнее время. С минимальным счётом в товарищеской встрече «Зелёная армия» уступила швейцарской сборной.
4 июня со счётом 2:1 ирландцы выиграли у сборной Венгрии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Португалия – 1.31
- Ничья – 5.82
- Победит Ирландия – 9.50
- Победит Португалия с форой -1.5 гола – 1.83
- Тотал голов больше 3.5 – 2.35
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.60
Статистика
- Три победы одержали португальцы в пяти крайних матчах
- За аналогичный период ирландцы одержали одну победу
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.31 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу сборной Португалии. На своём поле португальцы справятся с «Парнями в зелёном».