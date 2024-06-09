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Португалия – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

вчера, 22:28
Португалия – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Португалия – Ирландия, который состоится 11 июня 2024 года

Португалия

«Команда избранных» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находится на шестом месте. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием португальцев, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Зелёной армией» из Ирландии. В товарищеской встрече сборная Португалии с разницей в пару мячей выиграла у национальной команды Финляндии (4:2).

8 июня со счётом 1:2 португальская сборная уступила национальной команде Хорватии.

Ирландия

Ирландцы на данный момент в рейтинге ФИФА занимают 60-ое место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Парней в зелёном» за последнее время. С минимальным счётом в товарищеской встрече «Зелёная армия» уступила швейцарской сборной.

4 июня со счётом 2:1 ирландцы выиграли у сборной Венгрии.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Португалия – 1.31
  • Ничья – 5.82
  • Победит Ирландия – 9.50
  • Победит Португалия с форой -1.5 гола – 1.83
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.35
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.60

Статистика

  • Три победы одержали португальцы в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период ирландцы одержали одну победу
  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.31 компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу сборной Португалии. На своём поле португальцы справятся с «Парнями в зелёном».

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:05
Судя по всему португальцы уверенно победят - Ф1(-1).
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