Польша — Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.06.2024)

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вчера, 21:23

Польша

"Белые орлы” занимают 28-е место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару матчей с их участием, для лучшего представления возможного исхода. 10-го июня у поляков случилась товарищеская встреча с Турцией, в которой они выиграли с разницей в один мяч (2:1).

16-го июня была игра с Нидерландами которая закончилась победой вторых (2:1).

Австрия

Сборная находится на 25-м месте в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние из них. 8-го июня австрийцы играли со Швейцарией и закончили матч со счетом 1:1.

17-го июня национальная команда проиграла французам с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победа поляков — 4.00

Ничья — 3.77

Победа австрийцев — 2.00

Победа Польши с форой -1.5 — 8.10

Тотал больше 3.5 — 3.22

Тотал меньше 3.5 — 1.30

Статистика

Польша выиграла 4 из пяти последних матчей.

За тот же период австрийцы выиграли три встречи.

Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Австрия в последнее время играет на довольно высоком уровне. Рекомендуем сделать ставку на победу австрийской сборной в БК Pinnacle с коэффициентом 2.00.