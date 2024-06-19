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Польша — Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.06.2024)

вчера, 21:23
Польша — Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.06.2024)

Польша

"Белые орлы” занимают 28-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием, для лучшего представления возможного исхода. 10-го июня у поляков случилась товарищеская встреча с Турцией, в которой они выиграли с разницей в один мяч (2:1).

16-го июня была игра с Нидерландами которая закончилась победой вторых (2:1).

Австрия

Сборная находится на 25-м месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние из них. 8-го июня австрийцы играли со Швейцарией и закончили матч со счетом 1:1.

17-го июня национальная команда проиграла французам с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа поляков — 4.00
  • Ничья — 3.77
  • Победа австрийцев — 2.00
  • Победа Польши с форой -1.5 — 8.10
  • Тотал больше 3.5 — 3.22
  • Тотал меньше 3.5 — 1.30

Статистика

  • Польша выиграла 4 из пяти последних матчей.
  • За тот же период австрийцы выиграли три встречи.
  • Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Австрия в последнее время играет на довольно высоком уровне. Рекомендуем сделать ставку на победу австрийской сборной в БК Pinnacle с коэффициентом 2.00.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:50, ред.
Обеим командам необходима победа, но как не редко происходит в таком случае случается ничья - Х.
Гость
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