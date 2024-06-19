Польша — Австрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.06.2024)

Польша
"Белые орлы” занимают 28-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием, для лучшего представления возможного исхода. 10-го июня у поляков случилась товарищеская встреча с Турцией, в которой они выиграли с разницей в один мяч (2:1).
16-го июня была игра с Нидерландами которая закончилась победой вторых (2:1).
Австрия
Сборная находится на 25-м месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние из них. 8-го июня австрийцы играли со Швейцарией и закончили матч со счетом 1:1.
17-го июня национальная команда проиграла французам с результатом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победа поляков — 4.00
- Ничья — 3.77
- Победа австрийцев — 2.00
- Победа Польши с форой -1.5 — 8.10
- Тотал больше 3.5 — 3.22
- Тотал меньше 3.5 — 1.30
Статистика
- Польша выиграла 4 из пяти последних матчей.
- За тот же период австрийцы выиграли три встречи.
- Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
Австрия в последнее время играет на довольно высоком уровне. Рекомендуем сделать ставку на победу австрийской сборной в БК Pinnacle с коэффициентом 2.00.