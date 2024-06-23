Франция — Польша: прогноз и ставки от БК Pinnacle. (25.06.2024)

Франция
"Синие” занимают второе место в международном рейтинге ФИФА и тем самым входят в топ-лучших команд. Освежим в памяти результаты некоторых матчей с их участием, чтобы спрогнозировать результат предстоящего поединка. 17-го июня французы обыграли сборную Австрии с разницей в один мяч (1:0).
21-го числа национальная команда сыграла вничью с Нидерландами (0:0).
Польша
"Бело-красные” занимают 28-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей. Поляки уступили сборной Нидерландов в матче, который состоялся 16-го июня со счетом 2:1.
21-го числа национальную команду обыграли австрийцы (3:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победа Франции — 1.33
· Ничья — 5.86
· Победит Польша — 10.90
· Победа Франции с форой -1.5 — 1.92
· ТБ 3.5 — 2.47
· ТМ 3.5 — 1.48
Статистика
· Французы выиграли три матча из пяти последних.
· Поляки за тот же период победили в трех встречах.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу Франции.
Прогноз
У французов серия из последних пяти игр вышла удачнее чем у Польши. Рекомендуем сделать ставку на победу Франции в БК Pinnacle с коэффициентом 1.33.