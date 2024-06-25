Эквадор — Ямайка: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.06.2024)

Эквадор
"Триколор” стоит на 31-м месте в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние матчи с его участием, чтобы спрогнозировать вероятный исход предстоящего поединка с национальной командой Ямайки. 16-го июня сборная выиграла Гондурас с разницей в один мяч (2:1).
23-го числа Эквадор уступил один мяч Венесуэле (1:2).
Ямайка
"Регги-парни” в международном рейтинге ФИФА занимают 55-е место. Освежим в памяти крайнюю пару матчей с их участием. 9-го июня национальная команда выиграла Доминику с разницей в один мяч (3:2).
23-го числа Ямайка проиграла Мексике с результатом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Эквадор — 1.56
- Ничья — 4.15
- Победа Ямайки — 6.80
- Победа Эквадора с форой -1.5 — 2.48
- ТБ 3.5 — 3.50
- ТМ 3.5 — 1.24
Статистика
- У Эквадора две победы из последних пяти матчей.
- Ямайка за тот же период выиграла три поединка.
- Последняя очная встреча закончилась в пользу Эквадора.
Прогноз
Ямайка еще ни разу не выиграла "Триколор”. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу Эквадора с коэффициентом 1.56.