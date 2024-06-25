Эквадор — Ямайка: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.06.2024)

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вчера, 11:05

Эквадор

"Триколор” стоит на 31-м месте в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последние матчи с его участием, чтобы спрогнозировать вероятный исход предстоящего поединка с национальной командой Ямайки. 16-го июня сборная выиграла Гондурас с разницей в один мяч (2:1).

23-го числа Эквадор уступил один мяч Венесуэле (1:2).

Ямайка

"Регги-парни” в международном рейтинге ФИФА занимают 55-е место. Освежим в памяти крайнюю пару матчей с их участием. 9-го июня национальная команда выиграла Доминику с разницей в один мяч (3:2).

23-го числа Ямайка проиграла Мексике с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит Эквадор — 1.56

Ничья — 4.15

Победа Ямайки — 6.80

Победа Эквадора с форой -1.5 — 2.48

ТБ 3.5 — 3.50

3.5 — 3.50 ТМ 3.5 — 1.24

Статистика

У Эквадора две победы из последних пяти матчей.

Ямайка за тот же период выиграла три поединка.

Последняя очная встреча закончилась в пользу Эквадора.

Прогноз

Ямайка еще ни разу не выиграла "Триколор”. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу Эквадора с коэффициентом 1.56.