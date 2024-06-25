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Эквадор — Ямайка: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.06.2024)

вчера, 11:05
Эквадор — Ямайка: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.06.2024)

Эквадор

"Триколор” стоит на 31-м месте в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние матчи с его участием, чтобы спрогнозировать вероятный исход предстоящего поединка с национальной командой Ямайки. 16-го июня сборная выиграла Гондурас с разницей в один мяч (2:1).

23-го числа Эквадор уступил один мяч Венесуэле (1:2).

Ямайка

"Регги-парни” в международном рейтинге ФИФА занимают 55-е место. Освежим в памяти крайнюю пару матчей с их участием. 9-го июня национальная команда выиграла Доминику с разницей в один мяч (3:2).

23-го числа Ямайка проиграла Мексике с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Эквадор — 1.56
  • Ничья — 4.15
  • Победа Ямайки — 6.80
  • Победа Эквадора с форой -1.5 — 2.48
  • ТБ 3.5 — 3.50
  • ТМ 3.5 — 1.24

Статистика

  • У Эквадора две победы из последних пяти матчей.
  • Ямайка за тот же период выиграла три поединка.
  • Последняя очная встреча закончилась в пользу Эквадора.

Прогноз

Ямайка еще ни разу не выиграла "Триколор”. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу Эквадора с коэффициентом 1.56.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:08
Букмекеры совсем неохотно доверяют в предстоящем столкновении Эквадора и Ямайки нападательным кондициям островитян. Выставляя на здешний ИТБ 2 (0.5) достаточно привлекательный и внушительный коэффициент. А я вот все же попробую связаться тут с забитым голом "регги парней". Которые понравились впереди в прошлой игре с крепкой Мексикой. Да и теперешнее турнирное положение ямайцев уже обязывает их выступать на победу и оставлять результативный росчерк на табло.
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вчера в 11:08
Трудно предсказать результат предстоящего матча между сборными Эквадора и Ямайки, основываясь на последних матчах этих команд. Однако, учитывая, что Эквадор выиграл Гондурас и уступил Венесуэле, а Ямайка победила Доминику и проиграла Мексике, можно предположить, что шансы на победу примерно равны.
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