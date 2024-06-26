Германия — Дания: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.06.2024)

Германия
На данный момент немцы занимают 16-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние сыгранные матчи с их участием, чтобы понимать какой исход может быть у предстоящей встречи. 19-го июня "Орлы” обыграли сборную Венгрии с разницей в два мяча (2:0).
23-го числа произошла встреча со Швейцарией, которая закончилась вничью (1:1).
Дания
"Алая гвардия” стоит на 21-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти крайнюю пару матчей с их участием. 20-го числа датчане сыграли вничью с английской национальной командой (1:1).
Встреча с сербами, которая была 25-го июня закончилась вничью (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победа Германии — 1.66
- Ничья — 4.08
- Победит Дания — 5.91
- Победа немцев с форой -1.5 — 2.69
- ТБ 3.5 — 3.48
- ТМ 3.5 — 1.26
Статистика
- Германия победила в трех последних матчах из пяти.
- Дания за тот же период времени выиграла дважды.
- Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
У Германии серия игр несколько лучше чем у будущего оппонента. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу немцев с коэффициентом 1.66.