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Германия — Дания: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.06.2024)

вчера, 19:46
Германия — Дания: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.06.2024)

Германия

На данный момент немцы занимают 16-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние сыгранные матчи с их участием, чтобы понимать какой исход может быть у предстоящей встречи. 19-го июня "Орлы” обыграли сборную Венгрии с разницей в два мяча (2:0).

23-го числа произошла встреча со Швейцарией, которая закончилась вничью (1:1).

Дания

"Алая гвардия” стоит на 21-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти крайнюю пару матчей с их участием. 20-го числа датчане сыграли вничью с английской национальной командой (1:1).

Встреча с сербами, которая была 25-го июня закончилась вничью (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Германии — 1.66
  • Ничья — 4.08
  • Победит Дания — 5.91
  • Победа немцев с форой -1.5 — 2.69
  • ТБ 3.5 — 3.48
  • ТМ 3.5 — 1.26

Статистика

  • Германия победила в трех последних матчах из пяти.
  • Дания за тот же период времени выиграла дважды.
  • Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

У Германии серия игр несколько лучше чем у будущего оппонента. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу немцев с коэффициентом 1.66.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:48
В победу немцев верится больше - П1.
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