Бразилия — Колумбия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.07.2024)

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вчера, 18:26

Бразилия

"Избранные” на данный момент занимают четвертое место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последние несколько матчей с их участием, чтобы понять какой итог может нас ожидать в предстоящей игре с колумбийцами. 13-го июня встреча с национальной командой США закончилась вничью с результатом 1:1.

25-го числа матч с Коста-Рикой завершился со счетом 0:0.

Колумбия

"Кофейщики” на данный момент стоят на 12-м месте в международном футбольном рейтинге. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием. 16-го июня национальная команда обыграла сборную Боливии с разницей в три мяча (3:0).

Встреча, которая произошла 25-го числа с Парагваем завершилась победой колумбийцев с результатом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит Бразилия — 1.94

· Ничья — 3.52

· Победа Колумбии — 4.30

· Победа бразильцев с форой -1.5 — 3.44

· ТБ 3.5 — 3.94

· ТМ 3.5 — 1.19

Статистика

· Бразилия победила в трех последних играх из пяти.

· Колумбия за тот же период времени выиграла пять раз.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу Колумбии.

Прогноз

У Колумбии длиться отличная серия игр. Рекомендуем заключить пари на победу "Кофейщиков” в БК Pinnacle с коэффициентом 4.30.