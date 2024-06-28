Бразилия — Колумбия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.07.2024)

Бразилия
"Избранные” на данный момент занимают четвертое место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние несколько матчей с их участием, чтобы понять какой итог может нас ожидать в предстоящей игре с колумбийцами. 13-го июня встреча с национальной командой США закончилась вничью с результатом 1:1.
25-го числа матч с Коста-Рикой завершился со счетом 0:0.
Колумбия
"Кофейщики” на данный момент стоят на 12-м месте в международном футбольном рейтинге. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием. 16-го июня национальная команда обыграла сборную Боливии с разницей в три мяча (3:0).
Встреча, которая произошла 25-го числа с Парагваем завершилась победой колумбийцев с результатом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит Бразилия — 1.94
· Ничья — 3.52
· Победа Колумбии — 4.30
· Победа бразильцев с форой -1.5 — 3.44
· ТБ 3.5 — 3.94
· ТМ 3.5 — 1.19
Статистика
· Бразилия победила в трех последних играх из пяти.
· Колумбия за тот же период времени выиграла пять раз.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу Колумбии.
Прогноз
У Колумбии длиться отличная серия игр. Рекомендуем заключить пари на победу "Кофейщиков” в БК Pinnacle с коэффициентом 4.30.