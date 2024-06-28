"Куяба” — "Ботафого”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (04.07.2024)

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вчера, 19:32

"Куяба”

"Золотые” в рейтинге КБФ занимают 28-е место. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей игры с "Ботафого”. 23-го июня встреча с "Атлетико Гойаниенсе” закончилась вничью со счетом 0:0.

Встреча, которая произошла с "Коринтианс” 27-го числа завершилась с результатом 1:1.

"Ботафого”

"Великий огонь” на данный момент в рейтинге КБФ занимает 18-е место. Вспомним последние несколько матчей с их участием. 22-го числа "Одинокая звезда” уступила один мяч "Крисиуме” (1:2).

27-го июня "Ботафого” обыграли "Брагантино” с разницей в один мяч.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Куяба” — 3.13

· Ничья — 3.28

· Победа "Ботафого” — 2.34

· Победа "Ботафого” с форой -1.5 — 1.06

· ТБ 3.5 — 3.85

· ТМ 3.5 — 1.20

Статистика

· "Золотые” выиграли две встречи из последних пяти.

· "Ботафого” за тот же период времени победили в трех матчах.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Куябы”.

Прогноз

"Ботафого” показывает более удачную серию игр чем будущий соперник. Рекомендуем сделать ставку на победу "Ботафого” с коэффициентом 2.34 в БК Pinnacle.