"Куяба” — "Ботафого”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (04.07.2024)

"Куяба”
"Золотые” в рейтинге КБФ занимают 28-е место. Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей игры с "Ботафого”. 23-го июня встреча с "Атлетико Гойаниенсе” закончилась вничью со счетом 0:0.
Встреча, которая произошла с "Коринтианс” 27-го числа завершилась с результатом 1:1.
"Ботафого”
"Великий огонь” на данный момент в рейтинге КБФ занимает 18-е место. Вспомним последние несколько матчей с их участием. 22-го числа "Одинокая звезда” уступила один мяч "Крисиуме” (1:2).
27-го июня "Ботафого” обыграли "Брагантино” с разницей в один мяч.
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Куяба” — 3.13
· Ничья — 3.28
· Победа "Ботафого” — 2.34
· Победа "Ботафого” с форой -1.5 — 1.06
· ТБ 3.5 — 3.85
· ТМ 3.5 — 1.20
Статистика
· "Золотые” выиграли две встречи из последних пяти.
· "Ботафого” за тот же период времени победили в трех матчах.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Куябы”.
Прогноз
"Ботафого” показывает более удачную серию игр чем будущий соперник. Рекомендуем сделать ставку на победу "Ботафого” с коэффициентом 2.34 в БК Pinnacle.