Засветился на Евро-2024 и выбрал АПЛ. Яркий итальянец готов к опасному трансферу

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вчера, 09:26

Калафьори отказал ПСЖ ради «Арсенала».

Артета слишком часто копирует Гвардиолу

Наставник «Арсенала» пытается выработать собственный стиль, но пока гоняется за методами «Манчестер Сити» Гвардиолы. Хаверц и Жезус были в ролях ложных центральных нападающих. Мартинелли и Сака работали как вингеры «горожан». В центре «канониры» искали своего Родри в лице Райса. Справа и слева в конце прошлого сезона у лондонцев играли центральные защитники Уайт и Кивиор. Но Якуба связывали с трансфером в «Милан».

Даже когда у «Арсенала» на постоянно основе слева выступал Зинченко, то Артета пользовался идеями Гвардиолы с переводом атакующего по природе футболиста в оборону. Александр играл не строго по флангу, а постоянно смещался в центр поля и в атаку, как делал Филипп Лам в составе «Баварии», когда её тренировал Хосеп. Артете пора выработать свой подход, поскольку копия всегда будет хуже оригинала, как показывают результаты в АПЛ .

Чтобы освежить собственную оборону, Артета нашел человека, который похож на Гвардиола – крепкий хорватский защитник «Манчестер Сити» готов играть слева и в центре обороны. Но у выбранного новичка собственный стиль, что открывает для «Арсенала» путь к интересным тактическим экспериментам. Придется пробовать и рисковать, иначе «горожан» с трона не сковырнуть. Любимец итальянок Риккардо Калафьори из «Болоньи» близок к «Арсеналу».

Раскрылся в «Болонье» после неудачи в Риме

В случае Калафьори дорога стартовала в Риме, там родился двадцать два года назад. Вымахал до 188 сантиметров. Парень из категории, где примерно 15 % населения Земли, играет левой ногой. Риккардо воспитывался в школе «Ромы», где выступал не только в центре обороны, но также на левом фланге. Юному игроку особо не доверяли, провел менее двух десятков матчей. В аренде в «Дженоа» тоже не раскрылся, поэтому продолжил поиски практики.

«Рома» не верила в Риккардо, парень частенько лечился. Часто были травмированы разные связки и мышцы. В итоге римляне отдали юного защитника «Базелю» за смешные 2.6 млн евро. Все понимали, что на Калафьори поставили крест. Перспективного игрока, в которого верят, за такие деньги сейчас не отдают. Но скауты «Болоньи» отметили для себя эту ошибку «волков». Они следили за Риккардо в Швейцарии, помнили историю Мохамеда Салаха.

В «Базель» может занести перспективного футболиста. Команда молодого тренера Мотты – сейчас возглавил «Ювентус», забрала Калафьори у швейцарцев всего за 4 миллиона евро, чтобы продать за 50 через год. Тиаго предложил игрокам «Болоньи» схему «2-7-2». Считать надо не от ворот до ворот, как обычно, а с фланга на фланг. Слева играли датчанин Кристиансен и бельгиец Салемакерс. А левым центральным стал именно молодой Калафьори.

«Болонья» заняла пятое место в Серии А, но вышла в Лигу чемпионов благодаря бонусной путевке для итальянского чемпионата от УЕФА . Многие футболисты команды Мотты – швейцарец Фройлер, австриец Пош и даже польский голкипер Скорупски в игре против Франции, удачно выступили на Евро-2024. Но самым ярким оказался именно Калафьори, молодой универсальный защитник, за которым открыли охоту богатые европейские клубы. И есть победитель.

В «Арсенале» Калафьори снова будет сложно

Переход в ПСЖ был бы для Риккардо легкой прогулкой. В воротах там Доннарумма, знакомый голкипер. Правее в центре обороны опытный бразилец Маркиньос, удобный напарник. Лига 1 слабее, чем АПЛ . Конкурентов у парижан нет. Адаптация в составе Луиса Энрике прошла бы намного легче. Но Калафьори отказал «Ювентусу» знакомого тренера Мотты. Также отказал «Челси», где его ждал ещё один ученик Гвардиолы, итальянец Мареска.

Риккардо пойдет к Артете в «Арсенал», хотя все понимают, что это опасный трансфер. В структуре игры «канониров» бразилец Габриэль важен, поскольку опытный защитник забивал голы на стандартах – оружие лондонцев, и неплохо понимал Салиба в центре обороны. Артета рискнет, если усадит бразильца на лавку, используя связку Салиба и Калафьори в центре обороны. С другой стороны, если Кивиор и Зинченко уйдут летом, то нужен левый бек.

Тогда Риккардо вспомнит о своих природных козырях. На Евро-2024 отдал голевую передачу, когда смело пошел вперед с мячом на последних минутах против Хорватии. Создал 4 момента для напарников, будучи центральным защитником Италии. Также у Калафьори 7 побед на втором этаже, 92 % пасов без брака и 6 перехватов. На длительной дистанции в «Болонье» в Серии А у него тоже шикарные показатели именно по этим характеристикам.

В двадцать два года левша из Рима умеет раздавать ассисты, даже играя в центре обороны – 5 голевых пасов в Серии А. У него высокая точность паса, что важно для АПЛ имени Гвардиолы. Также Риккардо смело читает чужую игру. Калафьори совершил 50 перехватов в Серии А. У Артеты после трансфера итальянца сразу несколько опций. Первая – Риккардо возвращается на левый фланг, где попробует раскрыть явный атакующий потенциал.

На краях поля у «Арсенала» будут именно центральные защитники по габаритам, ведь Уайт тоже крупный парень. «Канониры» перестраховываются, получая четверку, где каждый умеет обороняться и при этом созидать. У француза Салиба тоже шикарный первый пас, а Габриэль классно бьет головой по чужим воротам после подач на стандартах. Получается интересная линия защиты, которую дополнит Райс, Эдегор и ещё один центральный хавбек.