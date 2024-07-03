«Зенит» согласовал с «Торино» трансфер Илича. Решение осталось за игроком

«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере полузащитника Ивана Илича.
Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Футболист будет получать зарплату в размере 3-х миллионов евро в год.
Илич взял время на раздумье.
«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере полузащитника Ивана Илича.
Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Футболист будет получать зарплату в размере 3-х миллионов евро в год.
Илич взял время на раздумье.
"Полузащитник «Торино» Илич согласился на переход в «Зенит»
Источник подтвердил, что «Зенит» заплатит за 23-летнего Илича 25 миллионов евро. Сам Илич после некоторых раздумий согласился на переезд в Россию, на зарплату в 3 миллиона евро в год."
"Полузащитник «Торино» Илич согласился на переход в «Зенит»
Источник подтвердил, что «Зенит» заплатит за 23-летнего Илича 25 миллионов евро. Сам Илич после некоторых раздумий согласился на переезд в Россию, на зарплату в 3 миллиона евро в год."