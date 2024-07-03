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«Зенит» согласовал с «Торино» трансфер Илича. Решение осталось за игроком

вчера, 23:36

«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере полузащитника Ивана Илича.

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Футболист будет получать зарплату в размере 3-х миллионов евро в год.

Илич взял время на раздумье.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:52
3 июля 2024, Среда, 23:08
"Полузащитник «Торино» Илич согласился на переход в «Зенит»

Источник подтвердил, что «Зенит» заплатит за 23-летнего Илича 25 миллионов евро. Сам Илич после некоторых раздумий согласился на переезд в Россию, на зарплату в 3 миллиона евро в год."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:37
Наверное, сомневается что евро кубков не будет...
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