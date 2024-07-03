«Зенит» согласовал с «Торино» трансфер Илича. Решение осталось за игроком

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вчера, 23:36

«Зенит» договорился с «Торино» о трансфере полузащитника .

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро. Футболист будет получать зарплату в размере 3-х миллионов евро в год.

Илич взял время на раздумье.