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Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

вчера, 17:30
Девушка Беллингема/Девушка Трента
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Беллингем Джуд
Беллингем Джуд
Полузащитник
Александер-Арнольд Трент
Александер-Арнольд Трент
Полузащитник

Выбрали самых ярких женщин из числа спутниц представителей «трех львов».

Толами Бенсон – девушка Букайо Сака

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Если верить слухам, то пара встречается с 2021 года, но они держали свои отношения в тайне. Впрочем, в последнее время Толами была замечена на играх сборной и все стало ясно. Бенсон работает менеджером по работе с клиентами в крупной PR-компании Publicis Media. Она также окончила бирмингемский университет, получив степень бакалавра (с отличием) в области PR и медиа.

Лорен Фрайер – девушка Деклана Райса

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Школьные возлюбленные Лорен и Деклан известны тем, что встречаются друг с другом уже много лет, хотя они не особо делятся своими отношениями с общественностью. Лорен часто можно увидеть на матчах их сына Джуда. У пары также есть очаровательный пес породы какапу, которого зовут Раффа

Айрис Лоу – (по слухам) девушка Трента Александра-Арнольда

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Слухи об их отношениях появились после того, как GUESS Jeans опубликовали их совместные фотографии в рекламной кампании в начале июня. С тех пор их продолжали замечать на нескольких свиданиях, и, похоже, все идет хорошо — противоположности притягиваются. Айрис Лоу – дочь известного голливудского актера Джуда Лоу. Она популярная модель, сотрудничающая со многими люксовыми брендами.

Кэти Био – девушка Айвена Тоуни

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

У английского бомбардира Айвена Тоуни и его девушки Кэти Био двое замечательных сыновей. Мало что известно о том, как долго пара вместе. Она является генеральным директором своей собственной компании Luminaire и ведет закрытый образ жизни в социальных сетях.

Лора Селия Вальк – предполагаемая девушка Джуда Беллингема

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Пока пара не сделала официальных заявлений о своих отношениях, но британские СМИ утверждают, что они действительно встречаются. Нидерландская модель часто путешествует и является основательницей собственного модельного агентства The Four Models.

Меган Дэвисон – жена Джордана Пикфорда

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Они связали себя узами брака в 2020 году, познакомившись в средней школе. Теперь у пары двое маленьких детей — сын Арло и дочь Остара. Меган регулярно ходит на трибуны, подбадривая Пикфорда и активно ведет социальные сети.

Энни Килнер – жена Кайла Уокера

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Самая необычная история из всех в этом списке. У Уокера четверо детей от жены и двое — от любовницы, несмотря на это Энни до сих пор вместе с гулящим мужем.

Эйн Кеннеди – девушка Конора Галлахера

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Пара встречается с декабря 2018 года. Кеннеди часто делится отрывками из своей романтической жизни с футболистом. В мае модель сказала, что они переживают лучшие моменты из совместной жизни. Кеннеди мечтает стать профессиональной танцовщицей.

Дани Дайер – девушка Джаррода Боуэна

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Дани и Джаррод встретились в 2021 году и воспитывают девочек-близняшек Стар и Саммер. В их семье также есть Сантьяго, первый ребенок Дани от предыдущих отношений. Девушка побеждала в британском реалити-шоу «Остров любви» в 2018 году. Она также часто появляется в медиа вместе со своим отцом актером Дэнни Дайером (на фото). Вы его должны помнить по фильму «Фабрика футбола».

Анушка Сантос — девушка Люка Шоу

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Они находятся в отношениях уже несколько лет. Первая фотография, где они вместе, датируется 2017 годом. В своем особняке в Чешире пара воспитывает сына Рейна, которому четыре года, а также дочерей Стори, которой два года, и Люми, которая родилась в марте этого года. У Сантос есть собственный бренд аксессуаров Treats Studios.

Элли Олдерсон — спутница Олли Уоткинса

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Роман Олли и Элли начался в 2018 году. Они воспитывают своих детей Амару и Марли в своем доме в Бирмингеме. Олдерсон — дизайнер интерьера.

Кэти Гудленд – жена Харри Кейна

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии
Харри не только капитан на поле, но, похоже, он также капитан в семейной жизни, поскольку они с женой выглядят идеальной парой. Познакомились еще в школе и счастливо женаты с 2019 года и воспитывают четверых детей.

Ребекка Кук – девушка Фила Фодена

Дочь Джуда Лоу, модели и домохозяйки. Вторые половинки футболистов сборной Англии

Эта культовая пара вместе уже много лет, они знают друг друга со школьных времен. У них трое очаровательных детей, а Ронни Фоден стал настоящим мемом в английских социальных сетях.

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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:58
Что это с именами современных англичан? Где нормальные имена? Какие то Стори и Стар
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 21:27
Как же накаляют эти утиные губы🤦‍♂️Лора Вальк, вообще, как кукла.
Good_Boy
Good_Boy
вчера в 19:32
Ребекка Кук самая симпатичная из всех😊
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:16
У девушки Райса фамилия интересная очень)) Круг пел такие песни)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:14
обычная англичанка.
естественная.
Кейн и его женщина давно знакомы.
и за это годы он как мужчина мог оценить все самые лучшие качества этой девушки.
а не ее грудь или красивое лицо.
поэтому она его жена, и его идеал женщины с ее преимуществами и недостатками...и многие поймут это, как только начав встречаться с обычной девушкой...поймут, как много прощал красоткам))) свинское отношение, манипуляции, капризы и ссоры и проче приемы стерв.
пример - Мауро Икарди и его Ванда.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:01
Сначала хотел написать, что одни фотомодели, погнавшиеся за деньгами, а потом дошёл до жены Харри Кейна. Ну вот же она, продавщица из Пятёрочки.
Гость
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