Лингард — в криокамере, Алексис Санчес — в Диснейленде. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 16:30

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сыграл в покер и сходил в магазин за вином.

Девушка дня. Жена экс-нападающего «Ювентуса» .

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Экс-нападающий «Интера» посетил Диснейленд.

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