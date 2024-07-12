Лингард — в криокамере, Алексис Санчес — в Диснейленде. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший защитник «Реала» Марсело показал фото с женой.
Сын Джона Терри закончил школу.
Стиляга дня. Легендарный Роналдиньо
Форвард «Ромы» Пауло Дибала устал путешествовать на самолете во время отпуска.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин позагорал с женой.
Только посмотрите, в какой форме находится голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп!
Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор попрыгал в воду с яхты.
Неймар сыграл в покер и сходил в магазин за вином.
Девушка дня. Жена экс-нападающего «Ювентуса» Алессандро Матри.
Защитник ПСЖ Ашраф Хакими предпочитает баскетбол и квадроциклы.
Милота дня. Форвард сборной Испании Альваро Мората после матча с французами.
Защитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи познакомил сына с дельфином.
Джесси Лингард явно не особо рад заморозке в «Сеуле». Впрочем, этот способ помогает — англичанин сделал то, чего от него давно ждали.
Экс-нападающий «Интера» Алексис Санчес посетил Диснейленд.
У голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесного родилась дочь.
На этом наш выпуск завершен. Спасайтесь от жары, друзья! Берите пример со Златана Ибрагимовича.