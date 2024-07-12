Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияТоварищеские матчи. Клубы 2024

Лука Илич: «Расскажу брату о Санкт-Петербурге»

вчера, 23:48

Полузащитник «Црвены Звезды» Лука Илич сообщил, что расскажет своему брату — хавбеку «Торино» Ивану Иличу, о Санкт-Петербурге.

Белградский клуб выиграл Летний кубок РПЛ, в котором также приняли участие «Зенит», «Сочи» и «Тальерес Кордоба» из Аргентины. В последнее время ходят слухи о том, что футболист итальянской команды может перейти в стан чемпионов России.

Мы общаемся с братом каждый день и, конечно, после поездки в Санкт-Петербург расскажу ему об этом городе. Мой брат больше общается с Эраковичем, поэтому больше информации можно узнать у него.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Валерий Сюткин выступит перед матчем «Динамо» — «Спартак»
Вчера, 12:37
Широков и Жирков представили в Волгоградской области Суперкубок России
11 июля Фото
«Урал» выиграл Кубок Иннопрома
11 июля
В «Спартаке» появился капитанский совет
11 июля
«Арсеналу» запретили регистрировать новых игроков
11 июля
Клуб, выставленный на продажу на Avito, нашёл потенциального покупателя
09 июля
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:04
Много может рассказать Ивану
drug01
drug01
сегодня в 00:04
Надо больше получать информации о нашей стране!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 