Лука Илич: «Расскажу брату о Санкт-Петербурге»

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вчера, 23:48

Полузащитник «Црвены Звезды» сообщил, что расскажет своему брату — хавбеку «Торино» , о Санкт-Петербурге.

Белградский клуб выиграл Летний кубок РПЛ , в котором также приняли участие «Зенит», «Сочи» и «Тальерес Кордоба» из Аргентины. В последнее время ходят слухи о том, что футболист итальянской команды может перейти в стан чемпионов России.