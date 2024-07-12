Лука Илич: «Расскажу брату о Санкт-Петербурге»

Полузащитник «Црвены Звезды» Лука Илич сообщил, что расскажет своему брату — хавбеку «Торино» Ивану Иличу, о Санкт-Петербурге.
Белградский клуб выиграл Летний кубок РПЛ, в котором также приняли участие «Зенит», «Сочи» и «Тальерес Кордоба» из Аргентины. В последнее время ходят слухи о том, что футболист итальянской команды может перейти в стан чемпионов России.
Мы общаемся с братом каждый день и, конечно, после поездки в Санкт-Петербург расскажу ему об этом городе. Мой брат больше общается с Эраковичем, поэтому больше информации можно узнать у него.