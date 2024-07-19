«Марсель» дал шанс скандальному вингеру МЮ. Против трансфера был даже мэр города

1721394743

19 июля 2024, 16:12

Гринвуду нельзя останавливаться.

Мэйсон Гринвуд всё же нашёл себе новую команду – с переездом во Францию были определённые проблемы, но теперь «Марсель» официально объявил о сделке с «Юнайтед».

Быстро реабилитировал карьеру

Из-за обвинений от своей девушки в изнасиловании Гринвуд выпал из футбольной повестки почти на два года. Это был серьёзнейший удар по карьере игрока – он не смог играть за МЮ , пропустил вторую часть сезона-21/22 и всю кампанию-22/23. Свой путь, по сути, пришлось начинать заново – даже после того, как Мэйсона оправдали, «красные дьяволы» предпочли отправить его в аренду.

Форму вингер набирал в Ла Лиге – пополнил состав «Хетафе». И выжал из этого шанса максимум. Очень быстро молодой англичанин заработал себе место в старте, так же быстро стал основной функцией «городских» в атаке. Так, в 33 матчах чемпионата Испании он отметился восемью забитыми голами и шестью ассистами. Обратить на себя внимание удалось – к зиме на игрока уже засматривались «Валенсия», «Сосьедад», даже «Барселона» и «Атлетико».

Но вплоть до окончания сезона никто с манкунианцами не согласовал полноценный трансфер. Сам «Хетафе» был не готов потянуть финансовые запросы сделки с «Юнайтед». Так Гринвуд вернулся в родной клуб.

В нынешнем МЮ не нашлось места

На самом деле 22-летний вингер был бы крайне полезен. Он показал, что не растерял навыков за время своего отсутствия, быстро вернул форму, сейчас был доступен для полноценной предсезонки с МЮ . И при этом предельно мотивирован. У «Юнайтед» были проблемы с флангами в прошлом сезоне. Антони на фоне такого же нефутбольного скандала, как у Мэйсона, просто потерялся, заменять его пришлось профильному левому вингеру Гарначо. А Гринвуд стал бы надёжной альтернативой.

С другой стороны, это бы несло имиджевые риски. За МЮ уже закрепился образ недальновидного толстосума, примешивать к этому другие скандалы никто не хочет – по этой причине клуб летом хотел продать того же Антони. Но его отстоял тренер – с бразильцем он работал в «Аяксе», поэтому готов защищать. А Гринвуда не готов.

К тому же позиция, по сути, укомплектована. В минувшем сезоне раскрылся Гарначо, также тренер продолжает верить в Маркуса Рэшфорда, вернулся Джейдон Санчо – и с ним голландский менеджер уладил разногласия. Конечно, можно было выставить на трансфер Джейдона – по сравнению с ним у Гринвуда более выигрышные позиции. Санчо потерялся под давлением топ-клуба, начал скандалить с тренером, а Мэйсон уже показывал уровень в этой команде. С другой стороны, на Джейдона потратили большие деньги и хотят выручить хотя бы сопоставимую сумму – её никто не даст. А на Гринвуда после его яркого сезона есть спрос – здесь условия диктовать могут сами манкунианцы.

Резюмируя – в составе есть три левых вингера (Рэшфорд, Гарначо, Санчо), двое последних отлично чувствуют себя и на правой бровке, где нужен сменщик для Антони. Плюс молодёжь – Пеллистри и Диалло. В большей глубине просто нет необходимости.

Трансферу препятствовал мэр Марселя

К тому же по Гринвуду с самого открытия трансферного окна появилась конкретика. Сначала на «Юнайтед» вышли «Ювентус» и «Лацио», но сам 22-летний англичанин отдавал предпочтение другому клубу – «Марселю». Французы быстро согласовали с «красными дьяволами» трансфер на 27,6 миллиона евро и ещё четыре млн в качестве бонусов, самому игроку предложили контракт до 2029 года.

В то же время фанаты «Марселя» отнеслись к потенциальной сделке отрицательно – и запустили хэштэг #ГринвудуЗдесьНеРады. Переговоры затруднил и мэр Марселя Бенуа Пайян:

Так издеваться над женщиной недостойно мужчины, и я считаю, что ему не место в этой команде. Это не соответствует ценностям «Олимпика». Здесь не приемлют расизм, антисемитизм и насилие над женщинами. И Гринвуд хочет играть в этом клубе? Это позор. Я попрошу президента «Марселя» не подписывать Гринвуда. Я не хочу, чтобы мой клуб был покрыт позором из-за того, что кто-то [из игроков] бьет свою жену. Это неприемлемо.

На этом фоне даже пришлось приостановить переговоры – несмотря на это, спустя неделю о трансфере объявили официально.

Потенциально – ощутимая потеря

Потенциал Гринвуда никуда не растворился – это всё тот же талантливый вингер, который стремительно ворвался в старт «Ман Юнайтед». Преодолев множество испытаний, он не стал слабее.

Для МЮ это потеря – в моменте не такая значимая, но потенциально ощутимая. Есть серьёзный риск, что выбор в пользу Санчо окажется ошибочным. Джейдон топ-уровень в период игры за МЮ так и не показал – а вот Мэйсон был хорош.

И на фоне всё того же скандала футболиста продавали с огромной уценкой – идеальный расклад для небольших команд уровня «Марселя». В дальнейшем ценник на Гринвуда будет постепенно расти. Для этого нужно выйти на пик формы, как можно скорее адаптироваться к чемпионату Франции. К тому же «Марселю» предстоит бороться за прощение от своих болельщиков (прошлый сезон сложился чудовищно – восьмое место в Лиге 1). Если «провансальцы» вернутся в топ-5 или даже в топ-3, а Гринвуд приложит к этому руку, его ценник подскочит.