«Паневежис» — «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

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вчера, 14:00

«Паневежис”

На данный момент команда занимает 283-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последней пары сыгранных матчей с ее участием, чтобы понимать возможный исход будущей встречи с поляками. 16-го июля встреча с командой » ХИК ” завершилась вничью (1:1).

20-го июля "Паневежис” уступили один мяч "Кауно Жальгирис” (2:1).

"Ягеллония”

На данный момент "Яга” в рейтинге УЕФА занимает 323-е место. Освежим в памяти результаты последних сыгранных матчей. 13-го числа футбольные клуб обыграл "Кауно Жальгирис” с разницей в два мяча (2:0).

19-го числа команда обошла "Пущу” со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа литовской команды — 6.75

· Ничья — 4.63

· Победа польского клуба — 1.50

· Победа "Ягеллонии” с форой -1.5 — 1.02

· ТБ 3.5 — 2.64

· ТМ 3.5 — 1.40

Статистика

· Литовская команда победила в одной игре из пяти последних.

· Польская команда победила трижды за последние пять встреч.

· Очной встречи у команд еще небыло.

Прогноз

Польская команда показывает лучшую игру в последних пяти играх. Рекомендованной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Ягеллонии” с коэффициентом 1.50.