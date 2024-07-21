«Паневежис» — «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

«Паневежис”
На данный момент команда занимает 283-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последней пары сыгранных матчей с ее участием, чтобы понимать возможный исход будущей встречи с поляками. 16-го июля встреча с командой »ХИК” завершилась вничью (1:1).
20-го июля "Паневежис” уступили один мяч "Кауно Жальгирис” (2:1).
"Ягеллония”
На данный момент "Яга” в рейтинге УЕФА занимает 323-е место. Освежим в памяти результаты последних сыгранных матчей. 13-го числа футбольные клуб обыграл "Кауно Жальгирис” с разницей в два мяча (2:0).
19-го числа команда обошла "Пущу” со счетом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победа литовской команды — 6.75
· Ничья — 4.63
· Победа польского клуба — 1.50
· Победа "Ягеллонии” с форой -1.5 — 1.02
· ТБ 3.5 — 2.64
· ТМ 3.5 — 1.40
Статистика
· Литовская команда победила в одной игре из пяти последних.
· Польская команда победила трижды за последние пять встреч.
· Очной встречи у команд еще небыло.
Прогноз
Польская команда показывает лучшую игру в последних пяти играх. Рекомендованной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа "Ягеллонии” с коэффициентом 1.50.