За одноклубником Захаряна пришёл «Ливерпуль». «Японский Месси» – сменщик и достойный преемник для Салаха

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вчера, 19:18

На трансфере заработают мадридцы.

Киран Тирни вернулся в Лондон после аренды – и «Сосьедад» оперативно нашёл замену на позицию левого защитника. Но, видимо, баскам придётся продолжить латать дыры. Намечается трансфер лидера коллектива Такефусы Кубо.

Проспект «Реала», открытие двух последних сезонов

Японца на испанский рынок полноценно завёл мадридский «Реал». До этого Такефуса на протяжении четырёх с половиной лет тренировался в академии «Барселоны», после чего вернулся в Токио. Новость о переходе Кубо в «Реал» в июле 2019 года затерялась среди множества более статусных, всё-таки на тот момент вингер только начинал феерить на взрослом уровне (и то – в чемпионате Японии). «Сливочные» подписали его свободным агентом и начали отправлять по арендам, чтобы футболист адаптировался к лиге и получал игровую практику.

В итоге «Сосьедад» забрал Такефусу в 2022 году за скромные 6,5 миллиона евро – к тому моменту игрок успел сверкнуть в «Мальорке» (четыре гола и пять передач в 35 матчах Ла Лиги-19/20) и потеряться среди футболистов «Вильярреала» и «Хетафе». Японец так и не смог выйти на топ-уровень, мадридцам он был не нужен. При этом клуб подстраховался и оставил за собой 50 % прав на игрока.

Не зря. «Японский Месси», как его когда-то прозвали, стал лидером «Реала Сосьедад» и выдал два топ-сезона, вместе с командой сверкнул в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь на него претендует «Ливерпуль» – «красные» готовы предложить 60 миллионов евро за трансфер, параллельно обсуждают с представителями вингера условия контракта. И в случае осуществления сделки мадридцы могут заработать порядка 25 миллионов евро. За игрока, который клубу так и не пригодился.

Сменщик Салаха с перспективами

В «Ливерпуле» назрели масштабные изменения – Арне Слоту предстоит строить будущее клуба без ставшего настоящей легендой для «красных» Юргена Клоппа. Облик мерсисайдцев изменится, будет меняться и подход. «Красным» необходимо снять часть нагрузки с Мохамеда Салаха. У лидера атаки нет сменщика, для кого эта позиция считалась бы профильной. Мо даёт голы и огромную пользу в финальной трети, почти каждый матч вынужден играть от свистка до свистка. При этом ему уже 32 года, а действующий контракт рассчитан до следующего лета.

В минувшем сезоне более-менее постоянно альтернативой для него выступал только Харви Эллиотт (профильный центрхав). При этом очевидно, что после замены качество игры проседало. Кроме того, Харви выходил на этой позиции лишь в 10 играх. Четыре провёл Диогу Жота, по две – Коди Гакпо и Луис Диас. Всё это – неполноценная альтернатива.

Поэтому предметный интерес к Кубо понятен сразу по нескольким причинам. Во-первых, это качественный сменщик, способный адаптироваться к новым требованиям и взять на себя инициативу в финальной трети. Во-вторых, это потенциальная замена Салаху, который проводит свои последние годы в составе «Ливерпуля» (за ним следят шейхи из Саудовской Аравии). Смена поколений уже прошла на остальных позициях, настала пора правой бровки.

Возможность для Захаряна

Частично можно сказать, что Арсену повезло с тем, как сложился первый сезон в «Сосьедаде». В клубе случилась эпидемия травм, из-за чего полузащитника стали активно наигрывать в старте. При оптимальном составе он бы получал в разы меньше игровой практики. Да, набивать шишки было больно, Захаряну было тяжело адаптироваться к интенсивности Ла Лиги, но эта школа лучше, чем сидеть на скамейке. И главный тренер Альгуасил им доволен:

Я вижу, что у Захаряна все хорошо. Я предупреждал вас, что у него огромный потенциал, который не замечали. Ему было трудно адаптироваться, но процесс идет. Захарян становится игроком топ-уровня.

С другой стороны, казалось, что в новом сезоне хавбек снова окажется в запасе – просто потому, что травмированные лидеры вернулись. Исходные позиции были бы такими, так что игроку ещё предстояло бороться за время на поле. Теперь, кажется, Арсену снова открывается лазейка в стартовый состав.

Правый фланг атаки – не профильная позиция для Захаряна, его лучше наигрывать в центре поля. Но он уже выходил на левой бровке, когда требовалось заменить Андера Барренетчеа. В новом сезоне в центре поля у Иманола Альгуасила достаточно игроков, а вот вингеров не хватает. При этом вместо Андера слева может сыграть Ойарсабаль – тут Арсену тоже пробиться крайне тяжело. А вот справа всё куда проще: Кубо – единственный топ-исполнитель на этой позиции. Ойарсабаль может сыграть и здесь, но тогда Захарян становится первым выбором на замену по ходу матча. Резюмируя – придётся адаптироваться, поскольку это самый короткий путь в старт.

Период отката позади

В прошлом сезоне баски выглядели куда хуже, чем за год до этого – но при таком количестве травмированных не могло быть по-другому. Плюс коллектив играл в Лиге чемпионов, где экономить силы было невозможно. Теперь же подопечные Иманола Альгуасила набрались опыта, залечили раны, к новому сезону подходят в оптимальном составе.

Откат предыдущего сезона пройден, проблема потери Тирни решена – из «Ман Сити» взяли Серхио Гомеса, из «Алавеса» подписали Хавьера Лопеса. Нужно только определиться, как заменить Кубо. С Ойарсабалем справа теряется атакующий потенциал на острие, Захаряна всё-таки лучше выпускать со скамейки – в старт нужен более опытный и качественный исполнитель.