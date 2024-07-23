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Президент «Фламенго»: «Мы постоянно поддерживаем контакт с Клаудиньо»

вчера, 13:18

Президент «Фламенго» Родольфо Ландим рассказал о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Мы не скрываем, что давно общаемся с Клаудиньо, он является для нас своего рода целью. Там он кумир, несколько лет назад он считался лучшим игроком России. Кроме того, участие в международных матчах — это еще один плюс для нас. Там он не может играть в еврокубках. Мы также используем это потенциальное желание, чтобы он вернулся, постоянно поддерживаем с ним контакт.

Конечно, мы пытались поговорить с ним ещё раз через его менеджера. Я понял, что мы достигли с ним соглашения, но каждый трансфер игрока — это обсуждение с участием трёх сторон. Я бы сказал, что между «Фламенго» и Клаудиньо не было бы никаких проблем. Мы бы уладили процесс, проблема в клубе, который не хочет его продавать. Клуб выдвинул требования. Мы удовлетворили их, а потом они увеличили сумму. Очевидно, что они не хотят продавать игрока.

Представляю, как игрок недоволен. Для него устанавливают правила: «Ты уходишь, если за тебя дадут справедливую цену». Мы даем справедливую цену, а потом ему говорят, что цена больше не справедлива. Я представляю, как игрок этим разочарован. Посмотрим, как поведёт себя клуб дальше, учитывая позицию игрока... Окно закрывается только 2 сентября.

В глубине души мы верим в здравый смысл, даже если он российский. Я не знаю, что произойдёт, но одно могу сказать точно: мы не хотим привозить игроков, чтобы просто пополнить состав «Фламенго». Если мы хотим привлечь игрока, то это должен быть игрок, который приносит клубу пользу и может бороться за место в основе.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:29
Интересные ребята. Осуждают свою же практику. Учится Россия, у вас же учится, так что не обессудьте, что проходят времена, когда в России можно подороже продать и подешевле купить. За Клаву не волнуйтесь, играть будет, если не будет, присядет на лавку, тогда сами откажетесь. Может Зенит и прогадает в наваре, но зато вас, нахалов, в назидание другим в чувство приведёт. Кому, как не самому богатому клубу России, приняться за устранение потребительского отношения к России. Остальным почин надо подхватить - в принципе, по мере возможности, а Зениту за российское реноме надлежит стоять насмерть.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 18:21
"мы верим в здравый смысл, даже если он российский"

а?
lotsman
lotsman
вчера в 14:37
Да выпроводить его надо. Инче этот психованный вообще играть не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:55
Хитрый клуб, а руководитель ещё хитрее...
Вещий
Вещий
вчера в 13:23
Ну тут должен сказать свое веское слово сам Клаудиньо
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:23
Думаю в Зените не против продать его!
Гость
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