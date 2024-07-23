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«Бавария» намерена заполучить вингера олимпийской сборной Франции

вчера, 16:08

«Бавария» сделала предложение о покупке полузащитника «Ренна» и олимпийской сборной Франции Дезире Дуэ за 55 миллионов евро с учётом бонусов. Это уже второе предложение мюнхенцев. Первое составляло 30 миллионов евро с учётом бонусов.

«Бавария» хочет как можно скорее подписать Дуэ, так как на него также претендует ПСЖ. В ближайшее время парижане намерены сделать предложение в размере 45 миллионов евро с учётом бонусов за 19-летнего левого вингера.

Дуэ является воспитанником «Ренна». Его контракт действует до июня 2026 года. В прошедшем сезоне француз сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Дуэ в 30 миллионов евро.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:06
55 лямов за какого-то пацана? Можно и прогореть
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:29
Бавария весь шлак скупает
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:17
Пока в Баварии есть Гарри Кейн им никто не поможет 😂😂😂
Гость
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