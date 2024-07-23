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«Рома» работает над трансфером перспективного нападающего «Лидса»

вчера, 13:30

Нападающий «Лидса» Крисенсио Саммервиль привлёк внимание «Ромы».

Римляне изначально пытались подписать Юссефа Эн-Несери из «Севильи», но им непросто конкурировать с «Фенербахче», главным тренером которого является Жозе Моуриньо.

Ранее «Рома» подписала вратаря сборной Австралии.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 2m24bsmcsck3 (раскрыть)
вчера в 14:46
Челси. Рома. Фенербахче. Брайтон.
Фабрицио Романо утверждает, что Ливерпуль и Челси давно следят за ним.
еще Вест Хэм, Фулхэм и Борнмут.
Ньюкасл обсуждал возможность его подписания.
но сорокам сперва надо продать 2-3 своих лидеров чтоб не навредит ФФП.
Кристал Пэлас скорей всего и подпишет Саммервилля.
так как Майкл Олисе покинул Иглз и перешел в Баварию.
2m24bsmcsck3
2m24bsmcsck3
вчера в 14:28
Не такой уж он и перспективный раз кроме Ромы больше никому не приглянулся.
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