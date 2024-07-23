«Рома» работает над трансфером перспективного нападающего «Лидса»

Нападающий «Лидса» Крисенсио Саммервиль привлёк внимание «Ромы».
Римляне изначально пытались подписать Юссефа Эн-Несери из «Севильи», но им непросто конкурировать с «Фенербахче», главным тренером которого является Жозе Моуриньо.
Ранее «Рома» подписала вратаря сборной Австралии.
Фабрицио Романо утверждает, что Ливерпуль и Челси давно следят за ним.
еще Вест Хэм, Фулхэм и Борнмут.
Ньюкасл обсуждал возможность его подписания.
но сорокам сперва надо продать 2-3 своих лидеров чтоб не навредит ФФП.
Кристал Пэлас скорей всего и подпишет Саммервилля.
так как Майкл Олисе покинул Иглз и перешел в Баварию.
Фабрицио Романо утверждает, что Ливерпуль и Челси давно следят за ним.
еще Вест Хэм, Фулхэм и Борнмут.
Ньюкасл обсуждал возможность его подписания.
но сорокам сперва надо продать 2-3 своих лидеров чтоб не навредит ФФП.
Кристал Пэлас скорей всего и подпишет Саммервилля.
так как Майкл Олисе покинул Иглз и перешел в Баварию.